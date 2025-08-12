B1 Inregistrari!
Atac cu rachete rusești asupra unui centru de instruire al armatei ucrainene

Atac cu rachete rusești asupra unui centru de instruire al armatei ucrainene

Selen Osmanoglu
12 aug. 2025, 14:04
Un atac cu rachete rusești a lovit un centru militar ucrainean de instruire în noaptea de luni spre marți. O persoană a fost ucisă, iar alte 11 au fost rănite.

Cuprins

  • Ce s-a întâmplat
  • Cel mai recent atac asupra unei baze militare

Ce s-a întâmplat

Un atac cu rachete a avut loc în noaptea de luni spre marți. Un grup de soldați a fost lovit de muniții cu fragmentație în timp ce fugeau spre un adăpost, conform Adevărul.

„Alți 12 militari au solicitat asistență medicală din cauza traumei acustice și a șocului”, a precizat armata ucraineană.

Atacul vine în urma unei serii de atacuri rusești asupra unor baze de antrenament militare ucrainene în ultimele luni.

Cel mai recent atac asupra unei baze militare

Cel mai recent atac, înainte de cel din noaptea de luni spre marți, a fost pe 29 iulie. La momentul respectiv, trei soldați au murit, iar alți 18 au fosr răniți.

„Pentru a proteja viețile și sănătatea oamenilor, se desfășoară în permanență lucrări pentru dotarea cu adăposturi fiabile a centrelor de antrenament, a terenurilor de instruire și a altor facilități militare”, a declarat armata într-un comunicat.

Incidentele în care soldați ucraineni au fost uciși în atacuri rusești asupra unor poligoane sau terenuri de instruire aflate în spatele frontului a intrat în atenția oficialilor militari în ultimele luni.

