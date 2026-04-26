La patru decenii de la dezastrul de la , Papa Leon al XIV-lea a transmis un mesaj puternic. Acesta a subliniat responsabilitatea majoră pe care o implică utilizarea energiei nucleare.

Potrivit Agerpres, care citează AFP, Suveranul Pontif consideră că energia atomică ar trebui folosită exclusiv în scopuri pașnice.

Ce spune Papa Leon al XIV-lea despre lecțiile tragediei de la Cernobîl

Papa Leon al XIV-lea susține că dezastrul de la Cernobîl „a marcat conștiința omenirii” și continuă să fie un avertisment puternic asupra riscurilor inerente folosirii unor tehnologii tot mai avansate. Mesajul a fost transmis la , la finalul tradiționalei rugăciuni duminicale „Regina Caeli”. Momentul are o încărcătură simbolică, marcând 40 de ani de la tragedie.

„Sper ca, la toate nivelurile de decizie, discernământul și responsabilitatea să prevaleze întotdeauna, pentru ca fiecare folosire a energiei atomice să fie în slujba vieții și păcii”, a transmis Suveranul Pontif.