Delapidare la Inspectoratul Școlar Constanța. Suma uriașă care a dispărut din contabilitatea instituției. DNA, chemat să intervină

Delapidare la Inspectoratul Școlar Constanța. Suma uriașă care a dispărut din contabilitatea instituției. DNA, chemat să intervină

Adrian Teampău
23 feb. 2026, 16:32
Delapidare la Inspectoratul Școlar Constanța. Suma uriașă care a dispărut din contabilitatea instituției. DNA, chemat să intervină
Inspectoratul Școlar Constanța Sursa foto: Facebook
Cuprins
  1. Delapidare la Inspectoratul Școlar din Constanța
  2. Ce nereguli au mai constatat inspectorii
  3. Acuzații de delapidare și alte fapte penale

Delapidare din conturile Inspectoratului Școlar Constanța, descoperită în urma unui control intern derulat de Ministerul Educației. În acest caz a fost solicitată o anchetă a procurorilor DNA.

Delapidare la Inspectoratul Școlar din Constanța

Un control intern, derulat la Inspectoratul Școlar Județean din Constanța a scos la iveală nereguli grave în administrarea fondurilor. Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, este vorba despre o delapidare de aproximativ 7 milioane de euro. Concret, controlul a stabilit un prejudiciu de 35.200.695 de lei, acumulat în perioada 2012–2025, ca urmare a unor operațiuni contabile considerate nelegale, relatează Edupedu.

Raportul de control a fost finalizat pe 26 ianuarie 2026 și a fost transmis instituțiilor abilitate. Între timp, conducerea inspectoratului a fost înlocuită, fostul inspector școlar general Sorin Mihai fiind schimbat cu Claudia Portase.

Conform sursei citate, din documentul de control rezultă că de-a lungul acestei perioade au dispărut 792 CEC-uri, în valoare totală de 35.200.695 lei. Este vorba despre sume decontate de Trezoreria Constanța personalului ISJ care nu au fost înregistrate în Registrul de casă și nici în contul 5311 „Casa în lei”.

„Suma totală de 35.200.695 lei nu a ajuns în casieria Inspectoratului Școlar Județean Constanța și nu s-au făcut plăți în numerar, prin casierie din aceste sume”, concluzionează raportul de control.

Ce nereguli au mai constatat inspectorii

Pe lângă această delapidare, inspectorii au constatat că mai multe situații financiare „conțin date eronate sau necorelate”. Sumele ridicate prin file CEC au fost trecute pe cheltuieli, fără să existe documente justificative.

Astfel, în luna decembrie 2023, din cinci CEC-uri în valoare de 251.657 lei, patru, însumând 251.000 lei, nu au fost înregistrate în registrul de casă. Sumele au fost distribuite artificial pe cheltuieli salariale și transportul elevilor, deși nu există documente justificative. Doar 675 de lei au fost evidențiați în mod corect în contabilitate.

În acest context, corpul de control a dispus sesizarea procurorilor DNA dat fiind neregulile descoperite în contabilitatea instituției. Urmează ca procurorii să efectueze demersurile necesare pentru stabilirea răspunderii penale și recuperarea prejudiciului. Fapta implică funcționari publici, iar prejudiciul estimat este mai mare de 200.000 lei.

 „Sesizarea Direcției Naționale Anticorupție (DNA), având în vedere faptul că în perioada 2012-2025, s-au constatat nereguli grave în evidența contabilă a Inspectoratului Școlar Județean Constanța, prejudiciul estimat fiind de 35.200.695 lei”, propune documentul.

Acuzații de delapidare și alte fapte penale

Autorii raportului de control apreciază că faptele sunt sesizate întrunesc elementele unor infracțiuni precum „delapidare cu consecințe deosebit de grave în formă continuată, fals intelectual, uzurparea funcției, abuz în serviciu și/sau neglijență în serviciu”. În document se mai precizează că persoanele responsabile au refuzat să prezinte notele contabile și fișele de cont motivând că computerul în care erau arhivate este sigilat.

Mai mult, au constatat că Registrele-Jurnal și Balanțele de verificare lunare prezentate la control erau nesemnate/neasumate. Iar documentele ALOP aferente plății salariilor, au fost prezentate deoarece nu au fost găsite în arhivă.

Inspectorii susțin că contabilul șef nu a organizat în mod corespunzător activitatea de păstrare a documentelor financiar-contabile și activitatea de arhivare a acestora, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Drept urmare, pe lângă DNA, s-a dispus sesizarea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, a Curții de Conturi, ANAF și a Arhivelor Naționale.

