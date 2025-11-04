Prima reacție a lui Ioan Micula în dosarul de delapidare și evaziune. Legăturile cu Ilie Bolojan

Frații Micula reacționează după ce au fost călcați de procurir. Ioan Micula susține că tot ce li se întâmplă li se trage de la jocurile politice în care e băgat Bolojan.

Ioan Micula, despre relația cu Bolojan

Ioan Micula respinge acuzaţiile şi pune descinderile pe seama jocurilor politice.

“Ne-am tot întrebat ce se întâmplă. Am văzut mai multe ştiri, în care fotografiile noastre sunt alături de primul-ministru. Nu am avut şi nu avem nicio legătură cu domnul Bolojan, vreau să precizez acest lucru. Însă eu consider că totul este politic, ar putea avea legătură cu alegerile din Capitală.”, susţine patronul European Drinks, Ioan Micula.

Afaceristul spune că statul român nu are de luat niciun ban de la ei, iar ancheta e o intimidare.

„Ei vin la intimidare. Noi avem un conflict juridic cu statul român de 20 de ani, conflict care nu s-a terminat. Dar ceea ce nu se poate contesta e că Centrul Internațional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiții a decis că România trebuie să plătească despăgubiri firmelor noastre, iar acea hotărâre este obligatorie între părţi.”, a afirmat Ioan Micula.

Frații Micula susțin că nu au fugit din țară

„Nu am fugit nicăieri. De altfel, nu am primit vreo citaţie, nu ni s-a comunicat vreo acuzaţie. Vedem care va fi concluzia, ce se întâmplă şi vom acţiona în consecinţă.”, a afirmat afaceristul pentru .

Schema prin care frații Micula au vrut să își ascundă banii

Potrivit procurorilor, datorau statului român aproximativ 400 milioane euro, bani primiți de la buget drept ajutor de stat. S-a dovedit însă că ajutorul a fost acordat ilegal, așa că afaceriștii trebuie să dea banii înapoi.

Însă, ca să scape de popriri și executări silite, frații Micula au început să își tranfere bunurile altor persoane, dar care nu erau vizate în dosarul respectiv. În total, arată procurorii, frații Micula au pasat active din grupurilor de firme pe care le controlau în valoare de aproximativ un miliard de lei, în perioada 2018-2024.