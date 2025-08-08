B1 Inregistrari!
BNR: „Inflația va consemna un amplu salt în trimestrul III din 2025" / Reacțiile economiștilor după decizia Băncii Centrale de a îngheța dobânda cheie: „Recesiunea este scenariul de bază"

BNR: „Inflația va consemna un amplu salt în trimestrul III din 2025” / Reacțiile economiștilor după decizia Băncii Centrale de a îngheța dobânda cheie: „Recesiunea este scenariul de bază”

Traian Avarvarei
08 aug. 2025, 23:34
BNR: „Inflația va consemna un amplu salt în trimestrul III din 2025” / Reacțiile economiștilor după decizia Băncii Centrale de a îngheța dobânda cheie: „Recesiunea este scenariul de bază”
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Consiliul de Administrație al Băncii Naționale a României (BNR) a decis, vineri, să mențină rata dobânzii de politică monetară la 6,5% pe an. Tot vineri, Banca Centrală a avertizat că rata anuală a inflației va consemna un amplu salt în trimestrul III al acestui an. N-a trecut mult timp de la comunicatul BNR privind politica monetară și economiștii au transmis primele lor rapoarte, deloc optimiste.

Cuprins

  • Ce a transmis BNR despre rata dobânzii de politică monetară și perspectivele de inflație
  • Cum au reacționat economiștii la comunicatul BNR

Ce a transmis BNR despre rata dobânzii de politică monetară și perspectivele de inflație

BNR a păstrat la 6,5% rata dobânzii de politică monetară: „Deciziile CA al BNR vizează asigurarea și menținerea stabilității prețurilor pe termen mediu, într-o manieră care să contribuie la realizarea unei creșteri economice sustenabile. Consiliul de administrație reiterează că, în contextul actual, mixul echilibrat de politici macroeconomice și implementarea de reforme structurale inclusiv prin utilizarea fondurilor europene care să stimuleze potențialul de creștere pe termen lung sunt esențiale pentru stabilitatea macroeconomică și întărirea capacității economiei românești de a face față unor evoluții adverse. BNR monitorizează atent evoluțiile mediului intern și internațional și este pregătită să utilizeze instrumentele de care dispune în vederea îndeplinirii obiectivului fundamental privind stabilitatea prețurilor pe termen mediu, în condiții de păstrare a stabilității financiare”.

Cât despre inflație, BNR a transmis: „Rata anuală a inflației va consemna un amplu salt în trimestrul III 2025, sub impactul tranzitoriu al expirării schemei de plafonare a prețului la energia electrică și al majorării începând cu 1 august a cotelor de TVA și a accizelor, iar în următoarele trei trimestre se va reduce relativ lent și pe o traiectorie fluctuantă considerabil mai ridicată decât cea din proiecția precedentă. Ea va cunoaște însă o corecție descendentă abruptă în trimestrul III 2026, odată cu epuizarea impactului inflaționist direct al celor două șocuri pe partea ofertei, și va descrește apoi gradual, reintrând și coborând tot mai mult în interiorul intervalului țintei spre finele orizontului proiecției, pe fondul intensificării presiunilor dezinflaționiste ale deficitului de cerere agregată, anticipat să crească mult mai pronunțat decât în proiecția precedentă, în contextul pachetelor de măsuri fiscal-bugetare corective implementate începând cu luna august 2025”.

Cum au reacționat economiștii la comunicatul BNR

BRD a transmis ulterior că recesiunea este scenariul de bază pentru 2025, scăderea economică estimată fiind între 0,6 și 1,4% din PIB.

„Estimăm că inflația va intra în intervalul 7%, 8% în trimestrul 3 din 2025, cu o probabilitate crescută să ajungă spre limita superioară a intervalului la finalul trimestrului. Ulterior, în trimestrul 4, într-un scenariu optimist, inflația se va stabiliza în intervalul menționat. Totuși, dacă riscurile ascendente se materializează, inflația ar putea urca spre 9%-10% până la finalul anului”, arată raportul BRD, citat de HotNews.

Alte bănci văd rate ale inflației chiar și de 9-10%.

Înaintea deciziei de vineri a BNR, ING le-a transmis investitorilor: „Întâlnirea (boardului BNR de vineri- n.a.) este semnificativă deoarece precede publicarea Raportului privind inflația, care va reflecta impactul măsurilor fiscale recente. Raportul (care urmează să fie publicat luni – n.r.) va arăta probabil un vârf al inflației considerabil mai mare decât prognoza anterioară, urmat de o scădere accentuată în 2026”.

„Prețurile liberalizate ale energiei electrice de la 1 iulie, plus creșterea TVA-ului și a accizelor în august, vor împinge inflația în zona cu o singură cifră în lunile următoare. Inflația din iunie a surprins deja în sens ascendent, iar inflația de la sfârșitul anului este de 7,9%, cu un vârf de peste 8,0% în septembrie-octombrie”, a mai explicat ING.


