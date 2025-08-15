UMPMV, despre întâlnirea Trump–Putin: „Considerăm esențială promovarea unui cadru internațional bazat pe respect reciproc și echilibru”

Uniunea Militarilor și Polițiștilor „Mihai Viteazul” a trecut în revistă, pe , câteva elemente esențiale cu privire la importanța întâlnirii programate între președintele SUA, , și presedintele Federației Ruse, Vladimir Putin.

Care sunt obiectivele esențiale în ceea ce privește întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin

“Uniunea Militarilor si Politistilor “Mihai Viteazul” subliniaza importanta întâlnirii programate între presedintele SUA, Donald Trump, si presedintele Federatiei Ruse, Vladimir Putin, pentru echilibrul de securitate globala.

In acest context, consideram ca sunt esentiale urmatoarele obiective:

1. Reducerea tensiunilor si evitarea escaladarii conflictului din Ucraina.

2. Deschiderea unor canale de comunicare strategica între SUA si Rusia, cu efecte pozitive asupra stabilitatii globale.

3. Promovarea unui cadru international bazat pe respect reciproc si echilibru între marile puteri, fara afectarea aliantelor strategice ale României”, a transmis .

De asemenea, Uniunea Militarilor si Politistilor “Mihai Viteazul” a mai transmis că va urmări cu atenție desfășurarea și rezultatele acestei întâlniri.

“Dupa publicarea concluziilor oficiale, vom reveni cu o analiza politico–militara completa privind implicatiile intalnirii asupra securitatii internationale si asupra României.”, au mai menționat reprezentanții .