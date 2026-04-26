Un sondaj realizat în aprilie 2026 de Centrul de Sociologie Urbană și Regională (CURS), pe un eșantion de 1073 de bucureșteni, indică un nivel ridicat de nemulțumire în rândul populației adulte. Majoritatea respondenților consideră că România se îndreaptă într-o direcție greșită. În același timp, și evoluția Capitalei este privită critic de o parte importantă a populației. Problemele de zi cu zi, precum traficul și infrastructura, rămân principalele preocupări ale bucureștenilor.
Datele indică un nivel ridicat de pesimism. 74% dintre respondenți consideră că România merge într-o direcție greșită. Doar 19% au o opinie pozitivă, în timp ce 7% nu au știut sau nu au dorit să răspundă.
Această distribuție arată o lipsă de încredere în evoluția generală a țării și sugerează o nemulțumire profundă față de contextul economic și politic actual.
Traficul și aglomerația conduc detașat în topul nemulțumirilor, fiind menționate de 27% dintre respondenți. Urmează impozitele și taxele (13%), starea străzilor și a drumurilor (12%) și curățenia orașului (10%).
Alte probleme semnalate includ termoficarea și apa caldă (9%), nivelul de trai (9%), sistemul de sănătate (8%) și poluarea (7%). Parcările și transportul în comun sunt considerate priorități de un procent mult mai mic dintre respondenți.
În scenariul unor alegeri locale iminente, clasamentul este strâns. Partidul Social Democrat ar obține 22%, urmat de Partidul Național Liberal și Alianța pentru Unitatea Românilor, ambele cu câte 20%.
Uniunea Salvați România se situează la 16%, iar restul formațiunilor politice se află la distanță: SENS (6%), PNRR-Piedone (5%), SOS România (5%) și alte partide sub pragul de 3%.
Majoritatea bucureștenilor (67%) declară că au auzit despre tensiunile din coaliția de guvernare, însă doar o parte dintre aceștia afirmă că sunt bine informați. 21% spun că au auzit, dar nu cunosc detalii, iar 7% nu au auzit deloc despre acest subiect.
Pe fondul crizei politice, 54% dintre respondenți consideră că premierul Ilie Bolojan ar trebui să demisioneze. În schimb, 42% se opun unei astfel de decizii, iar 4% nu au o opinie.