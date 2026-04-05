„Nicușor Dan" din înscenarea electorală a fost identificat! Detalii despre rețeaua investigată de DIICOT

Ana Beatrice
05 apr. 2026, 16:33
Președintele Nicușor Dan. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Cine sunt oamenii din spatele înscenării care a zguduit campania electorală
  2. Ce spun cei implicați și cum se leagă numele din dosarul DIICOT
  3. Care sunt problemele penale ale lui Gheorghe Liviu Bicuți

Actorul din spatele „Nicușor Dan” din controversata înscenare electorală ajunsă la DIICOT a fost identificat. Este vorba despre bucureșteanul Răzvan Florin Bratu. Acesta a jucat rolul viitorului președinte într-o regie ce a dat peste cap campania electorală de dinaintea alegerilor prezidențiale de anul trecut.

Cine sunt oamenii din spatele înscenării care a zguduit campania electorală

Detalii noi ies la iveală într-unul dintre cele mai controversate episoade ale campaniei prezidențiale din 2025.

În centrul atenției apare Liviu Gheorghe Bicuți, indicat în dosarul penal ca parte din echipa care ar fi orchestrat momentul. În același an, acesta și-ar fi cedat o firmă unei persoane care, aproape simultan, a fost inculpată după ce ar fi vândut, dintr-o parcare și pentru doar 1.100 de lei, un Range Rover ce nu îi aparținea. Situația este complicată și de faptul că, tot anul trecut, o instanță i-a anulat lui Bicuți cartea de identitate, pe motiv că ar fi fost falsă.

Tensiunea a atins un punct critic cu doar trei zile înainte de primul tur al alegerilor din 4 mai 2025. Atunci, candidata USR, Elena Lasconi, a publicat pe Facebook fotografii ce ar fi surprins o întâlnire între Nicușor Dan, Florian Coldea și Victor Ponta. Imaginile, despre care s-a afirmat că ar fi fost realizate în decembrie 2024, după anularea alegerilor, au aprins rapid dezbaterea publică. Cei vizați au respins însă autenticitatea fotografiilor și au depus plângeri penale.

Ulterior, G4Media.ro a scos la lumină mecanismul din spatele acestui fake de campanie. Sursa menționată a dezvăluit și numele persoanelor implicate. Cu toate acestea, o întrebare esențială rămâne fără răspuns: cine a finanțat operațiunea menită să influențeze rezultatul scrutinului în care Dan și Ponta erau candidați?

Un detaliu relevant este că rolul lui Nicușor Dan din fotografii a fost interpretat de actorul Răzvan Florin Bratu. Acesta este născut în 1998 și a absolvit Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale”. Activ în zona teatrului independent, el a colaborat cu proiecte precum Compania de Teatru pentru Copii și Adolescenți și Improteca.

Ce spun cei implicați și cum se leagă numele din dosarul DIICOT

Contactat de sursa menționată, actorul Răzvan Florin Bratu a adoptat o poziție rezervată: „Nu cred că am voie să fac vreo declarație, având în vedere că este o investigație în curs”, confirmând totuși că a fost audiat la DIICOT.

Acesta a susținut că a fost vorba despre un simplu job ocazional. A precizat că nu le cunoaște pe celelalte două persoane din fotografii, Cristian Alexandru Năstăsoiu, cel care l-ar fi interpretat pe Victor Ponta, și Marian Cojocaru, în rolul lui Florian Coldea.

În același dosar au mai fost audiați Andrei-Gabriel Bicuți, administrator al SC Training Private Group SRL, și tatăl său, Gheorghe Liviu Bicuți. Există indicii că aceștia ar fi organizat realizarea filmării încă de la începutul lunii aprilie 2025.

Care sunt problemele penale ale lui Gheorghe Liviu Bicuți

În paralel, ies la iveală și detalii care ridică semne de întrebare în jurul lui Gheorghe Liviu Bicuți. Potrivit informațiilor obținute de G4Media.ro, pe 27 septembrie 2025, acesta și-a cedat, împreună cu un co-asociat, părțile sociale din Esvida Pharma SRL către Matei Andrei Ajoghin, un tânăr de 23 de ani din Pantelimon.

La acel moment, Ajoghin era deja inculpat, după ce ar fi vândut, în timpul nopții și pentru 1.100 de lei, un Range Rover care nu îi aparținea, dintr-o parcare a unui complex rezidențial. Mașina a fost ulterior preluată pe o platformă și revândută unui terț. Ulterior, Ajoghin a fost trimis în judecată pentru instigare la furt calificat, iar dosarul se află în prezent în pronunțare.

De asemenea, Gheorghe Liviu Bicuți a avut probleme cu legea, potrivit informațiilor din dosar. La finalul anului 2025, Judecătoria Ploiești i-a anulat cartea de identitate, instanța menționând în motivare că speța fusese anterior analizată de Parchet. În iulie 2023, procurorii dispuseseră începerea urmăririi penale pentru fals material în înscrisuri oficiale. Totuși, în decembrie 2024, cauza a fost clasată, după ce a intervenit termenul de prescripție. Contactat de G4Media.ro pentru un punct de vedere, Bicuți nu a răspuns apelurilor și mesajelor.

Citește și...
Ministrul Sănătăţii recunoaște: „La 4 ani aproape de când s-a terminat pandemia, încă ducem lupte importante şi canalizăm multă energie şi proiecte în zona de vaccinare”
Eveniment
Ministrul Sănătăţii recunoaște: „La 4 ani aproape de când s-a terminat pandemia, încă ducem lupte importante şi canalizăm multă energie şi proiecte în zona de vaccinare”
Rețelele sociale, tot mai contestate în România. Se cer restricții dure pentru adolescenți: „Părinții trebuie să înţeleagă că social media e la fel de dăunătoare ca şi fumatul”
Eveniment
Rețelele sociale, tot mai contestate în România. Se cer restricții dure pentru adolescenți: „Părinții trebuie să înţeleagă că social media e la fel de dăunătoare ca şi fumatul”
Dragoș Pîslaru, critici la adresa Partidului Social Democrat: „Avem prea mulți farisei care nu mai pot de grija oamenilor și de fapt își numără cutiile de pantofi”
Eveniment
Dragoș Pîslaru, critici la adresa Partidului Social Democrat: „Avem prea mulți farisei care nu mai pot de grija oamenilor și de fapt își numără cutiile de pantofi”
De la tradiție la compromis: mielul dispare de pe masa de Paște și este înlocuit cu carne de pui
Eveniment
De la tradiție la compromis: mielul dispare de pe masa de Paște și este înlocuit cu carne de pui
Vești alarmante! Mircea Lucescu luptă pentru viață. Ce dezvăluiri face Mihai Stoichiță despre starea lui: „Să dea Dumnezeu să aibă zile”
Eveniment
Vești alarmante! Mircea Lucescu luptă pentru viață. Ce dezvăluiri face Mihai Stoichiță despre starea lui: „Să dea Dumnezeu să aibă zile”
Prețurile alimentelor continuă să crească. Noi scumpiri sunt așteptate după Paște: „Nu avem altă soluţie”
Eveniment
Prețurile alimentelor continuă să crească. Noi scumpiri sunt așteptate după Paște: „Nu avem altă soluţie”
Fostul ministru al Educației, Liviu Maior, a murit la vârsta de 85 de ani
Eveniment
Fostul ministru al Educației, Liviu Maior, a murit la vârsta de 85 de ani
Mesaj de Paște de la Vatican. Papa Leon al XIV-lea cere liderilor lumii să aleagă pacea în locul războiului
Eveniment
Mesaj de Paște de la Vatican. Papa Leon al XIV-lea cere liderilor lumii să aleagă pacea în locul războiului
Tendințele anului 2026 în moda evenimentelor: Cum alegem rochia de nașă pentru un look memorabil?
Eveniment
Tendințele anului 2026 în moda evenimentelor: Cum alegem rochia de nașă pentru un look memorabil?
FRF, mesaj emoționant pentru Mircea Lucescu, aflat în comă indusă: „Suntem o echipă, o singură inimă, iar inima aceasta bate astăzi pentru dumneavoastră!”
Eveniment
FRF, mesaj emoționant pentru Mircea Lucescu, aflat în comă indusă: „Suntem o echipă, o singură inimă, iar inima aceasta bate astăzi pentru dumneavoastră!”
23:58 - Haos total în Giulești! Scandal după meciul Rapid – U Cluj. Jucătorii, înjurați și loviți din tribună: „Ole, ole, mai scumpiți biletele”
23:18 - Avertismentul consilierului onorific al premierului despre prețurile la pompă: Revenirea la nivelurile de dinainte este o iluzie
22:25 - Ministrul Sănătăţii recunoaște: „La 4 ani aproape de când s-a terminat pandemia, încă ducem lupte importante şi canalizăm multă energie şi proiecte în zona de vaccinare”
21:54 - După 8 luni de tăcere, Mihaela Rădulescu face dezvăluiri sfâșietoare despre pierderea lui Felix Baumgartner: „Cea mai întunecată perioadă din viața mea”
21:11 - Rețelele sociale, tot mai contestate în România. Se cer restricții dure pentru adolescenți: „Părinții trebuie să înţeleagă că social media e la fel de dăunătoare ca şi fumatul”
20:21 - Clima planetei, în dezechilibru. Încălzirea globală accelerează mai rapid ca niciodată. Ce arată datele oficiale
19:37 - Dragoș Pîslaru, critici la adresa Partidului Social Democrat: „Avem prea mulți farisei care nu mai pot de grija oamenilor și de fapt își numără cutiile de pantofi”
19:02 - Oana Ioniță dă cărțile pe față despre relația cu Cove: „Am avut o aventură”. Mărturisirea neașteptată despre cum s-a îndrăgostit de prezentator
18:27 - De la tradiție la compromis: mielul dispare de pe masa de Paște și este înlocuit cu carne de pui
17:51 - Vești alarmante! Mircea Lucescu luptă pentru viață. Ce dezvăluiri face Mihai Stoichiță despre starea lui: „Să dea Dumnezeu să aibă zile”