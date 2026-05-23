Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a actualizat atenționarea hidrologică emisă anterior și menține codul galben doar pentru râuri din bazinul Bârlad. Avertizarea este valabilă din 23 mai, ora 12:00, până pe 24 mai, ora 09:00, în județele Vaslui, Iași și Neamț.

Viiturile formate anterior se propagă pe râuri

INHGA anunță că fenomenele vizate sunt creșteri de și niveluri, produse ca urmare a propagării viiturilor formate anterior în amonte. Hidrologii avertizează că, în zonele vizate, pot fi depășite cotele de atenție.

Codul galben este valabil pe râurile din bazinul hidrografic Bârlad, mai exact pe afluenții de stânga aferenți sectorului aval de stația hidrometrică Băcești și amonte de stația hidrometrică Bârlad.

Zonele vizate sunt din județele Vaslui, Iași și Neamț.

Avertizarea a fost ridicată în celelalte bazine

Institutul precizează că, începând cu 23 mai, ora 12:00, atenționarea hidrologică se ridică pentru celelalte bazine hidrografice avertizate anterior. Astfel, riscul se restrânge față de mesajul precedent, iar monitorizarea rămâne concentrată pe bazinul Bârlad.

Codul galben de inundații rămâne însă în vigoare pentru zonele menționate, unde pot apărea și pe afluenți mai mici sau pe cursuri de apă necadastrate.

Monitorizarea continuă până duminică dimineață

INHGA anunță că va reveni cu actualizări în funcție de evoluția fenomenelor hidrometeorologice. Autoritățile sunt îndemnate să urmărească situația din teren, conform regulamentelor privind gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomene hidrologice periculoase.

Pentru locuitorii din zonele vizate, perioada critică este 23 mai, ora 12:00 – 24 mai, ora 09:00. Chiar dacă avertizarea a fost restrânsă, creșterile de debite pot provoca probleme locale, mai ales pe râurile mici și pe afluenții din bazinul Bârlad.