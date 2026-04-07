Acasa » Sport » Fost fotbalist, mesaj șocant pentru Mircea Lucescu: „Nu m-ai lăsat să-mi iau rămas bun de la mama. Acum, fiul tău este lângă tine"

Fost fotbalist, mesaj șocant pentru Mircea Lucescu: „Nu m-ai lăsat să-mi iau rămas bun de la mama. Acum, fiul tău este lângă tine”

Traian Avarvarei
07 apr. 2026, 19:09
Fost fotbalist, mesaj șocant pentru Mircea Lucescu: „Nu m-ai lăsat să-mi iau rămas bun de la mama. Acum, fiul tău este lângă tine”
Sursă foto: Hepta - Abaca US / AA/ABACA
Cuprins
  1. Cum i-a urat sănătate Nery Castillo lui Mircea Lucescu
  2. Nery Castillo, acuzații dure la adresa lui Mircea Lucescu

Nery Castillo, fost jucător al lui Mircea Lucescu în perioada în care acesta era la cârma lui Șahtior Donețk, a transmis un mesaj dur după ce a aflat de problemele de sănătate ale antrenorului.

Cum i-a urat sănătate Nery Castillo lui Mircea Lucescu

Castillo, originar din Mexic, a scris că Lucescu nu l-a lăsat să fie alături de mama sa în ultimele ei momente de viață.

„Mă bucur că fiul tău a venit să te vadă în această perioadă dificilă și îți este alături. Nu m-ai lăsat să fiu cu mama când era în comă și nici nu m-ai lăsat să-mi iau rămas bun de la ea la înmormântare. Sper să te însănătoșești și să fii bine alături de familia ta”, a scris fostul fotbalist, pe InstaStory, potrivit Fanatik.

Nery Castillo, acuzații dure la adresa lui Mircea Lucescu

În ianuarie 2009, mama lui Nery Castillo a murit de cancer. În 2019, el a povestit într-un interviu pentru ESPN cum Mircea Lucescu nu i-a dat voie să-și vadă mama pentru ultima dată și nici să o conducă pe ultimul drum.

„Mama mea a murit pe 8 ianuarie 2009. Era pauză competițională la Șahtior. Tata m-a sunat din Uruguay și mi-a zis că mama e în comă. L-am sunat pe antrenor și i-am zis: ‘Mama mea este pe moarte, lăsați-mă să merg în Uruguay’. A refuzat. Tata mi-a spus că mama e în continuare în comă. M-am dus în Grecia să îmi împachetez lucrurile și de acolo în Ucraina. Copleșit de întreaga situație, m-am dus la antrenament, telefonul a sunat, iar tata mi-a spus că mama a murit.

Apoi, m-am dus la antrenor și i-am cerut permisiunea să merg în Uruguay la înmormântare. Nu m-a lăsat. Nu mi-am văzut mama în ultimele clipe ale vieții și nici la înmormântare. Cum puteam să mai joc pentru echipa asta, la care oricum nu voiam să fiu de la început?!”, a povestit Nery Castillo, la vremea respectivă.

