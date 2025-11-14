Sărbătorile de iarnă vin cu o notă mai apăsătoare! se simt în toate rafturile, iar mezelurile au urcat cu 4-5% după majorarea cotei de TVA din august. Produsele dulci s-au scumpit și mai abrupt în ultima perioadă. Această creștere face coșul de cumpărături o provocare reală pentru familiile cu bugete limitate.

Mulți comercianți se așteaptă ca vânzările să rămână la același nivel. Oamenii cumpără mai atent din cauza unei situații economice tot mai nesigure. Cozonacul a ajuns să se vândă la felie, iar o porție de 200 de grame costă 18 lei. Un kilogram depășește acum 90 de lei, semn al scumpirilor accentuate.

Diferența este vizibilă față de anul trecut, când același produs se găsea cu 83 de lei și părea mai accesibil pentru toată lumea. Românii vor plăti mai mult pentru produsele pe care le luau și anul trecut, semn că fiecare alegere devine tot mai calculată.

„Ne va costa mai mult să cumpărăm ceea ce cumpăram anul trecut cu aceeaşi bani. Aş spune prudenţă. Şi să luăm nişte bunuri care chiar ne folosesc”, a transmis Adrian Codîrlaşu, preşedinte CFA România, notează observatornews.ro.

Ce spune guvernatorul BNR despre inflație