Crăciunul se apropie cu pași repezi și dacă românii și-au rezervat deja porcul, este momentul să înceapă și lista cu preparate pentru masa festivă. O idee de aperativ gustos și extrem de ușor de pregătit este pasta de măsline cu brânză feta. Preparatul promite să-i cucerească până și pe cei mai pretențioși invitați.

De ce ingrediente ai nevoie pentru pasta de măsline cu brânză feta

Un alt avantaj al este și că nu necesită un număr mare de ingrediente și poate fi adaptată și pentru cei care țin post, odată înlocuită feta cu brânză vegetală sau tofu.

260 g măsline;

200 g brânză feta sau telemea (pentru varianta de post post: brânză vegetală sau tofu);

Jumătate de legătură de pătrunjel proaspăt;

Piper proaspăt măcinat, după gust;

O linguriță de oregano;

2 linguri de ulei de măsline;

2–3 linguri de apă.

Cum se prepară pasta de măsline cu brânză feta

Într-un robot de bucătărie se pun măslinele, brânza, verdețurile, uleiul de măsline și câteva linguri de apă. Se toacă în robot până se obține o pastă tartinabilă, perfectă de servit alături de pâine sau biscuiți.

După ce este gata pasta, se adaugă condimentele și se amestecă. La final, se pune și pătrunjelul proaspăt tocat, al cărui scop este să ofere o notă de prospeține preparatului.

Preparatul de pe masa de Crăciun care ajută la sănătatea creierului

De Crăciun, românii se bucură de cele mai delicioase preparate tradiționale, iar „vedeta” mesei este, firește, porcul. Deserturile sunt, desigur, nelipsite de pe masa de Crăciun. Cu toate acestea, dintre toate preparatele, doar unul are puterea de a ne stimula inteligența. Mai exact, este vorba despre .

Medicului Vlad Ciurea a adus în atenția publicului un aspect interesant despre beneficiile cozonacului pentru creier. Potrivit acestuia, cacaoa din compoziția cozonacului are un efect pozitiv asupra stimulării funcțiilor cerebrale. Substanțele nutritive din cacao sunt cunoscute pentru proprietățile lor antioxidante și pentru faptul că ajută la îmbunătățirea circulației sanguine la nivelul creierului, ceea ce poate sprijini memoria și concentrarea.

„Ciocolata ne ajută, cacaua ne ajută, stimulează şi ajută. Sunt câţiva factori majori în învăţare: cafeaua, ciocolata, cacaoa şi o alimentaţie raţională”, a transmis medicul.