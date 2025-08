De ce a mers Gigi Becali la funeraliile lui Ion Iliescu: „Era om bun. Am o amintire cu el” (VIDEO)

, patronul FCSB, a fost astăzi prezent la Palatul Cotroceni pentru a-și lua rămas bun de la .

Becali a stat doar 30 de secunde la funeraliile lui Ion Iliescu, potrivit . Latifundiarul a intrat în încăpere, și-a făcut cruce, i-a salutat pe fotografii prezenți și apoi a plecat.

Cuprins:

Ce a spus Becali despre Ion Iliescu

Ce a spus Becali despre ceilalți foști președinți ai României

Ce a spus Becali despre Ion Iliescu

“Am venit că era om bun. Nu, n-am fost prieten cu Iliescu, o dată am dat mâna cu el, dar era om bun. Am o amintire cu el. Era ziua lui, am dat mâna cu el și a zis: ‘Dumneata pentru ce intri în politică? Dumneata ești cu fotbalul’. Îmi făcusem partid atunci. Era om cuminte, om bun, nu avea dușmănie, nu era invidios pe oamenii bogați ca alții, care au venit după aia. Și invidioși pe oamenii bogați, stai mă, eu sunt președinte, păi ăla e milionar? Păi pe ăsta să-l bag la pușcărie.

Știți voi cine a fost, nu știți? Vă dau eu nume? Toți oamenii bogați sunt la pușcărie. El invidios, că el e președinte și cum adică, eu președinte și ăla e milionar. Deci n-a făcut astea”, a precizat Becali.

Ce a spus Becali despre ceilalți foști președinți ai României

„Pe urmă a venit celălalt care ăla știți, ăla nu-l interesa, adică distracțiile lui, ce-l interesa pe ăla România?

De ăla nici nu mai vorbim, că ăla nu are ce să caute la înmormântarea lui, că omul e luteran. Și noi, ortodocșii, la luterni nu mergem la înmormântare. Să dea Dumnezeu să merg eu la el, nu?

La Băsescu, merg. Cred că o să-l îngrop eu pe el.”, a mai adăugat Becali.