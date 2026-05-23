Update 2: Salvamont Brașov anunță că toate persoanele implicate în incidentele de la competiția „Transilvania 100” au fost asistate de echipele de salvare, iar la acest moment o singură acțiune mai este în desfășurare. Pentru evacuarea acesteia intervin echipe Salvamont Râșnov, Salvamont Bran și o echipă de sprijin din cadrul Salvamont Brașov.

Bilanțul actualizat indică 16 incidente: trei cazuri au presupus extragerea unor persoane din zone abrupte sau râpe, opt persoane au fost preluate de pe traseu, patru au prezentat semne de hipotermie și au refuzat transportul cu ambulanța, iar un caz a vizat apariția unui urs pe potecă, gestionat împreună cu Jandarmeria Montană.

Update: Potrivit autorităților, până în acest moment au fost înregistrate 15 incidente în cadrul competiției „Transilvania 100”

Potrivit actualizării transmise de salvatori, opt persoane au fost recuperate de pe traseu, iar alte trei au fost extrase dintr-o râpă, având diferite traumatisme. Patru participanți au refuzat evaluarea medicală și au decis să continue competiția.

Știrea Inițială:

O dimineață dificilă pentru salvatorii montani din Brașov, după ce mai mulți participanți la competiția „Transilvania 100” au avut nevoie de ajutor în Munții Bucegi. Salvamont Brașov anunță că au fost înregistrate 15 incidente, dintre care trei sunt încă în desfășurare și necesită intervenții complexe, pe fondul ceții, zăpezii și riscului ridicat de alunecare.

Toate echipele disponibile, trimise pe munte

Serviciul Public Județean Salvamont – Salvaspeo Brașov a anunțat că toate resursele operative disponibile sunt implicate în , după incidentele produse în zona înaltă, în timpul competiției de alergare montană.

Potrivit Salvamont Brașov, până la această oră au fost înregistrate 11 incidente, iar trei dintre acestea sunt încă în desfășurare. Unul dintre cazuri este gestionat împreună cu Salvamont Bran.

„La această oră, toate resursele operative disponibile din cadrul Serviciului Public Județean Salvamont – Salvaspeo Brașov sunt implicate în teren”, a transmis Salvamont Brașov pe Facebook.

Pentru a asigura o capacitate mai mare de intervenție, au fost prealertate și echipele locale Salvamont Zărnești și Salvamont Poiana Brașov.

Gheață, zăpadă și vizibilitate redusă

Incidentele s-au produs în contextul desfășurării competiției „Transilvania 100”, într-o zonă în care condițiile de pe traseu sunt dificile. Salvatorii vorbesc despre ceață, porțiuni extinse acoperite cu zăpadă și risc ridicat de alunecare.

DSU a anunțat anterior că mai mulți participanți au alunecat pe porțiuni acoperite cu gheață, în zona Cabanei Mălăiești – refugiul Țigănești. Cinci persoane au fost recuperate de pe traseu, conștiente și cooperante, dar cu simptome ușoare de hipotermie, informează .

Alte trei persoane au fost identificate într-o râpă, în apropierea refugiului Țigănești. Una dintre victime este conștientă, dar are multiple traumatisme, o alta este în hipotermie, iar a treia prezintă fractură de bazin, traumatism cranio-cerebral și fractură la membrul superior drept, potrivit DSU.

Elicopterul SMURD așteaptă o fereastră meteo

Din cauza vremii nefavorabile și a vizibilității reduse, estimată la aproximativ 100-150 de metri, elicopterul SMURD solicitat nu poate interveni aerian în acest moment. Aeronava rămâne însă pregătită să intre în misiune imediat ce condițiile meteo permit zborul.

„Incidentele s-au produs în contextul desfășurării unei competiții sportive de alergare montană. Din păcate, condițiile existente în zona montană înaltă sunt dificile, fiind caracterizate de ceață, porțiuni extinse acoperite cu zăpadă și un risc ridicat de alunecare”, a transmis .

Salvamont Brașov precizează că se află în contact permanent cu ISU Brașov și Jandarmeria Montană Brașov, pentru suplimentarea resurselor dacă situația o va impune.