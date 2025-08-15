B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » UMPMV, despre întâlnirea Trump–Putin: „Considerăm esențială promovarea unui cadru internațional bazat pe respect reciproc și echilibru”

UMPMV, despre întâlnirea Trump–Putin: „Considerăm esențială promovarea unui cadru internațional bazat pe respect reciproc și echilibru”

Ana Maria
15 aug. 2025, 09:30
UMPMV, despre întâlnirea Trump–Putin: Considerăm esențială promovarea unui cadru internațional bazat pe respect reciproc și echilibru
Sursa foto: Hepta - Zuma Press / Artem Priakhin

Uniunea Militarilor și Polițiștilor „Mihai Viteazul” a trecut în revistă, pe site-ul său oficial, câteva elemente esențiale cu privire la importanța întâlnirii programate între președintele SUA, Donald Trump, și presedintele Federației Ruse, Vladimir Putin.

Care sunt obiectivele esențiale în ceea ce privește întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin

“Uniunea Militarilor si Politistilor “Mihai Viteazul” subliniaza importanta întâlnirii programate între presedintele SUA, Donald Trump, si presedintele Federatiei Ruse, Vladimir Putin, pentru echilibrul de securitate globala.

In acest context, consideram ca sunt esentiale urmatoarele obiective:

1. Reducerea tensiunilor si evitarea escaladarii conflictului din Ucraina.
2. Deschiderea unor canale de comunicare strategica între SUA si Rusia, cu efecte pozitive asupra stabilitatii globale.
3. Promovarea unui cadru international bazat pe respect reciproc si echilibru între marile puteri, fara afectarea aliantelor strategice ale României”, a transmis UMPMV.

De asemenea, Uniunea Militarilor si Politistilor “Mihai Viteazul” a mai transmis că va urmări cu atenție desfășurarea și rezultatele acestei întâlniri.

“Dupa publicarea concluziilor oficiale, vom reveni cu o analiza politico–militara completa privind implicatiile intalnirii asupra securitatii internationale si asupra României.”, au mai menționat reprezentanții UMPMV.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Întâlnire crucială în Alaska. Ce decizie va lua Donald Trump, după discuțiile față în față cu Vladimir Putin. Zelenski, președintele Ucrainei, neinvitat la summit
Externe
Întâlnire crucială în Alaska. Ce decizie va lua Donald Trump, după discuțiile față în față cu Vladimir Putin. Zelenski, președintele Ucrainei, neinvitat la summit
Oana Țoiu: „România și SUA sunt parteneri puternici într-un parteneriat strategic”
Externe
Oana Țoiu: „România și SUA sunt parteneri puternici într-un parteneriat strategic”
Ministrul de Externe, Oana Țoiu, despre întâlnirea Trump-Putin: „Este un pas dintr-un proces mult mai lung”
Externe
Ministrul de Externe, Oana Țoiu, despre întâlnirea Trump-Putin: „Este un pas dintr-un proces mult mai lung”
Armata din Myanmar reține copii de doi ani în locul părinților, în centre unde se practică tortura. Ce spune ONU
Externe
Armata din Myanmar reține copii de doi ani în locul părinților, în centre unde se practică tortura. Ce spune ONU
Șeful Poliției din Moldova, dezvăluiri despre capii rețelei din România care dezinformează masiv pe TikTok
Externe
Șeful Poliției din Moldova, dezvăluiri despre capii rețelei din România care dezinformează masiv pe TikTok
ȘOCANT! Cum a reușit un bărbat să trăiască cu o lamă de cuțit timp de 8 ani în piept. Ce spun medicii
Externe
ȘOCANT! Cum a reușit un bărbat să trăiască cu o lamă de cuțit timp de 8 ani în piept. Ce spun medicii
Trump, optimist înaintea întâlnirii cu Putin: „Cred că va face o înțelegere” privind Ucraina
Externe
Trump, optimist înaintea întâlnirii cu Putin: „Cred că va face o înțelegere” privind Ucraina
Italienii au EXPLODAT prețurile. Cât a ajuns să coste un șezlong pe o plajă privată
Externe
Italienii au EXPLODAT prețurile. Cât a ajuns să coste un șezlong pe o plajă privată
Leonardo DiCaprio, controlat de poliția spaniolă la o petrecere exclusivistă din Ibiza. Actorul nu a fost recunoscut inițial de agenți
Externe
Leonardo DiCaprio, controlat de poliția spaniolă la o petrecere exclusivistă din Ibiza. Actorul nu a fost recunoscut inițial de agenți
Crimă ȘOCANTĂ în Italia. Un bărbat a sunat la poliție pentru a declara că și-a omorât soția. Ce a urmat a uimit pe toată lumea
Externe
Crimă ȘOCANTĂ în Italia. Un bărbat a sunat la poliție pentru a declara că și-a omorât soția. Ce a urmat a uimit pe toată lumea
Ultima oră
11:56 - Ștrandul din Piatra-Neamț, închis din cauza apei neconforme. Ce au anunțat reprezentanții Primăriei
11:36 - Polițiștii români au descoperit cocaină, în valoare de 3,5 milioane de euro. Cui aparținea „marfa”
11:36 - Cum va fi vremea, în această iarnă. Fenomenul La Niña aduce vremuri grele și geroase
11:06 - Mesajul lui Nicușor Dan, de Ziua Marinei. Președintele a lipsit de la festivitățile organizate la Constanța
10:59 - Ilie Bolojan, prezent la Constanța de Ziua Marinei. Mesajul transmis de premier: „România este o țară sigură. Dezvoltarea țării noastre nu se poate face fără dezvoltarea Constanței” (VIDEO)
10:34 - Valentina Pelinel dă din casă. Secretul pe care se bazează relația cu Cristi Borcea
10:34 - Avem confirmarea. Surpriză! Cu cine a rămas, într-un final, Maria de la „Insula Iubirii”
10:33 - Rugăciunea specială pe care să o rostești pe 15 august, în ziua Adormirii Maicii Domnului. Se pune că îți îndeplinește orice dorință
10:12 - Caz terifiant, în București! O femeie a fost găsită fără suflare, chiar în propriul apartament. Ce cred anchetatorii
10:10 - Alimentația pe vreme caniculară. Ce trebuie să mănânci ca să te menții în formă