Acasa » Eveniment » Cozonacul ajunge să se vândă la felie după valul de scumpiri. Prețul unei porții te surprinde

Cozonacul ajunge să se vândă la felie după valul de scumpiri. Prețul unei porții te surprinde

Ana Beatrice
14 nov. 2025, 21:49
Cozonacul ajunge să se vândă la felie după valul de scumpiri. Prețul unei porții te surprinde
Sursa Foto: Captură Video - observatornews.ro
  1. Cum se schimbă cumpărăturile de sărbători în fața scumpirilor
  2. Ce spune guvernatorul BNR despre inflație

Românii își ajustează bugetele pentru masa de sărbători, reducând cheltuielile pentru a face față scumpirilor tot mai apăsătoare. BNR estimează o inflație de aproape 10% la final de an, semnalând un final tensionat pentru economia națională.

Cum se schimbă cumpărăturile de sărbători în fața scumpirilor

Sărbătorile de iarnă vin cu o notă mai apăsătoare! Creșterile de prețuri se simt în toate rafturile, iar mezelurile au urcat cu 4-5% după majorarea cotei de TVA din august. Produsele dulci s-au scumpit și mai abrupt în ultima perioadă. Această creștere face coșul de cumpărături o provocare reală pentru familiile cu bugete limitate.

Mulți comercianți se așteaptă ca vânzările să rămână la același nivel. Oamenii cumpără mai atent din cauza unei situații economice tot mai nesigure. Cozonacul a ajuns să se vândă la felie, iar o porție de 200 de grame costă 18 lei. Un kilogram depășește acum 90 de lei, semn al scumpirilor accentuate.

Diferența este vizibilă față de anul trecut, când același produs se găsea cu 83 de lei și părea mai accesibil pentru toată lumea. Românii vor plăti mai mult pentru produsele pe care le luau și anul trecut, semn că fiecare alegere devine tot mai calculată.

„Ne va costa mai mult să cumpărăm ceea ce cumpăram anul trecut cu aceeaşi bani. Aş spune prudenţă. Şi să luăm nişte bunuri care chiar ne folosesc”, a transmis Adrian Codîrlaşu, preşedinte CFA România, notează observatornews.ro.

Ce spune guvernatorul BNR despre inflație

Economia continuă să fie sub presiune, în ciuda optimismului afişat anterior de specialişti după implementarea măsurilor de austeritate anunțate. BNR a ridicat prognoza de inflaţie pentru finalul anului 2025 la 9,6%, faţă de estimarea iniţială de 8,8% prezentată anterior.
Instituţia estimează că inflaţia ar putea coborî spre 3,7% anul viitor, deşi previziunile anterioare indicau o valoare mai redusă, de 3%.

Datele prezentate de Mugur Isărescu arată că actuala criză se prelungeşte, în ciuda promisiunilor repetate ale guvernanților responsabili.
„Rata anuală a inflaţiei calculată pe baza indicelui preţurilor de consum are o traiectorie descendentă cvasicontinuă cu o ajustare amplă în trimestrul III anul viitor, o reducere de 5 puncte procentuale. Când? Atunci când iese din baza de calcul impactul direct al şocurilor pe calea ofertei. Ce mai observăm? Că faţă de prognoza din vară, din raportul de inflaţie precedent, avem o curbă sensibil mai ridicată a inflaţiei”, a spus Mugur Isărescu.
