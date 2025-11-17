Cumpărarea produselor alimentare din mediul online a devenit o practică obișnuită. Totuși, autoritățile avertizează că unele dintre aceste achiziții pot fi ilegale. ANSVSA atrage atenția asupra riscurilor care apar atunci când consumatorii cumpără alimente de la persoane neautorizate.

Ce avertizează ANSVSA

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor ( ) semnalează creșterea vânzărilor de cozonaci, prăjituri și alte alimente pe platforme precum Facebook, Instagram sau TikTok. Multe dintre aceste produse sunt preparate în spații necontrolate. Unele nu respectă normele de igienă cerute de legislația din România.

Instituția subliniază că o parte dintre vânzători nu sunt înregistrați sanitar-veterinar. Aceștia folosesc bucătării improvizate, care nu sunt verficiare oficial. ANSVSA atrage atenția că această practică poate fi periculoasă pentru consumatori.

„Vânzarea în mediul online a prăjiturilor, sau a oricăror produse alimentare de către persoane neînregistrate este o activitate ilegală.” Dr. Alexandru Bociu subliniază și faptul că „Niciun consumator nu ar trebui să cumpere alimente de la persoane fizice care își promovează produsele pe platforme precum Facebook, Instagram sau TikTok, fără să dețină o formă legală de înregistrare, un laborator sau o bucătărie verificată sanitar-veterinar și fără respectarea condițiilor minime de igienă”, a declarat dr. Alexandru Bociu, președintele ANSVSA.

Ce riscuri ascund alimentele produse în spații necontrolate

ANSVSA avertizează că produsele preparate în condiții improprii pot fi contaminate. Bacterii precum Salmonella sau Listeria pot apărea în astfel de medii. Aceste microorganisme pot provoca toxiinfecții alimentare grave, relatează adevărul.ro.

Instituția recomandă consumatorilor să cimpere alimente doar din unități înregistrate oficial. Etichetele trebuie verificate cu atenție. Datele de contact și informațiile despre depozitare sunt de asemenea esențiale pentru siguranța alimentară.

Cum putem verifica siguranța produselor comandate online

Pentru platforme precum Freshful, Sezamo ssau Bringo, ANSVSA recomandă verificarea comerciantului înainte de plasarea comenzii. Datele de identificare, lista ingredientelor și condițiile de transport sunt importante. Produsele perisabile necesită o atenție specială.

La primirea coletului, consumatorii trebuie să verifice integritatea ambalajelor. Trebuie verificată și starea termică a produselor sensibile. Bonul fiscal este necesar pentru eventuale reclamații.

Ce reguli se aplică pentru comerțul cu carne

Legislația privind controlul Trichinella și reglementările pentru pesta porcină africană sunt stricte. Comerțul cu carne de porc provenită din exploatații neconforme este interzis. Inclusiv vânzarea online intră sub aceste reguli.

Produsele din carne pot fi vândute doar dacă provin din exploatații conforme unitățile trebuie să fie autorizate sanitar-veterinar. De asemena, transportul trebuie să respecte lanțul frigorific.

ANSVSA atrage atenția asupra achiziție de animale vii sau păsări de la persoane neautorizate. Lipsa controlului sanitar-veterinar poate facilita răspândirea unor boli grave precum pesta porcină africană sau .

Instituția amintește importanța achizițiilor responsabile: „Siguranța alimentelor reprezintă un element fundamental pentru protejarea sănătății publice. Achizițiile responsabile și informate contribuie la prevenirea îmbolnăvirilor și la combaterea practicilor ilegale din mediul online”.