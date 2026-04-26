Ministrul Apărării, Radu Miruță, anunţă o premieră pentru Armata Română! Accentul nu mai cade pe prezentări teoretice, ci pe testarea directă în teren, în condiții cât mai apropiate de realitate.
Într-o postare pe Facebook, acesta a anunțat că firmele din domeniul dronelor și sistemelor anti-dronă au fost chemate să își demonstreze concret performanțele. Exercițiul a fost organizat împreună cu Ministerul Apărării Naționale și NATO.
„Este o premieră pentru Armată”, a transmis Radu Miruță în postarea sa.
„Firmele producătoare de drone și sisteme contra-dronă au fost invitate săptămâna trecută să arate concret ce pot face produsele lor în poligonul de la Capul Midia, într-un exercițiu organizat de Ministerul Apărării Naționale și NATO.
Specialiștii Armatei au analizat rezultatele tehnice ale diverselor produse, iar de săptămâna viitoare invit la minister pentru colaborare firmele ale căror soluții ating standardele necesare.”, a precizat ministrul Apărării.
De la prezentări teoretice la rezultate reale în teren
Radu Miruță a explicat că, în lunile petrecute la conducerea ministerului, a primit numeroase propuneri prezentate doar teoretic, fără o validare practică reală.
„În domeniul apărării, validarea reală nu se face din slide-uri, ci în teren, în condiții apropiate de luptă. De aceea, ministerul cu NATO au organizat în premieră acest exercițiu împreună cu industria privată. De când am venit la minister sunt preocupat ca împreună cu specialiștii militari să găsim soluții la noile amenințări și la reala capacitate curentă a Armatei Române.”, a mai transmis acesta.