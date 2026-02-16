B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Cât vor plăti românii la gaze după 1 aprilie 2026, când expiră plafonarea. Ministrul Energiei a explicat mecanismul

Cât vor plăti românii la gaze după 1 aprilie 2026, când expiră plafonarea. Ministrul Energiei a explicat mecanismul

Ana Maria
16 feb. 2026, 16:36
Cât vor plăti românii la gaze după 1 aprilie 2026, când expiră plafonarea. Ministrul Energiei a explicat mecanismul
Sursa Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Facturile la gaze, după plafonare. Cum se va calcula totul
  2. Ce noutăți există pentru energia electrică
  3. Ce efect va avea noul mecanism asupra consumatorilor

Facturile la gaze, după plafonare, se vor modifica: Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a oferit luni detalii despre modul în care vor fi stabilite prețurile la gazele naturale după ce plafonarea va expira, de la 1 aprilie 2026. Ivan a subliniat că nu se așteaptă să existe creșteri bruște. De asemenea, a prezentat și mecanismul pe care statul îl va aplica.

Facturile la gaze, după plafonare. Cum se va calcula totul

Săptămâna asta o să adoptăm un act normativ prin care stabilim foarte clar modul de funcționare al pieței gazelor după data de 1 aprilie 2026.

Mecanismul este unul foarte transparent și foarte clar. Păstrăm plafonarea la producător și automat avem presetat pe tot lanțul, în așa fel încât, indiferent de marja maximă pe care ar putea să o practice transportatorii, distribuitorii sau furnizorii, să nu ajungem mai mult decât este astăzi prețul în piață, adică 0,31 lei/kW.

Avem și compania Romgaz, care și-a obținut licență de furnizare și în luna martie va începe să vină cu oferte în piață și, automat, o parte dintre clienți cu siguranță vor fi interesați să meargă și pe această companie”, a declarat Bogdan Ivan la Antena 3 CNN.

Ce noutăți există pentru energia electrică

Referitor la electricitate, schema de sprijin pentru persoanele cu venituri mici va fi menținută și în 2026. Ministrul a explicat că ajutorul lunar de 50 de lei se aplică în continuare pentru cei cu venituri de până la 1.950 de lei și urmează ca plafonul să fie extins la 2.500 de lei.

Pentru electricitate avem deja proiecția făcută pe întreg anul, să continuăm cu cei 50 de lei pe lună pentru oamenii care au venituri până în 1.950 lei. Vrem să creștem această sumă până la 2.500, iar pentru vulnerabili, care au venituri până la 2.500 vrem să începem acest mecanism până în octombrie 2026”, a mai spus ministrul.

Ce efect va avea noul mecanism asupra consumatorilor

Potrivit ministrului, facturile la gaze naturale 2026 nu vor înregistra creșteri neașteptate, iar mecanismul prevăzut de stat va menține prețul sub control, chiar dacă distribuitorii sau furnizorii vor aplica marje maxime.

