B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Prima reacție a lui Ioan Micula în dosarul de delapidare și evaziune. Legăturile cu Ilie Bolojan

Prima reacție a lui Ioan Micula în dosarul de delapidare și evaziune. Legăturile cu Ilie Bolojan

Adrian A
04 nov. 2025, 17:07
Prima reacție a lui Ioan Micula în dosarul de delapidare și evaziune. Legăturile cu Ilie Bolojan
În imagine: Frații Ioan şi Viorel Micula. Sursă foto: Hepta - MMA / F.F.
Cuprins
  1. Ioan Micula, despre relația cu Bolojan
  2. Frații Micula susțin că nu au fugit din țară
  3. Schema prin care frații Micula au vrut să își ascundă banii

Frații Micula reacționează după ce au fost călcați de procurir. Ioan Micula susține că tot ce li se întâmplă li se trage de la jocurile politice în care e băgat Bolojan.

Ioan Micula, despre relația cu Bolojan

Ioan Micula respinge acuzaţiile şi pune descinderile pe seama jocurilor politice.

“Ne-am tot întrebat ce se întâmplă. Am văzut mai multe ştiri, în care fotografiile noastre sunt alături de primul-ministru. Nu am avut şi nu avem nicio legătură cu domnul Bolojan, vreau să precizez acest lucru. Însă eu consider că totul este politic, ar putea avea legătură cu alegerile din Capitală.”, susţine patronul European Drinks, Ioan Micula.

Afaceristul spune că statul român nu are de luat niciun ban de la ei, iar ancheta e o intimidare.

„Ei vin la intimidare. Noi avem un conflict juridic cu statul român de 20 de ani, conflict care nu s-a terminat. Dar ceea ce nu se poate contesta e că Centrul Internațional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiții a decis că România trebuie să plătească despăgubiri firmelor noastre, iar acea hotărâre este obligatorie între părţi.”, a afirmat Ioan Micula.

Frații Micula susțin că nu au fugit din țară

„Nu am fugit nicăieri. De altfel, nu am primit vreo citaţie, nu ni s-a comunicat vreo acuzaţie. Vedem care va fi concluzia, ce se întâmplă şi vom acţiona în consecinţă.”, a afirmat afaceristul pentru Bihoreanul.

Schema prin care frații Micula au vrut să își ascundă banii

Potrivit procurorilor, frații Micula datorau statului român aproximativ 400 milioane euro, bani primiți de la buget drept ajutor de stat. S-a dovedit însă că ajutorul a fost acordat ilegal, așa că afaceriștii trebuie să dea banii înapoi.

Însă, ca să scape de popriri și executări silite, frații Micula au început să își tranfere bunurile altor persoane, dar care nu erau vizate în dosarul respectiv. În total, arată procurorii, frații Micula au pasat active din grupurilor de firme pe care le controlau în valoare de aproximativ un miliard de lei, în perioada 2018-2024.

Tags:
Citește și...
Ionuț Costea, cumnatul lui Mircea Geoană, și fostul ministru de Finanțe, Sebastian Vlădescu, eliberați pe prescripție. Decizia, luată de ÎCCJ pe o procedură extraordinară
Eveniment
Ionuț Costea, cumnatul lui Mircea Geoană, și fostul ministru de Finanțe, Sebastian Vlădescu, eliberați pe prescripție. Decizia, luată de ÎCCJ pe o procedură extraordinară
O doctoriță româncă a fost găsită carbonizată, în propria locuință din Franța. Cine este principalul suspect
Eveniment
O doctoriță româncă a fost găsită carbonizată, în propria locuință din Franța. Cine este principalul suspect
Liderul AUR Maramureș, prins drogat la volan. Mama politicianului are castel în Franța
Eveniment
Liderul AUR Maramureș, prins drogat la volan. Mama politicianului are castel în Franța
Bucureștiul care se repară singur: cum un sector își transformă deșeurile în resursă
Eveniment
Bucureștiul care se repară singur: cum un sector își transformă deșeurile în resursă
Românii încheie anul 2025 cu vești excelente. Zile libere, vacanță prelungită și motive de bucurie înainte de 2026
Eveniment
Românii încheie anul 2025 cu vești excelente. Zile libere, vacanță prelungită și motive de bucurie înainte de 2026
Cinci trucuri simple pentru ca mirosul de balsam să persiste mai mult pe rufe
Eveniment
Cinci trucuri simple pentru ca mirosul de balsam să persiste mai mult pe rufe
Zeci de elevi evacuați de la Liceul „Theodor Pallady” din Capitală, după un miros puternic de gaz: „Distrigaz a identificat o scurgere la o vană” (VIDEO)
Eveniment
Zeci de elevi evacuați de la Liceul „Theodor Pallady” din Capitală, după un miros puternic de gaz: „Distrigaz a identificat o scurgere la o vană” (VIDEO)
Viața decentă se scumpește alarmant! Cât trebuie să cheltuiască o familie pentru a trăi normal în România, în 2025
Eveniment
Viața decentă se scumpește alarmant! Cât trebuie să cheltuiască o familie pentru a trăi normal în România, în 2025
Ce să faci ca mirosul de balsam să reziste mai mult pe rufe. Iată câteva sfaturi
Eveniment
Ce să faci ca mirosul de balsam să reziste mai mult pe rufe. Iată câteva sfaturi
CCIR participă la Parlamentul European al Întreprinderilor 2025
Eveniment
CCIR participă la Parlamentul European al Întreprinderilor 2025
Ultima oră
17:12 - David Beckham a primit titlul de cavaler, într-o ceremonie oficiată de Regele Charles. Cine a inspirat ținuta purtată de sportiv
17:10 - Ionuț Costea, cumnatul lui Mircea Geoană, și fostul ministru de Finanțe, Sebastian Vlădescu, eliberați pe prescripție. Decizia, luată de ÎCCJ pe o procedură extraordinară
16:51 - Călin Georgescu, noi declarații controversate: „Eu vă spun astăzi așa, să fie foarte clar!”. Ce mesaj a transmis românilor
16:31 - O doctoriță româncă a fost găsită carbonizată, în propria locuință din Franța. Cine este principalul suspect
16:25 - Delirul lui Călin Georgescu. Tunelul dintre SUA și Rusia (VIDEO)
16:15 - Newsweek: Bătălia electorală pentru New York. Cuomo vs. Mamdani. Trump: Tai banii orașului dacă nu iese al meu
16:07 - Adrian Vasile, reacție după plecarea de la CSM București: „A fost o decizie a clubului”
15:55 - Liderul AUR Maramureș, prins drogat la volan. Mama politicianului are castel în Franța
15:39 - Secretul siluetei lui Dan Negru! Ce mănâncă prezentatorul pentru a-și menține greutatea de la debutul în televiziune
15:20 - Bucureștiul care se repară singur: cum un sector își transformă deșeurile în resursă