Criminalul educatoarei din București, declarații uluitoare în instanță: Era de o răutate ieșită din comun. Ea mă bătea (VIDEO)

Criminalul educatoarei din București a făcut declarații uluitoare despre aceasta în fața magistraților. Bărbatul a spus despre fosta lui soție că era citez – un ”drac cu chip de înger” și că era de o răutate ieșită din comun. Bărbatul s-a plâns de faptul că femeia îl bătea si chiar le-a arătat magistraților urme de zgârieturi.

De cealaltă parte, surse apropiate anchetei au afirmat faptul că femeia era terorizată de soțul ei, care obișnuia s-o lovească, motiv pentru care s-au înregistrat mai multe plângeri pe numele criminalului, toate nesoluționate. Ofițerii Serviciului Control Intern al Poliției Române verifică acum modul în care au fost gestionate de polițiști aceste plângeri.

Criminalul educatoarei din București, mărturii șocante în fața instanței:

„Era de o răutate ieșită din comun. Drac cu chip de înger. Nu accepta sub nicio formă împăcarea. I-am zis că ne-am putea foarte ușor găsi eu pe cineva, și tu pe altcineva, dar mai târziu vom regreta amândoi. Am luptat pentru ea și cele doua fete și nu am vrut să se destrame căsnicia în ciuda caracterului.

Mă și bătea, uitați, am o zgârietură de la unghiile ei, mă bătea și mă făcea jegos. Mereu am bănuit-o că daca nu dorea să se împace cu mine, avea pe altcineva”, sunt doar câteva dintre afirmațiile pe care bărbatul le-a făcut în fața instanței.

Bărbatul susține că nu a fost niciodată violent

Bărbatul s-a victimizat în fața instanței și a spus că niciodată nu a fost violent la adresa femeii.

„Eu i-am găsit locul de munca la grădiniță prin intermediul surorii mele. Eram afectat pentru că solicita numeroase ordine de protecție, iar eu eram alungat trei luni din casa mea, timp în care nu puteam să îmi văd fetele și ea făcea ce voia ea.

Am îmbrâncit-o, dar palma nu am ridicat o la ea niciodată, dimpotrivă, ea sarea la bătaie. Țipa mereu, zbiera și din jegos nu mă scotea, așa, între ghilimele jegos.

M-am lăsat pe mine și am luat mereu pentru ele haine de firmă, adidași de firmă, trotineta electrică. Eu sunt jurist de profesie și în ultima vreme lucram la firma de mâncare”, a declarat el.

Bărbatul susține că a fost agresat de soția ucisă

Polițiștii, in schimb, nu sunt de acord cu bărbatul. În urma anchetei efectuate, acesta le-ar fi bătut chiar și pe cele două fiice.

Femeia a depus zeci de declarații la politie, însă mereu renunța din cauza faptului că nu ar fi gasit sprijinul dorit. Sursele din politie au precizat că Liliana Faur a depus la Secția 7 zece plângeri. Dintre acestea, șapte fuseseră clasate după retragerea reclamațiilor iar alte trei erau încă în lucru, dar urmau să fie clasate, la rândul lor.

Acesta este si motivul pentru care Ofițerii Serviciului Control Intern al Poliției Române verifică modul în care au fost gestionate de polițiști plângerile pentru violență domestică depuse, de-a lungul timpului, de educatoarea ucisă cu bestialitate de soțul ei,