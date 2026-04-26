Acasa » Externe » Papa Leon, la 40 de ani de la dezastrul de la Cernobîl: „Fiecare folosire a energiei atomice să fie în slujba vieții și păcii”

Ana Beatrice
26 apr. 2026, 18:29
Sursa foto: Hepta - Abaca Press / Vandeville Eric/ABACA
Cuprins
  1. Ce spune Papa Leon al XIV-lea despre lecțiile tragediei de la Cernobîl
  2. Cum a ajuns Cernobîl simbolul unei catastrofe nucleare fără precedent
La patru decenii de la dezastrul de la Cernobîl, Papa Leon al XIV-lea a transmis un mesaj puternic. Acesta a subliniat responsabilitatea majoră pe care o implică utilizarea energiei nucleare.
Potrivit Agerpres, care citează AFP, Suveranul Pontif consideră că energia atomică ar trebui folosită exclusiv în scopuri pașnice.

Ce spune Papa Leon al XIV-lea despre lecțiile tragediei de la Cernobîl

Papa Leon al XIV-lea susține că dezastrul de la Cernobîl „a marcat conștiința omenirii” și continuă să fie un avertisment puternic asupra riscurilor inerente folosirii unor tehnologii tot mai avansate. Mesajul a fost transmis la Vatican, la finalul tradiționalei rugăciuni duminicale „Regina Caeli”. Momentul are o încărcătură simbolică, marcând 40 de ani de la tragedie.

„Sper ca, la toate nivelurile de decizie, discernământul și responsabilitatea să prevaleze întotdeauna, pentru ca fiecare folosire a energiei atomice să fie în slujba vieții și păcii”, a transmis Suveranul Pontif.

Cum a ajuns Cernobîl simbolul unei catastrofe nucleare fără precedent

O noapte aparent obișnuită s-a transformat, pe 26 aprilie 1986, într-un coșmar global, după ce un test la centrala nucleară de la Cernobîl, din Ucraina sovietică, a scăpat de sub control. Reactorul 4 a suferit o avarie catastrofală și a eliberat în atmosferă cantități uriașe de materiale radioactive, care s-au răspândit rapid peste nordul și vestul Europei. Ucraina, Belarus și vestul Rusiei au fost cele mai afectate, însă norii radioactivi au depășit granițele, contaminând regiuni întinse.

Timp de luni de zile, reactorul a continuat să emită radiații, amplificând impactul asupra mediului și sănătății oamenilor. Peste 100.000 de persoane au fost evacuate din zona de excludere de 30 de kilometri, iar aproximativ 600.000 de „lichidatori” au fost expuși unor doze periculoase în timpul operațiunilor de intervenție.

Bilanțul victimelor rămâne și astăzi disputat. Un raport ONU din 2005 estima circa 4.000 de decese, în timp ce Greenpeace avansa, în 2006, cifra de 100.000. Cert este că zeci de mii de vieți au fost marcate profund de această tragedie.

