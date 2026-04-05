Cine sunt oamenii din spatele înscenării care a zguduit campania electorală

Detalii noi ies la iveală într-unul dintre cele mai controversate episoade ale din 2025.

În centrul atenției apare Liviu Gheorghe Bicuți, indicat în dosarul penal ca parte din echipa care ar fi orchestrat momentul. În același an, acesta și-ar fi cedat o firmă unei persoane care, aproape simultan, a fost inculpată după ce ar fi vândut, dintr-o parcare și pentru doar 1.100 de lei, un Range Rover ce nu îi aparținea. Situația este complicată și de faptul că, tot anul trecut, o instanță i-a anulat lui Bicuți cartea de identitate, pe motiv că ar fi fost falsă.

Tensiunea a atins un punct critic cu doar trei zile înainte de primul tur al alegerilor din 4 mai 2025. Atunci, candidata USR, Elena Lasconi, a publicat pe Facebook fotografii ce ar fi surprins o întâlnire între Nicușor Dan, Florian Coldea și Victor Ponta. Imaginile, despre care s-a afirmat că ar fi fost realizate în decembrie 2024, după anularea alegerilor, au aprins rapid dezbaterea publică. Cei vizați au respins însă autenticitatea fotografiilor și au depus plângeri penale.

Ulterior, G4Media.ro a scos la lumină mecanismul din spatele acestui fake de campanie. Sursa menționată a dezvăluit și numele persoanelor implicate. Cu toate acestea, o întrebare esențială rămâne fără răspuns: cine a finanțat operațiunea menită să influențeze rezultatul scrutinului în care Dan și Ponta erau candidați?

Un detaliu relevant este că rolul lui Nicușor Dan din fotografii a fost interpretat de actorul Răzvan Florin Bratu. Acesta este născut în 1998 și a absolvit Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale”. Activ în zona teatrului independent, el a colaborat cu proiecte precum Compania de Teatru pentru Copii și Adolescenți și Improteca.