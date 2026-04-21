Japonia lucrează la un proiect care pare desprins din viitor și care împinge limitele tehnologiei actuale. Planul vizează construirea unei structuri uriașe direct pe . Este vorba despre un inel format din panouri solare capabile să capteze energia Soarelui fără întrerupere. Energia ar urma să fie transmisă constant către Pământ, oferind o sursă stabilă și aproape nelimitată.

Poate Luna să devină noua centrală energetică a Pământului

Japonia are nevoie urgentă de soluții energetice stabile, fiind puternic dependentă de importuri. Așa a apărut „Luna Ring”, un proiect ambițios care mută producția de energie în afara planetei. Conceptul presupune un inel continuu de panouri solare întins de-a lungul ecuatorului lunar, pe o distanță de aproximativ 11.000 de kilometri. Mediul este ideal pentru producerea energiei, deoarece nu există atmosferă sau nori care să reducă eficiența, notează .

Practic, o parte din acest sistem ar genera energie fără oprire, datorită expunerii constante la Soare. Energia ar fi apoi convertită în microunde sau fascicule laser și transmisă către stații de pe Terra, unde ar fi transformată în electricitate utilizabilă. Proiectul este dezvoltat de Shimizu Corporation în parteneriat cu JAXA. Idei similare sunt analizate și de European Space Agency prin programul Solaris.