B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Sondaj CURS: Nemulțumirea explodează în București. Direcția țării, criticată dur. Ce cred românii despre demisia lui Ilie Bolojan

Sondaj CURS: Nemulțumirea explodează în București. Direcția țării, criticată dur. Ce cred românii despre demisia lui Ilie Bolojan

Ana Beatrice
26 apr. 2026, 19:41
Sondaj CURS: Nemulțumirea explodează în București. Direcția țării, criticată dur. Ce cred românii despre demisia lui Ilie Bolojan
Sursă Foto: Hepta.ro
Cuprins
  1. Direcția țării, privită tot mai negativ de români
  2. Este Bucureștiul perceput diferit față de restul țării
  3. Care sunt problemele prioritare ale Capitalei
  4. Cu cine ar vota bucureștenii dacă ar avea loc alegeri locale
  5. Cât de informată este populația despre tensiunile politice
  6. Ce cred românii despre o eventuală demisie a premierului

Un sondaj realizat în aprilie 2026 de Centrul de Sociologie Urbană și Regională (CURS), pe un eșantion de 1073 de bucureșteni, indică un nivel ridicat de nemulțumire în rândul populației adulte. Majoritatea respondenților consideră că România se îndreaptă într-o direcție greșită. În același timp, și evoluția Capitalei este privită critic de o parte importantă a populației. Problemele de zi cu zi, precum traficul și infrastructura, rămân principalele preocupări ale bucureștenilor.

Direcția țării, privită tot mai negativ de români

Datele indică un nivel ridicat de pesimism. 74% dintre respondenți consideră că România merge într-o direcție greșită. Doar 19% au o opinie pozitivă, în timp ce 7% nu au știut sau nu au dorit să răspundă.

Această distribuție arată o lipsă de încredere în evoluția generală a țării și sugerează o nemulțumire profundă față de contextul economic și politic actual.

Sursă Foto: curs.ro

Este Bucureștiul perceput diferit față de restul țării

Deși situația Capitalei este văzută ușor mai favorabil decât cea a României în ansamblu, majoritatea rămâne critică. 63% dintre bucureșteni cred că orașul merge într-o direcție greșită, în timp ce 31% sunt de părere că lucrurile evoluează bine.

Diferența față de percepția asupra țării indică faptul că administrația locală beneficiază de o încredere relativ mai mare, dar insuficientă pentru a schimba tendința generală.

Sursă Foto: curs.ro

Traficul și aglomerația conduc detașat în topul nemulțumirilor, fiind menționate de 27% dintre respondenți. Urmează impozitele și taxele (13%), starea străzilor și a drumurilor (12%) și curățenia orașului (10%).

Alte probleme semnalate includ termoficarea și apa caldă (9%), nivelul de trai (9%), sistemul de sănătate (8%) și poluarea (7%). Parcările și transportul în comun sunt considerate priorități de un procent mult mai mic dintre respondenți.

Sursă Foto: curs.ro

Cu cine ar vota bucureștenii dacă ar avea loc alegeri locale

În scenariul unor alegeri locale iminente, clasamentul este strâns. Partidul Social Democrat ar obține 22%, urmat de Partidul Național Liberal și Alianța pentru Unitatea Românilor, ambele cu câte 20%.

Uniunea Salvați România se situează la 16%, iar restul formațiunilor politice se află la distanță: SENS (6%), PNRR-Piedone (5%), SOS România (5%) și alte partide sub pragul de 3%.

Sursă Foto: curs.ro

Cât de informată este populația despre tensiunile politice

Majoritatea bucureștenilor (67%) declară că au auzit despre tensiunile din coaliția de guvernare, însă doar o parte dintre aceștia afirmă că sunt bine informați. 21% spun că au auzit, dar nu cunosc detalii, iar 7% nu au auzit deloc despre acest subiect.

Sursă Foto: curs.ro

Ce cred românii despre o eventuală demisie a premierului

Pe fondul crizei politice, 54% dintre respondenți consideră că premierul Ilie Bolojan ar trebui să demisioneze. În schimb, 42% se opun unei astfel de decizii, iar 4% nu au o opinie.

Sursă Foto: curs.ro
Tags:
Citește și...
Scumpirile îi lovesc și pe cei celebri. Vedetele spun că prețurile au devenit greu de suportat: „E complicat, într-adevăr”
Eveniment
Scumpirile îi lovesc și pe cei celebri. Vedetele spun că prețurile au devenit greu de suportat: „E complicat, într-adevăr”
Nu s-a oprit din depășiri periculoase până n-a intervenit elicopterul Poliției. Șofer de 50 de ani, lăsat fără permis (VIDEO)
Eveniment
Nu s-a oprit din depășiri periculoase până n-a intervenit elicopterul Poliției. Șofer de 50 de ani, lăsat fără permis (VIDEO)
Președintele României, Nicușor Dan, a reacționat după atacul de la Casa Albă: „Violența politică nu are ce căuta în societățile noastre”
Eveniment
Președintele României, Nicușor Dan, a reacționat după atacul de la Casa Albă: „Violența politică nu are ce căuta în societățile noastre”
Românii, în fruntea problemelor economice din UE. Clasamentul care arată unde se trăiește cel mai bine
Eveniment
Românii, în fruntea problemelor economice din UE. Clasamentul care arată unde se trăiește cel mai bine
Dorian Popa și Andreea s-au căsătorit pe malul lacului Buftea. Nuntă restrânsă, meniu exclusivist și planuri pentru luna de miere în Sardinia
Eveniment
Dorian Popa și Andreea s-au căsătorit pe malul lacului Buftea. Nuntă restrânsă, meniu exclusivist și planuri pentru luna de miere în Sardinia
Eleganță nu doar la birou – cum pot pantofii cu platformă să confere un aer solemn ținutelor tale?
Eveniment
Eleganță nu doar la birou – cum pot pantofii cu platformă să confere un aer solemn ținutelor tale?
Cuburile de supă, între gust intens și riscuri. Ce conțin, de fapt, produsele ultraprocesate din bucătărie
Eveniment
Cuburile de supă, între gust intens și riscuri. Ce conțin, de fapt, produsele ultraprocesate din bucătărie
Incendiu major în Soveja. 11 locuințe distruse, mobilizare extinsă a forțelor de intervenție din cinci județe
Eveniment
Incendiu major în Soveja. 11 locuințe distruse, mobilizare extinsă a forțelor de intervenție din cinci județe
Dumitru Chisăliță: „Mai multă energie solară și eoliană nu înseamnă automat facturi mai mici”
Eveniment
Dumitru Chisăliță: „Mai multă energie solară și eoliană nu înseamnă automat facturi mai mici”
Fragmente de dronă descoperite în Tulcea. MApN investighează posibile legături cu atacurile din zona Dunării
Eveniment
Fragmente de dronă descoperite în Tulcea. MApN investighează posibile legături cu atacurile din zona Dunării
Ultima oră
19:08 - Scumpirile îi lovesc și pe cei celebri. Vedetele spun că prețurile au devenit greu de suportat: „E complicat, într-adevăr”
18:29 - Papa Leon, la 40 de ani de la dezastrul de la Cernobîl: „Fiecare folosire a energiei atomice să fie în slujba vieții și păcii”
17:56 - Nu s-a oprit din depășiri periculoase până n-a intervenit elicopterul Poliției. Șofer de 50 de ani, lăsat fără permis (VIDEO)
17:30 - Piața chiriilor ia avânt. Prețurile ridicate îi țin pe români departe de cumpărarea locuințelor: „Oamenii sunt mult mai precauți”
16:52 - Președintele României, Nicușor Dan, a reacționat după atacul de la Casa Albă: „Violența politică nu are ce căuta în societățile noastre”
16:32 - Românii, în fruntea problemelor economice din UE. Clasamentul care arată unde se trăiește cel mai bine
15:50 - Dorian Popa și Andreea s-au căsătorit pe malul lacului Buftea. Nuntă restrânsă, meniu exclusivist și planuri pentru luna de miere în Sardinia
15:15 - Eleganță nu doar la birou – cum pot pantofii cu platformă să confere un aer solemn ținutelor tale?
15:14 - Cuburile de supă, între gust intens și riscuri. Ce conțin, de fapt, produsele ultraprocesate din bucătărie
14:22 - Incendiu major în Soveja. 11 locuințe distruse, mobilizare extinsă a forțelor de intervenție din cinci județe