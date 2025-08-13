Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează asupra unei noi tentative de fraudă online, care folosește identitatea Sistemului Electronic Național pentru a convinge utilizatorii să-și dezvăluie datele personale și informațiile bancare.
Potrivit unei postări de pe Facebook a DNSC, escrocheria se prezintă ca o campanie oficială de e-Guvernare care oferă gratuit unul dintre cele trei modele de laptopuri, utilizatorii fiind nevoiți să plătească doar o taxă de transport.
În realitate, site-ul utilizat este fals – un exemplu de domeniu este lap-form[.]quest. După ce se completează formularul cu informații personale și bancare, acestea ajung direct la atacatori.
Victimele sunt convinse să plătească o sumă mică pentru transportul presupusului laptop. Ulterior, din cont pot fi retrase sume mult mai mari, iar datele financiare pot fi utilizate în alte fraude.
DNSC a declarat că există o serie de pași pe care trebuie să-i urmărim înainte de a introduce date sensibile pe diverse site-uri: