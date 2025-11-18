B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Aperitivul cu care vei da lovitura la masa de Crăciun. Este gata în doar 5 minute

Aperitivul cu care vei da lovitura la masa de Crăciun. Este gata în doar 5 minute

B1.ro
18 nov. 2025, 23:17
Aperitivul cu care vei da lovitura la masa de Crăciun. Este gata în doar 5 minute
Sursă foto: TikTok/ @cosanzenele.gatesc
Cuprins
  1. De ce ingrediente ai nevoie pentru pasta de măsline cu brânză feta
  2. Cum se prepară pasta de măsline cu brânză feta
  3. Preparatul de pe masa de Crăciun care ajută la sănătatea creierului

Crăciunul se apropie cu pași repezi și dacă românii și-au rezervat deja porcul, este momentul să înceapă și lista cu preparate pentru masa festivă. O idee de aperativ gustos și extrem de ușor de pregătit este pasta de măsline cu brânză feta. Preparatul promite să-i cucerească până și pe cei mai pretențioși invitați. 

De ce ingrediente ai nevoie pentru pasta de măsline cu brânză feta

Un alt avantaj al rețetei este și că nu necesită un număr mare de ingrediente și poate fi adaptată și pentru cei care țin post, odată înlocuită feta cu brânză vegetală sau tofu.

  • 260 g măsline;
  • 200 g brânză feta sau telemea (pentru varianta de post post: brânză vegetală sau tofu);
  • Jumătate de legătură de pătrunjel proaspăt;
  • Piper proaspăt măcinat, după gust;
  • O linguriță de oregano;
  • 2 linguri de ulei de măsline;
  • 2–3 linguri de apă.

Cum se prepară pasta de măsline cu brânză feta

Într-un robot de bucătărie se pun măslinele, brânza, verdețurile, uleiul de măsline și câteva linguri de apă. Se toacă în robot până se obține o pastă tartinabilă, perfectă de servit alături de pâine sau biscuiți.

După ce este gata pasta, se adaugă condimentele și se amestecă. La final, se pune și pătrunjelul proaspăt tocat, al cărui scop este să ofere o notă de prospeține preparatului.

Preparatul de pe masa de Crăciun care ajută la sănătatea creierului

De Crăciun, românii se bucură de cele mai delicioase preparate tradiționale, iar „vedeta” mesei este, firește, porcul. Deserturile sunt, desigur, nelipsite de pe masa de Crăciun. Cu toate acestea, dintre toate preparatele, doar unul are puterea de a ne stimula inteligența. Mai exact, este vorba despre cozonac.

Medicului Vlad Ciurea a adus în atenția publicului un aspect interesant despre beneficiile cozonacului pentru creier. Potrivit acestuia, cacaoa din compoziția cozonacului are un efect pozitiv asupra stimulării funcțiilor cerebrale. Substanțele nutritive din cacao sunt cunoscute pentru proprietățile lor antioxidante și pentru faptul că ajută la îmbunătățirea circulației sanguine la nivelul creierului, ceea ce poate sprijini memoria și concentrarea.

„Ciocolata ne ajută, cacaua ne ajută, stimulează şi ajută. Sunt câţiva factori majori în învăţare: cafeaua, ciocolata, cacaoa şi o alimentaţie raţională”, a transmis medicul.

Tags:
Citește și...
Tânăr de 21 de ani urmărit de poliție după ce a refuzat oprirea în trafic. Cum a reușit să pună în pericol traficul din Capitală
Eveniment
Tânăr de 21 de ani urmărit de poliție după ce a refuzat oprirea în trafic. Cum a reușit să pună în pericol traficul din Capitală
Străinătatea nu mai este atractivă pentru români. Motivele pentru care cei mai mulți aleg să rămână în țară
Eveniment
Străinătatea nu mai este atractivă pentru români. Motivele pentru care cei mai mulți aleg să rămână în țară
Contrabandist scăpat în lanul de porumb. Poliția a tras cu armele din dotare fără să-l atingă
Eveniment
Contrabandist scăpat în lanul de porumb. Poliția a tras cu armele din dotare fără să-l atingă
Victorie FACIAS pentru pacienții din România. Guvernul este obligat, după 5 ani de blocaj, să adopte normele legii care protejează pacienții de infecțiile nosocomiale
Eveniment
Victorie FACIAS pentru pacienții din România. Guvernul este obligat, după 5 ani de blocaj, să adopte normele legii care protejează pacienții de infecțiile nosocomiale
Obiceiul zilnic ce previne evoluția bolii Alzheimer. Studiu medical elaborat la Harvard
Eveniment
Obiceiul zilnic ce previne evoluția bolii Alzheimer. Studiu medical elaborat la Harvard
O turistă din Italia a rămas uimită de prețurile din București. Cât a costat-o micul dejun în centrul Capitalei
Eveniment
O turistă din Italia a rămas uimită de prețurile din București. Cât a costat-o micul dejun în centrul Capitalei
Noi deversări controlate la Vidraru. Când sunt programate și ce trebuie să știe localnicii
Eveniment
Noi deversări controlate la Vidraru. Când sunt programate și ce trebuie să știe localnicii
România, printre țările cu cele mai sigure orașe din lume. Trei localități au intrat în topul mondial al siguranței
Eveniment
România, printre țările cu cele mai sigure orașe din lume. Trei localități au intrat în topul mondial al siguranței
Recunoaștere și echivalarea studiilor efectuate în străinătate se va face după noi proceduri. Care sunt noile reguli
Eveniment
Recunoaștere și echivalarea studiilor efectuate în străinătate se va face după noi proceduri. Care sunt noile reguli
Mitică Dragomir nu se poate feri de Marian Ceaușescu. Ordinul de protecție a fost respins. Reacția protestatarului Ceaușescu (VIDEO)
Eveniment
Mitică Dragomir nu se poate feri de Marian Ceaușescu. Ordinul de protecție a fost respins. Reacția protestatarului Ceaușescu (VIDEO)
Ultima oră
23:21 - Scandalul Epstein. Camera Reprezentanților a votat pentru publicarea dosarelor de anchetă. Deicizia finală va fi luată la Senat
23:04 - Tânăr de 21 de ani urmărit de poliție după ce a refuzat oprirea în trafic. Cum a reușit să pună în pericol traficul din Capitală
22:45 - Investiție strategică în Republica Moldova. România a cumpărat Portul Giurgiulești
22:42 - Sabrina Voinea îi ia apărarea mamei sale după ce Camelia Voinea a fost acuzată de abuz. „Este un sport dur: palme rupte, lacrimi, sacrificii”
22:40 - Ninsori abundente în România. În ce zone va ninge și câte zile va dura episodul de iarnă autentică
Catalin Drula
22:12 - Suporteri FCSB au fost arestați pentru tâlhărie. Cine se face vinovat pentru atacurile asupra rapidiștilor
22:03 - Străinătatea nu mai este atractivă pentru români. Motivele pentru care cei mai mulți aleg să rămână în țară
21:53 - Cătălin Drulă: „Ca să ne dezvoltăm coerent și unitar orașul, trebuie să ne alegem foarte bine prioritățile”. Ce propune candidatul USR la Primăria Capitalei (VIDEO)
21:46 - Contrabandist scăpat în lanul de porumb. Poliția a tras cu armele din dotare fără să-l atingă
21:28 - Ilona Brezoianu a născut! Actrița și soțul ei, Andrei, sunt părinții unui băiețel