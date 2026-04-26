! Un șarpe de aproximativ 1,5 metri a fost găsit ascuns în compartimentul motor al unui autoturism. Jandarmii au intervenit rapid și l-au capturat în siguranță, potrivit informațiilor transmise .

Șarpe scos de jandarmi din motorul unui autoturism

Un apel la 112 a pus jandarmii din Tulcea pe jar, după ce un localnic din Malcoci a semnalat . Ajunși rapid la fața locului, jandarmii au descoperit reptila, lungă de aproximativ 1,5 metri. Aceasta era ascunsă în compartimentul motor al unui autoturism, în zona grilei de aerisire.

Intervenția s-a desfășurat fără incidente, iar șarpele a fost capturat în siguranță și eliberat ulterior în mediul natural. Din fericire, nimeni nu a fost pus în pericol, au transmis reprezentanții Jandarmeriei Tulcea într-o postare pe pagina de .

Ce trebuie să faci dacă te întâlnești cu un șarpe

Reprezentanții Jandarmeriei Tulcea vin cu o serie de recomandări clare pentru astfel de situații.

„ Evitați să vă apropiați sau să încercați capturarea reptilelor pe cont propriu;

Păstrați distanța si apelați numărul unic de urgență 112 în astfel de situații;

Verificați periodic zonele din jurul locuinței și autoturismele staționate mai mult timp.”, se mai arată în postarea acestora.