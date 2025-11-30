Cozonacii sunt din nou vedetele sezonului, iar comenzile curg pe bandă rulantă! Cu toate că prețurile au crescut, românii nu renunță la desertul tradițional. Cofetăriile și brutăriile au deja listele de așteptare pline.

Totuși, specialiștii anticipează o scădere a vânzărilor față de anii trecuți. Pentru a rămâne în piață, producătorii s-au adaptat rapid. Au introdus mai mici, de doar jumătate de kilogram. Oferă și porții la felie, ideale pentru cei care vor gustul sărbătorilor fără să plătească prea mult.

Cum reușesc cofetarii să facă față scumpirilor

Cofetarii resimt puternic valul scumpirilor. Prețurile ingredientelor au explodat, iar untul, ouăle, nuca și făina au devenit tot mai greu de acoperit. La toate acestea se adaugă și -ul crescut, care împinge costurile și mai sus. De asemenea, laboratoarele funcționează exclusiv pe electricitate, ceea ce face povara și mai grea.

Cu toate acestea, tradiția rămâne puternică. Românii sunt hotărâți să aibă cozonac pe , chiar dacă asta înseamnă un efort financiar. Pentru a nu pierde clienții, cofetarii și-au ajustat rapid ofertele. Au introdus cozonaci mai mici, de 500 de grame, dar și porții la felie, care pornesc de la 8 lei.

Cererile sunt tot mai variate. Unii întreabă chiar cât costă o felie „de un deget” sau „două degete”. Prețurile reflectă scumpirile din piață. Un kilogram de cozonac ajunge la 145 de lei, iar varianta de 500 de grame costă 85 de lei.

Situația ingredientelor complică și mai mult lucrurile. Ouăle românești lipsesc, iar multe cofetării sunt nevoite să cumpere marfă din alte țări. „N-am găsit ouă la noi în ţară! Mi se aduc din Polonia. Ce e mai tragic, mult mai ieftine care la noi”, a spus proprietara unei cofetării, potrivit observatornews.ro.

Cât sunt dispuși să plătească românii pentru cozonacul tradițional

Chiar și în contextul scumpirilor, cozonacul rămâne emblema sărbătorilor, iar românii nu intenționează să îl elimine de pe masă.

costă deja 8 lei, însă cozonacul clasic, încărcat cu nucă și cacao, rămâne alegerea numărul unu. Prețul unui kilogram ajunge la 130 de lei, dar cererea nu scade.

Cofetăriile au început să primească comenzi încă de la jumătatea lunii noiembrie, însă adevăratul val apare abia când se apropie sărbătorile.

Cât de căutați sunt cozonacii glazuraţi în acest an

Cozonacul glazurat, de 750 de grame, ajunge la 139 de lei și vine acoperit cu ciocolată veritabilă. Varianta royal, cu fistic, cântărește 850 de grame și urcă până la 250 de lei.

Cofetarii spun că publicul caută mereu ceva nou, iar oferta a fost adaptată în consecință. Provocările nu lipsesc însă.

Pentru luna decembrie, ei estimează că vor avea nevoie de peste 25.000 de ouă și speră să nu întâmpine blocaje în aprovizionare.