Un sondaj realizat în aprilie 2026 de (CURS), pe un eșantion de 1073 de bucureșteni, indică un nivel ridicat de nemulțumire în rândul populației adulte. Majoritatea respondenților consideră că România se îndreaptă într-o direcție greșită. În același timp, și evoluția Capitalei este privită critic de o parte importantă a populației. Problemele de zi cu zi, precum traficul și infrastructura, rămân principalele preocupări ale bucureștenilor.

Direcția țării, privită tot mai negativ de români

Datele indică un . 74% dintre respondenți consideră că România merge într-o direcție greșită. Doar 19% au o opinie pozitivă, în timp ce 7% nu au știut sau nu au dorit să răspundă.

Această distribuție arată o lipsă de încredere în evoluția generală a țării și sugerează o nemulțumire profundă față de contextul economic și politic actual.

Este Bucureștiul perceput diferit față de restul țării Deși situația Capitalei este văzută ușor mai favorabil decât cea a României în ansamblu, majoritatea rămâne critică. 63% dintre bucureșteni cred că orașul merge într-o direcție greșită, în timp ce 31% sunt de părere că lucrurile evoluează bine. Diferența față de percepția asupra țării indică faptul că administrația locală beneficiază de o încredere relativ mai mare, dar insuficientă pentru a schimba tendința generală.

Care sunt problemele prioritare ale Capitalei

Traficul și aglomerația conduc detașat în topul nemulțumirilor, fiind menționate de 27% dintre respondenți. Urmează impozitele și taxele (13%), starea străzilor și a drumurilor (12%) și curățenia orașului (10%).

Alte probleme semnalate includ termoficarea și apa caldă (9%), nivelul de trai (9%), (8%) și poluarea (7%). Parcările și transportul în comun sunt considerate priorități de un procent mult mai mic dintre respondenți.

Cu cine ar vota bucureștenii dacă ar avea loc alegeri locale

În scenariul unor alegeri locale iminente, clasamentul este strâns. ar obține 22%, urmat de Partidul Național Liberal și Alianța pentru Unitatea Românilor, ambele cu câte 20%.

Uniunea Salvați România se situează la 16%, iar restul formațiunilor politice se află la distanță: SENS (6%), PNRR-Piedone (5%), SOS România (5%) și alte partide sub pragul de 3%.

Cât de informată este populația despre tensiunile politice

Majoritatea bucureștenilor (67%) declară că au auzit despre tensiunile din , însă doar o parte dintre aceștia afirmă că sunt bine informați. 21% spun că au auzit, dar nu cunosc detalii, iar 7% nu au auzit deloc despre acest subiect.

Ce cred românii despre o eventuală demisie a premierului

Pe fondul crizei politice, 54% dintre respondenți consideră că ar trebui să demisioneze. În schimb, 42% se opun unei astfel de decizii, iar 4% nu au o opinie.