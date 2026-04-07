Nery Castillo, fost jucător al lui Mircea Lucescu în perioada în care acesta era la cârma lui Șahtior Donețk, a transmis un mesaj dur după ce a aflat de ale antrenorului.

Cum i-a urat sănătate Nery Castillo lui Mircea Lucescu

Castillo, originar din Mexic, a scris că Lucescu nu l-a lăsat să fie alături de mama sa în ultimele ei momente de viață.

„Mă bucur că fiul tău a venit să te vadă în această perioadă dificilă și îți este alături. Nu m-ai lăsat să fiu cu mama când era în comă și nici nu m-ai lăsat să-mi iau rămas bun de la ea la înmormântare. Sper să te însănătoșești și să fii bine alături de familia ta”, a scris fostul fotbalist, pe InstaStory, potrivit

Nery Castillo, acuzații dure la adresa lui Mircea Lucescu

În ianuarie 2009, mama lui Nery Castillo a murit de cancer. În 2019, el a povestit într-un interviu pentru ESPN cum Mircea Lucescu nu i-a dat voie să-și vadă mama pentru ultima dată și nici să o conducă pe ultimul drum.

„Mama mea a murit pe 8 ianuarie 2009. Era pauză competițională la Șahtior. Tata m-a sunat din Uruguay și mi-a zis că mama e în comă. L-am sunat pe antrenor și i-am zis: ‘Mama mea este pe moarte, lăsați-mă să merg în Uruguay’. A refuzat. Tata mi-a spus că mama e în continuare în comă. M-am dus în Grecia să îmi împachetez lucrurile și de acolo în Ucraina. Copleșit de întreaga situație, m-am dus la antrenament, telefonul a sunat, iar tata mi-a spus că mama a murit.

Apoi, m-am dus la antrenor și i-am cerut permisiunea să merg în Uruguay la înmormântare. Nu m-a lăsat. Nu mi-am văzut mama în ultimele clipe ale vieții și nici la înmormântare. Cum puteam să mai joc pentru echipa asta, la care oricum nu voiam să fiu de la început?!”, a povestit Nery Castillo, la vremea respectivă.