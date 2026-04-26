Șarpe găsit în compartimentul motor al unei mașini din Tulcea. Avertismentul jandarmilor: „Verificați periodic autoturismele”

Ana Beatrice
26 apr. 2026, 20:15
Sursă Foto: Captură Video - Jandarmeria Tulcea
Cuprins
  1. Șarpe scos de jandarmi din motorul unui autoturism
  2. Ce trebuie să faci dacă te întâlnești cu un șarpe

Descoperire neașteptată! Un șarpe de aproximativ 1,5 metri a fost găsit ascuns în compartimentul motor al unui autoturism. Jandarmii au intervenit rapid și l-au capturat în siguranță, potrivit informațiilor transmise Jandarmeria Tulcea.

Șarpe scos de jandarmi din motorul unui autoturism

Un apel la 112 a pus jandarmii din Tulcea pe jar, după ce un localnic din Malcoci a semnalat prezența unui șarpe. Ajunși rapid la fața locului, jandarmii au descoperit reptila, lungă de aproximativ 1,5 metri. Aceasta era ascunsă în compartimentul motor al unui autoturism, în zona grilei de aerisire.

Intervenția s-a desfășurat fără incidente, iar șarpele a fost capturat în siguranță și eliberat ulterior în mediul natural. Din fericire, nimeni nu a fost pus în pericol, au transmis reprezentanții Jandarmeriei Tulcea într-o postare pe pagina de Facebook.

Ce trebuie să faci dacă te întâlnești cu un șarpe

Reprezentanții Jandarmeriei Tulcea vin cu o serie de recomandări clare pentru astfel de situații.

„ Evitați să vă apropiați sau să încercați capturarea reptilelor pe cont propriu;

Păstrați distanța si apelați numărul unic de urgență 112 în astfel de situații;

Verificați periodic zonele din jurul locuinței și autoturismele staționate mai mult timp.”, se mai arată în postarea acestora.

Citește și...
Leacurile băbești pot pune în pericol copiii. Avertismentul medicilor: „Au tendinţa să le pună ciorapi cu oţet că aşa spune mamaie”
Eveniment
Leacurile băbești pot pune în pericol copiii. Avertismentul medicilor: „Au tendinţa să le pună ciorapi cu oţet că aşa spune mamaie”
Radu Miruță: „O premieră pentru Armată”. Dronele trec din prezentări direct în misiuni reale, alături de militari (VIDEO)
Eveniment
Radu Miruță: „O premieră pentru Armată”. Dronele trec din prezentări direct în misiuni reale, alături de militari (VIDEO)
Sondaj CURS: Nemulțumirea explodează în București. Direcția țării, criticată dur. Ce cred românii despre demisia lui Ilie Bolojan
Eveniment
Sondaj CURS: Nemulțumirea explodează în București. Direcția țării, criticată dur. Ce cred românii despre demisia lui Ilie Bolojan
Scumpirile îi lovesc și pe cei celebri. Vedetele spun că prețurile au devenit greu de suportat: „E complicat, într-adevăr”
Eveniment
Scumpirile îi lovesc și pe cei celebri. Vedetele spun că prețurile au devenit greu de suportat: „E complicat, într-adevăr”
Nu s-a oprit din depășiri periculoase până n-a intervenit elicopterul Poliției. Șofer de 50 de ani, lăsat fără permis (VIDEO)
Eveniment
Nu s-a oprit din depășiri periculoase până n-a intervenit elicopterul Poliției. Șofer de 50 de ani, lăsat fără permis (VIDEO)
Președintele României, Nicușor Dan, a reacționat după atacul de la Casa Albă: „Violența politică nu are ce căuta în societățile noastre”
Eveniment
Președintele României, Nicușor Dan, a reacționat după atacul de la Casa Albă: „Violența politică nu are ce căuta în societățile noastre”
Românii, în fruntea problemelor economice din UE. Clasamentul care arată unde se trăiește cel mai bine
Eveniment
Românii, în fruntea problemelor economice din UE. Clasamentul care arată unde se trăiește cel mai bine
Dorian Popa și Andreea s-au căsătorit pe malul lacului Buftea. Nuntă restrânsă, meniu exclusivist și planuri pentru luna de miere în Sardinia
Eveniment
Dorian Popa și Andreea s-au căsătorit pe malul lacului Buftea. Nuntă restrânsă, meniu exclusivist și planuri pentru luna de miere în Sardinia
Eleganță nu doar la birou – cum pot pantofii cu platformă să confere un aer solemn ținutelor tale?
Eveniment
Eleganță nu doar la birou – cum pot pantofii cu platformă să confere un aer solemn ținutelor tale?
Cuburile de supă, între gust intens și riscuri. Ce conțin, de fapt, produsele ultraprocesate din bucătărie
Eveniment
Cuburile de supă, între gust intens și riscuri. Ce conțin, de fapt, produsele ultraprocesate din bucătărie
Ultima oră
21:41 - Leacurile băbești pot pune în pericol copiii. Avertismentul medicilor: „Au tendinţa să le pună ciorapi cu oţet că aşa spune mamaie”
20:55 - Radu Miruță: „O premieră pentru Armată”. Dronele trec din prezentări direct în misiuni reale, alături de militari (VIDEO)
19:41 - Sondaj CURS: Nemulțumirea explodează în București. Direcția țării, criticată dur. Ce cred românii despre demisia lui Ilie Bolojan
19:08 - Scumpirile îi lovesc și pe cei celebri. Vedetele spun că prețurile au devenit greu de suportat: „E complicat, într-adevăr”
18:29 - Papa Leon, la 40 de ani de la dezastrul de la Cernobîl: „Fiecare folosire a energiei atomice să fie în slujba vieții și păcii”
17:56 - Nu s-a oprit din depășiri periculoase până n-a intervenit elicopterul Poliției. Șofer de 50 de ani, lăsat fără permis (VIDEO)
17:30 - Piața chiriilor ia avânt. Prețurile ridicate îi țin pe români departe de cumpărarea locuințelor: „Oamenii sunt mult mai precauți”
16:52 - Președintele României, Nicușor Dan, a reacționat după atacul de la Casa Albă: „Violența politică nu are ce căuta în societățile noastre”
16:32 - Românii, în fruntea problemelor economice din UE. Clasamentul care arată unde se trăiește cel mai bine
15:50 - Dorian Popa și Andreea s-au căsătorit pe malul lacului Buftea. Nuntă restrânsă, meniu exclusivist și planuri pentru luna de miere în Sardinia