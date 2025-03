Comisia Europeană propune noi schimbări ale programei școlare pentru România și Bulgaria. Despre ce este vorba

Comisia Europeană intervine și propune României și Bulgariei o nouă reformă a programei școlare, pentru fiecare nivel de studiu. Schimbările care vor fi aduse programei presupun simplificarea celor mai stufoase capitole, astfel încât să poată avea loc o recapitulare constantă a lecțiilor, dar și pentru a faciliat conexiunile dintre materii. Experții sunt responsabili de a colecta periodic părerile profesorilor și elevilor, potrivit .

Uniunea Europeană a cerut țării noastre evaluarea performanței cadrelor didactice și scăderea procentului de copii care se încadrează la mediocritate.

În domeniul educației, ia la pachet România și , și nu din considerente de proximitate geografică, ci pentru că ambele țări s-au dovedit incapabile să repare pe cont propriu neajunsurile sistemelor publice.

„În ultimii 10 ani, am făcut multe eforturi să reformăm programa, dar se pare că de câteva ori am îmbunătățit ceva, am stricat ceva care funcționa anterior”, a spus Natalia Miteva, consilierul Ministrului Educației și Științelor din Bulgaria.

Sistemul de educație Românesc, pe repede înainte

Problemele sunt similare în toate ciclurile de studiu, începând cu programa greoaie și până la lipsa unei corelații între materii.

„Istoric vorbind, educația a avut mai degrabă o abordare rigidă, segmentată a materiilor, a împărțit clar domeniile de studiu. Astăzi, creăm legături între discipline, să le dăm elevilor idei care leagă domeniile. Să renunțăm la predarea pe caiet și teste tradiționale, și să-i învățăm pe copii cum să învețe”, a spus Paulo Santiago, reprezentantul directoratului de educație și competențe.

La gimnaziu, unul dintre factorii care trag în jos educația este lipsa unor ore-tampon de recuperare a materiei pentru copiii care nu au înțeles lecția. În sistemul educațional din România, de regulă, totul merge pe repede înainte pentru ca profesorii să poată ține pasul cu programa. Un exemplu concret îl constituie rezultatele de la simulările naționale, care ar trebui prezentate detaliat copiilor, indicând răspunsurile greșite și capitolele care trebuie aprofundate. De multe ori însă, candidații află doar nota.

„Chiar vreau să văd cum fiecare școală folosește în analiza internă datele pe care le are și cum ajunge personalizat la copii”, a spus Daniel David, ministrul Educației.

Obiectivele trasate de Comisia Europeană pentru România

În ceea ce privește educația digitală a elevilor, citirea și matematică, reprezentanții Comisiei Europene au trasat deja obiective concrete pentru România: peste 5 ani, cel mult 15% dintre elevi să fie la nivel mediocru, iar cel puțin 60% să fie la nivel mediu de performanță. De asemenea, se dorește creșterea ratei de cuprindere a copiilor mici în creșe și grădinițe, ceea ce în Bulgaria se întâmplă deja.

„Am sprijinit Bulgaria în îmbunătățirea calității educației și îngrijirii copiilor preșcolari și vom începe curând un alt proiect privind competențele digitale din școli”, a declarat Cireșica Feyer, reprezentantul Comisiei Europene.

În ceea ce privește profesorii, spun experții OECD, aceștia ar trebui să treacă periodic prin cursuri de calificare, urmate de o evaluare.