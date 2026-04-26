Actrița Ada Condeescu, cunoscută pentru stilul său de viață sănătos, preferă să-și facă cumpărăturile din piață. Totuși, spune că nici acolo lucrurile nu mai sunt ca înainte.

„Pe mine cel mai tare m-a afectat scumpirea din supermarket-uri. s-au scumpit foarte tare și este, într-adevăr, destul de complicat. Dar, acesta este prețul pe care-l plătim pentru clasa politică pe care am avut-o în ultimii ani. Coșul zilnic s-a dublat, și chiar mai mult aș putea spune. Și mai ales la piață. Eu obișnuiesc să merg mai mult la piață, îmi place să mă plimb pe acolo. Și mi se pare că sunt niște prețuri foarte mari și acolo, la producătorii locali”, a declarat aceasta Click!.

Ce spune Carmen Negoiță despre scumpirile care golesc buzunarele românilor

spune că a resimțit puternic creșterile de prețuri, mai ales în contextul deplasărilor frecvente prin țară cu mașina.

„Am simțit toate scumpirile, ce să n-ai zic! Eu călătoresc foarte mult și prin țară cu mașina și am simțit foarte tare acesta scumpiri din punct de vedere al și inclus la mâncare am simțit foarte tare.

Au crescut foarte mult prețurile, ce cumpăram înainte cu 200 de lei acum de banii aceștia nu prea mai iau nimic. E complicat, într-adevăr. Încercăm să ne restrângem de la anumite lucruri, să mâncăm mai puțin ca să călătorim mai mult. Dar, s-au scumpit și vacanțele”, a transmis vedeta pentru sursa menționată.

Cum resimte Andreea Perju valul de scumpiri din postura de antreprenor în HoReCa

Creșterile de prețuri nu îi afectează doar pe consumatori, ci și pe antreprenori. Situația devine tot mai dificilă în . Andreea Perju, care deține două restaurante cu specific italienesc în Capitală, spune că se confruntă zilnic cu un val de costuri tot mai greu de gestionat.

„Pe mine, în Horeca, scumpirile m-au afectat pe toate planurile. În general, la un restaurant vii ca să te simți bine și, în momentul în care începi să tai, tai din plăceri. A merge la restaurant e o plăcere, nu o necesitate.

Mărturisesc că am avut un ianuarie și un februarie extraordinar de grele. La mine nu s-a scumpit mâncarea, am încercat totuși să păstrez niște prețuri de bun simț însă tot ce înseamnă materia primă de la furnizori, benzina, taxele, facturile s-au mărit.

Încerc să țin totul într-un echilibru, dar mărturisesc că este foarte stresant și foarte greu. Sper să reușim sa trecem peste toată perioada asta. Mă uit la tot ce se întâmplă și mi-aș dori ca așa cum eu și alții suntem foarte corecți să nu ajungem să închidem bussines-uri pe bandă rulantă, în loc să le susținem”, a spus Andreea Perju, pentru Click!.