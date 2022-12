Diabetul – o provocare care nu ar trebui să te sperie... pentru că acum există soluții!

Am întâlnit o persoană optimistă, diagnosticată cu diabet zaharat. Diabetul este una dintre provocările lumii moderne, atât în ceea ce privește bugetele de sănătate care susțin tot mai greu efortul financiar al medicamentelor gratuite pentru tot mai multe boli cronice, cât și din punctul de vedere al pacientului nevoit să se confrunte cu această provocare.

Vă prezint în continuare un interviu cu unul dintre cei mai longevivi diabetici din lume, care, nu numai că se menține mai bine decât marea majoritate a celor care se declară sănătoși, dar și-a vindecat și toate complicațiile diabetului, care apăruseră după multe zeci de ani petrecuți împreună cu diabetul.

Reporter: Domnule Vasile Neacșa, am remarcat mai multe înregistrări ale unor emisiuni TV în care apăreați ca invitat și în care vorbeați despre remedii naturale care v-au ajutat în lupta cu diabetul, sau despre anumite remedii care ar putea susține tratamentul și în alte afecțiuni. Cum ați ajuns să fiți menționat ca exemplu de succes într-o afecțiune care sperie milioane de oameni? Mai mult decât atât, am înțeles că ați și creat un remediu, un supliment alimentar care ar ajuta persoanele diagnosticate cu diabet.

Vasile Neacșa: Înainte de toate, v-aș ruga ca în această discuție să evităm să numim diabetul „afecțiune”. Instinctiv, sau conștient, eu am ales să numesc diabetul o provocare. Pentru mine, orice neplăceri cauzate de acesta, ca și orice altă neplăcere a vieții, au fost doar provocări menite a mă ajuta să scot la iveală cea mai bună versiune a mea. În al doilea rând, aș dori să precizez că, oricine ar avea de-a face cu această provocare, ar fi bine să urmeze recomandările medicului, iar dacă acestea nu dau rezultate, sau contravin convingerilor sale, să caute și alte soluții complementare.

Reporter: Din câte am remarcat, dumneavoastră v-ați bazat mai mult pe aceste soluții complementare, iar suplimentul , pe care l-ați creat, pare să fie încununarea experienței dumneavoastră în acest domeniu.

Vasile Neacșa: Este adevărat doar parțial. Cât despre , aș prefera să discutăm mai târziu beneficiile acestui supliment pentru susținerea tratamentului diabetului de tip 2 în principal, dar și ca adjuvant în diabetul de tip 1. Revenind la afirmația dumneavoastră, trebuie să precizez că provocarea cu care mă confrunt eu se numește diabet juvenil insulino-dependent, sau diabet de tip 1, ceea ce înseamnă că m-am bazat în primul rând pe tratamentul cu insulină, dar remediile naturale sunt cele care au făcut nu numai să mă mențin în viață și să putem purta această discuție, dar și mult mai mult decât atât.

Există speranță pentru diabetici

Reporter: Ați spus că remediile naturale v-au ajutat să vă mențineți în viață. Pare o afirmație destul de tranșantă. Chiar ați fost în pericol de moarte? Ați mai spus și că au fost mai multe remedii, suplimente naturale. Puteți să le menționați?

Vasile Neacșa: Trecând de 7 ori prin starea de comă, se poate afirma că m-am confruntat cu oarecare pericol.

Reporter: Vreau să înțeleg bine; vreți să spuneți că ați fost de 7 ori în comă? Cum este posibil așa ceva? Am înțeles că vă confruntați cu această provocare, numită diabet zaharat, de la vârsta de 5 ani, așadar de circa 55 de ani. Nu ați învățat de la început să vă reglați glicemia?

Vasile Neacșa: Pentru ca cineva să înțeleagă prin ce am trecut, trebuie să-și imagineze situația din urmă cu mai mult de 30 de ani, respectiv dintre anii 1966-1985. Era o perioadă în care nu existau teste și glucometre, nu existau seringi de unică folosință, stilouri pentru dozarea insulinei, sau pompe de insulină, era o perioadă în care un copil de câțiva ani mergea la școală cu seringa în cutie de tablă, fiartă în fiecare seară acasă, cu niște ace care ar părea uriașe astăzi. Acele ace se toceau ori li se strâmbau vârfurile și erau ascuțite la ateliere speciale unde se repara tehnica medicală…iar când intrau prin piele rupeau țesuturile crude, până când copilul ura să-și mai facă acele injecții. Rezumând, am trecut prin 4 come hiperglicemice, între care coma de debut, cu glicemie de 900 mg/dl și 3 come sau pre-come hipoglicemice.

Reporter: Uf! Acum înțeleg de ce doriți s-o numiți doar o provocare. Nu vreau să mă gândesc cum este să trăiești cu asemenea amintiri. Să revenim…vă rugam să menționați remediile care v-au ajutat să faceți față acestei provocări.

Vasile Neacșa: Am înțeles cu mulți ani în urmă, mai exact în perioada adolescenței, că tot așa cum natura, Universul, sau Dumnezeu creează probleme, tot așa creează și soluțiile pentru acele probleme. Insulina era una dintre soluții, dar am înțeles destul de repede, prin studiu auto didactic, că nu este suficient, și că trebuie să existe și alte soluții. În acei ani am avut marea șansă de a interacționa cu doi titani ai vremii, respectiv cu Adrian Păunescu și cu Valeriu Popa. Adrian Păunescu era idolul majorității tinerilor care iubeau Cenaclul Flacăra, iar trecerea sa printr-o perioadă dificilă din punct de vedere al propriei sănătăți l-a determinat să inițieze în revista Flacăra o serie de articole despre terapii naturale, complementare, alimentație vegetariană și vindecări prin alte căi decât cele ale medicinei alopate. Puțin mai târziu am avut ocazia unei întâlniri remarcabile cu celebrul terapeut Valeriu Popa. În tot acest timp, am continuat studiul personal, din cărți achiziționate sau împrumutate de la biblioteci, inclusiv lucrarea „Diabetul Zaharat”, a fostului Ministru al sănătății, Iulian Mincu.

Toate acestea mi-au îndreptat atenția asupra unui alt tip de nutriție și asupra remediilor naturale. Începând cu anul 2000, când accesul la informație și la produse a devenit mai facil, am început să constat pe propriul organism beneficiile unor suplimente alimentare la care nu avusesem acces până atunci. Astfel, mi-am îmbunătățit semnificativ evoluția cu ajutorul suplimentelor din Aloe Vera, Noni, Gymnema sylvestre, și multe altele, printre care o remarcabilă realizare, un produs care conține molecule de semnalizare redox, identice cu cele din organismele noastre, și care contribuie semnificativ la sănătatea celulară.

Cum să te protejezi de complicațiile diabetului?

Reporter: Pare că ați dedicat foarte mult timp acestor lecturi și studiului. De ce nu ați urmat medicina?

Vasile Neacșa: A fost una dintre dorințele mele, dar nu întotdeauna lucrurile se întâmplă cum vrem noi. Dumnezeu, sau Universul, ne duce spre obiectivele noastre pe căi nebănuite. Chiar în ultimul an de liceu, în ultimul trimestru, a survenit unul dintre evenimentele neplăcute care au dus la una dintre zecile de internări și la pierderea unei luni importante de studiu. Privind retrospectiv, cred că am reușit să fac mai mult bine semenilor mei parcurgând căile care mi-au fost deschise.

Reporter: Ce vreți să spuneți cu asta? Vă referiți la emisiunile TV despre care pomeneam la început?

Vasile Neacșa: Da, într-o mare măsură. Acestea m-au ajutat să mă adresez unui număr impresionant de persoane cărora am putut să le transmit multe dintre beneficiile obținute de mine însumi, cât și acele beneficii pe care le-ar fi putut obține cu ajutorul remediilor naturale sau cu stilul de viață pe care-l recomandam. Cu această ocazie doresc să-mi exprim recunoștința câtorva persoane care au contribuit la realizarea acelor emisiuni.

În primul rând doresc să-i mulțumesc realizatorului TV Alexandru Paul Moraru, care m-a invitat pentru prima dată într-o emisiune realizată de domnia sa, apoi regretatei doamne conferențiar Liana Mărginean, de la UMF Cluj-Napoca, și altor medici cu suflet mare care mi-au fost sau îmi sunt alături și acum. Totul a culminat cu producerea a două emisiuni cu tematică de stil de viață sănătos, pe parcursul mai multor ani, de către mine și soția mea, pe posturile B1TV și OTV.

Reporter: Impresionant! Ard de nerăbdare să ajungem la și celelalte suplimente care v-au ajutat.

Vasile Neacșa: Să pornim cu începutul. Primul supliment care a exercitat o influență pozitivă semnificativă asupra mea a fost Aloe Vera. La scurt timp am și început importul unor asemenea suplimente, ajungând acum să am în portofoliu unele dintre cele mai bune sortimente din lume, la prețuri atractive. Apoi au urmat Noni și alte produse din ce în ce mai complexe, iar în cele din urmă Glicemic Suport, pe care l-am conceput ca un produs cu acțiuni multiple, cu o compoziție extrem de complexă, poate chiar cea mai complexă din categorie, cu o cantitate mare de principii active și cu un preț accesibil. Acesta este produs în SUA, după rețeta concepută de mine, într-o unitate de producție care deține toate certificările. Produsul conține 20 de ingrediente, 920 mg/capsulă și 60 capsule pe flacon.

Reporter: Spuneți că Glicemic Suport are acțiuni multiple. Ce altceva influențează, în afară de reglarea glicemiei?

Vasile Neacșa: Orice plantă, fruct, frunză sau rădăcină aduce un complex de micro-nutrienți și macro-nutrienți, care exercită acțiuni complexe. De aceea, un supliment alimentar natural, așa cum a recomandat încă din antichitate părintele medicinei, Hipocrat, mai întâi hrănește celulele organismului, și ca efect secundar produce și beneficiile pe care le dorește oricine. Este adevărat că ingredientele din compoziția Glicemic Suport au acțiuni specifice în special pe reglarea zahărului din sânge, dar studiile efectuate pe fiecare dintre ingredientele sale arată acțiuni pozitive pe mai multe organe și contribuie la ameliorarea stărilor asociate cu multe complicații sau cauze ale diabetului zaharat de tip 2 sau chiar ale diabetului de tip 1. Astfel, Glicemic Suport, pe lângă stimularea secreției de insulină și reglarea glicemiei, contribuie la reglarea colesterolului, la reducerea apetitului sau a poftei de dulce, la reglarea greutății corporale, la reglarea tensiunii arteriale, la protecția sistemului nervos și la reducerea riscului de neuropatie, la protecția vederii și a ochilor, toate acestea fiind beneficii enorme în cazul unei persoane diagnosticate cu această provocare numită diabet sau pre-diabet.

Oare câți diabetici se pot mândri cu asta?

Reporter: Nu aș vrea să încheiem înainte de câteva concluzii și sugestii pentru cei care, la fel ca dumneavoastră, se confruntă cu această provocare numită diabet. În acest sens, v-aș ruga să-mi răspundeți la mai multe întrebări. Se poate vindeca diabetul cu acest supliment? Dacă nu s-ar vindeca, de ce să-l consume cineva? Cât timp ar fi necesar să-l consume o persoană? Se poate renunța la tratamentul alopat? Dumneavoastră îl consumați?

Vasile Neacșa: Voi începe cu răspunsul la ultima întrebare. Eu consum atât Glicemic Suport cât și o mulțime de alte suplimente naturale. Le consum periodic sau permanent, în funcție de obiective și specificul fiecăruia. De peste 25 de ani eu nu am mai consumat nici un medicament, chiar dacă, din când în când am mai avut și eu câte o gripă sau altă provocare pasageră. Oricărui om, oricât de sănătos s-ar crede, îi va folosi un aport de substanțe naturale care nu se găsesc în alimentația obișnuită, sau care lipsesc tot mai des din aceasta. Cu atât mai mult unei persoane diagnosticate cu diabet, cu un metabolism dezechilibrat, cu un stres oxidativ celular accentuat, îi vor face bine aceste suplimente.

Apoi, despre vindecare pot să spun următoarele; am pus această întrebare, personal, unui eminent om de știință din domeniul medicinei, nominalizat la premiul Nobel, Profesor Doctor Narain Naidu. Acesta și-a lansat în Europa cartea Redox Life, în anul 2014, în timpul unui eveniment de susținere a unui remarcabil supliment cu molecule de semnalizare redox, pe care îl consum de 9 ani și jumătate. Tuturor celor interesați le pot împărtăși rezultatele mele și ale altor persoane cu acest supliment unic. La întrebarea mea, privind eventualitatea vindecării diabetului cu ajutorul acelui produs sau cu altele, domnul Profesor mi-a răspuns : „Diabetul de tip 2 are toate șansele să se vindece cu acest produs și cu altele, cu acțiune țintită, pentru că echilibrul redox la nivel celular este cheia sănătății. În ceea ce privește diabetul de tip 1, șansele sunt mult mai mici, dar imensele beneficii rezultă din protejarea organismului împotriva complicațiilor diabetului”. Acestea sunt și marile câștiguri pe care le-am obținut și eu. După vreo 20 de ani de „parteneriat” cu diabetul, „achiziționasem” toate complicațiile tardive, respectiv retinopatie, care ar fi putut duce la orbire, neuropatie, nefropatie, cu risc de insuficiență renală, etc. În ultimii 35 de ani, nu numai că aceste complicații nu au evoluat, dar sunt reversate, vindecate complet, iar toate analizele mele sunt în parametri normali, ceea ce foarte puțini oameni „sănătoși” pot afirma.

Mai mult decât atât, resursele fizice, rezistența la efort fizic și intelectual sunt mult peste medie. Schiez, înot, fac alergări, merg cu bicicleta, iar când timpul sau vremea nu îmi permit, fac sport și acasă.

De ce să-l consume dacă nu intervine vindecarea completă? Măcar pentru ceea ce am afirmat mai înainte, pentru că neplăcerile cauzate de complicații pot fi extrem de mari, până la deces chiar. Dacă persoanele în cauză contribuie și prin aplicarea altor recomandări pe care le pot transmite celor interesați, atunci efectul cumulat ar putea fi, așa cum a afirmat și domnul Narain Naidu, vindecarea completă.

Perioada minimă de consum, pentru a fi obținute rezultate stabile, ar fi de 3-4 luni. Sunt persoane care au semnalat îmbunătățiri chiar din prima lună. Poate fi consumat și pe termen lung, multe dintre ingredientele sale fiind necesare în permanență.

Nu recomand nimănui să renunțe la tratamentul prescris, până când rezultatele obținute pe o perioadă suficient de lungă nu vor indica acest lucru. De altfel, parteneriatul permanent pe care îl am cu cel puțin un medic de nutriție și boli metabolice le poate asigura, la nevoie, asistența online.

Mulțumim domnului Vasile Neacșa și cititorilor pentru timpul acordat și vă îndemnăm să încercați o îmbunătățire a propriei stări de sănătate pe căi naturale! Cu bine!