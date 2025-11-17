B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Atenție la cozonacii cupărați online! Ce riscuri ascund alimentele vândute pe platforme precum Facebook și TikTok

Atenție la cozonacii cupărați online! Ce riscuri ascund alimentele vândute pe platforme precum Facebook și TikTok

Iulia Petcu
17 nov. 2025, 16:39
Atenție la cozonacii cupărați online! Ce riscuri ascund alimentele vândute pe platforme precum Facebook și TikTok
Sursa foto: Captură video YouTube / Gust și Savoare
Cuprins
  1. Ce avertizează ANSVSA
  2. Ce riscuri ascund alimentele produse în spații necontrolate
  3. Cum putem verifica siguranța produselor comandate online
  4. Ce reguli se aplică pentru comerțul cu carne

Cumpărarea produselor alimentare din mediul online a devenit o practică obișnuită. Totuși, autoritățile avertizează că unele dintre aceste achiziții pot fi ilegale. ANSVSA atrage atenția asupra riscurilor care apar atunci când consumatorii cumpără alimente de la persoane neautorizate.

Ce avertizează ANSVSA

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) semnalează creșterea vânzărilor de cozonaci, prăjituri și alte alimente pe platforme precum Facebook, Instagram sau TikTok. Multe dintre aceste produse sunt preparate în spații necontrolate. Unele nu respectă normele de igienă cerute de legislația din România.

Instituția subliniază că o parte dintre vânzători nu sunt înregistrați sanitar-veterinar. Aceștia folosesc bucătării improvizate, care nu sunt verficiare oficial. ANSVSA atrage atenția că această practică poate fi periculoasă pentru consumatori.

„Vânzarea în mediul online a prăjiturilor, cozonacilor sau a oricăror produse alimentare de către persoane neînregistrate este o activitate ilegală.” Dr. Alexandru Bociu subliniază și faptul că „Niciun consumator nu ar trebui să cumpere alimente de la persoane fizice care își promovează produsele pe platforme precum Facebook, Instagram sau TikTok, fără să dețină o formă legală de înregistrare, un laborator sau o bucătărie verificată sanitar-veterinar și fără respectarea condițiilor minime de igienă”, a declarat dr. Alexandru Bociu, președintele ANSVSA.

Ce riscuri ascund alimentele produse în spații necontrolate

ANSVSA avertizează că produsele preparate în condiții improprii pot fi contaminate. Bacterii precum Salmonella sau Listeria pot apărea în astfel de medii. Aceste microorganisme pot provoca toxiinfecții alimentare grave, relatează adevărul.ro.

Instituția recomandă consumatorilor să cimpere alimente doar din unități înregistrate oficial. Etichetele trebuie verificate cu atenție. Datele de contact și informațiile despre depozitare sunt de asemenea esențiale pentru siguranța alimentară.

Cum putem verifica siguranța produselor comandate online

Pentru platforme precum Freshful, Sezamo ssau Bringo, ANSVSA recomandă verificarea comerciantului înainte de plasarea comenzii. Datele de identificare, lista ingredientelor și condițiile de transport sunt importante. Produsele perisabile necesită o atenție specială.

La primirea coletului, consumatorii trebuie să verifice integritatea ambalajelor. Trebuie verificată și starea termică a produselor sensibile. Bonul fiscal este necesar pentru eventuale reclamații.

Ce reguli se aplică pentru comerțul cu carne

Legislația privind controlul Trichinella și reglementările pentru pesta porcină africană sunt stricte. Comerțul cu carne de porc provenită din exploatații neconforme este interzis. Inclusiv vânzarea online intră sub aceste reguli.

Produsele din carne pot fi vândute doar dacă provin din exploatații conforme unitățile trebuie să fie autorizate sanitar-veterinar. De asemena, transportul trebuie să respecte lanțul frigorific.

ANSVSA atrage atenția asupra achiziție de animale vii sau păsări de la persoane neautorizate. Lipsa controlului sanitar-veterinar poate facilita răspândirea unor boli grave precum pesta porcină africană sau gripa aviară.

Instituția amintește importanța achizițiilor responsabile: „Siguranța alimentelor reprezintă un element fundamental pentru protejarea sănătății publice. Achizițiile responsabile și informate contribuie la prevenirea îmbolnăvirilor și la combaterea practicilor ilegale din mediul online”.

Tags:
Citește și...
Salatele care aduc energie și echilibru în alimentație
Eveniment
Salatele care aduc energie și echilibru în alimentație
Newsweek: Legea pensiilor, modificată. Ce pensionari rămân cu 15% din pensie? Alții care muncesc, concediați în 15 zile
Eveniment
Newsweek: Legea pensiilor, modificată. Ce pensionari rămân cu 15% din pensie? Alții care muncesc, concediați în 15 zile
Ce spune Andreea Raicu despre ancheta psihiatrului Cristian Andrei: „E o imagine sinistră: cel care pretinde că vindecă rana e cel care o adâncește”
Eveniment
Ce spune Andreea Raicu despre ancheta psihiatrului Cristian Andrei: „E o imagine sinistră: cel care pretinde că vindecă rana e cel care o adâncește”
Locuitorii din Ceatalchioi, evacuați din cauza unei nave cu GPL lovite de dronele rusești noaptea trecută. Primarul: „Totdeauna suntem nepregătiți”
Eveniment
Locuitorii din Ceatalchioi, evacuați din cauza unei nave cu GPL lovite de dronele rusești noaptea trecută. Primarul: „Totdeauna suntem nepregătiți”
Un oraș reușește să iasă din trendul scumpirilor și oferă cele mai mici chirii din România. Unde poți sta cu doar 100 de euro pe lună
Eveniment
Un oraș reușește să iasă din trendul scumpirilor și oferă cele mai mici chirii din România. Unde poți sta cu doar 100 de euro pe lună
Patriarhul Daniel: „Îmbătrânirea activă și sănătoasă reprezintă un model de experiență împărtășită, prin participare socială și echilibru moral-spiritual”
Eveniment
Patriarhul Daniel: „Îmbătrânirea activă și sănătoasă reprezintă un model de experiență împărtășită, prin participare socială și echilibru moral-spiritual”
Înșelătorie cu haine preoțești în Neamț. Un fals preot lua pomelnice cu bani de la credincioși
Eveniment
Înșelătorie cu haine preoțești în Neamț. Un fals preot lua pomelnice cu bani de la credincioși
Clinica unde a murit fetița de doi ani a fost închisă. Ce nereguli s-au descoperit
Eveniment
Clinica unde a murit fetița de doi ani a fost închisă. Ce nereguli s-au descoperit
Nebunia TikTok a ajuns la Galați. Un cuplu și-a violat copiii și a încercat să transmită live
Eveniment
Nebunia TikTok a ajuns la Galați. Un cuplu și-a violat copiii și a încercat să transmită live
Femicid în județul Teleorman. Nereguli grave descoperite în activitatea polițitilor.14 polițiști vor fi anchetați
Eveniment
Femicid în județul Teleorman. Nereguli grave descoperite în activitatea polițitilor.14 polițiști vor fi anchetați
Ultima oră
17:40 - Un influencer celebru a dat lovitura la Târgul de Crăciun din Craiova: „Suntem sold-out. Peste 4.000 date azi”. Desertul pentru care oamenii au stat la cozi uriașe
17:33 - Drulă: Grindeanu nu stă nici 2 ore în ședințe și pleacă. Asta e cumva o guvernare la mișto și oamenii văd lucrul ăsta. Cred că am ajuns la limita sistemului care încearcă să guverneze pe bază de coafare a realității (VIDEO)
17:10 - E oficial! Ce a hotărât Tribunalul București în privința candidaturii Ancăi Alexandrescu. Decizia poate fi atacată cu apel
17:01 - Mihai Trăistariu nu se dă bătut! Artistul a găsit piesa cu care va participa la Eurovision în 2026: „Gata, am decis! Mă înscriu”
16:54 - Cătălin Drulă: Cred că am proiectul cel mai puternic pentru București. Am în minte oamenii, strategia și în echipa noastră extinsă îl consider și pe Nicușor Dan (VIDEO)
Catalin Drula
16:49 - Surse: Întâlnire crucială în coaliție, luni seara. Până când trebuie să se ia o decizie în privința pensiilor magistraților
16:39 - Sondaj Eurochambres: Mediul de afaceri din România semnalează înrăutățirea așteptărilor economice pentru 2026
16:36 - Salatele care aduc energie și echilibru în alimentație
16:34 - Ciprian Ciucu a luat Bucureștiul la pas: „Dacă la mine în sector aș vedea așa ceva, mi-ar fi rușine”. Ce nereguli a găsit în centrul Capitalei (VIDEO)
16:24 - Drulă: „Eu nu știu de ce le e frică și de ce fug domnii Ciucu și Băluță de dezbatere”. Ce a spus despre trecutul politic al unuia dintre contracandidați (VIDEO)