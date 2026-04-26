Teribilism pe DN1C! Doi șoferi au fost surprinși, chiar azi, între Cluj-Napoca și Baia Mare, făcând pe linie continuă. Au condus ca și cum drumul le-ar fi aparținut, ignorând complet riscurile și regulile de circulație, potrivit IPJ Cluj. Pentru inconștiență, unul dintre ei a fost sancționat dur și a rămas fără permis pentru 240 de zile.

Cum au fost surprinși șoferii care au ignorat regulile de circulație

Imagini surprinse din aer arată cât de ușor unii șoferi ignoră regulile. Un bărbat de 50 de ani din Maramureș a fost filmat de un elicopter al pe tronsonul Livada–Bunești. Acesta a fost surprins în timp ce a efectuat patru depășiri neregulamentare în doar patru minute.

În același timp, un alt conducător auto, de 59 de ani din Satu Mare, a fost prins în zona Coplean după trei manevre similare, la fel de periculoase. Situațiile evidențiază un comportament iresponsabil care putea degenera rapid într-o tragedie.

„Regulile de circulație nu sunt opționale, iar graba pe drum nu rămâne fără consecințe”, a transmis pe pagina de Facebook.

Ce sancțiuni au primit șoferii prinși după manevrele periculoase

Intervenția autorităților a fost promptă în cazul șoferului din Maramureș. Polițiștii au folosit sistemul acustic al unui elicopter al MAI pentru a-l soma să oprească, iar echipajele rutiere aflate la sol au preluat imediat situația. Odată tras pe dreapta, consecințele nu au întârziat să apară.

Potrivit IPJ Cluj, bărbatul de 50 de ani a fost sancționat cu o amendă de 4.860 de lei. Acesta a rămas fără permis pentru 240 de zile. Nici celălalt individ nu a scăpat mai ușor. Șoferul de 59 de ani a primit o amendă de 3.645 de lei și suspendarea dreptului de a conduce pentru 180 de zile.