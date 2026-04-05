Actorul din spatele „Nicușor Dan” din controversata înscenare electorală ajunsă la DIICOT a fost identificat. Este vorba despre bucureșteanul Răzvan Florin Bratu. Acesta a jucat rolul viitorului președinte într-o regie ce a dat peste cap campania electorală de dinaintea alegerilor prezidențiale de anul trecut.
Detalii noi ies la iveală într-unul dintre cele mai controversate episoade ale campaniei prezidențiale din 2025.
În centrul atenției apare Liviu Gheorghe Bicuți, indicat în dosarul penal ca parte din echipa care ar fi orchestrat momentul. În același an, acesta și-ar fi cedat o firmă unei persoane care, aproape simultan, a fost inculpată după ce ar fi vândut, dintr-o parcare și pentru doar 1.100 de lei, un Range Rover ce nu îi aparținea. Situația este complicată și de faptul că, tot anul trecut, o instanță i-a anulat lui Bicuți cartea de identitate, pe motiv că ar fi fost falsă.
Tensiunea a atins un punct critic cu doar trei zile înainte de primul tur al alegerilor din 4 mai 2025. Atunci, candidata USR, Elena Lasconi, a publicat pe Facebook fotografii ce ar fi surprins o întâlnire între Nicușor Dan, Florian Coldea și Victor Ponta. Imaginile, despre care s-a afirmat că ar fi fost realizate în decembrie 2024, după anularea alegerilor, au aprins rapid dezbaterea publică. Cei vizați au respins însă autenticitatea fotografiilor și au depus plângeri penale.
Ulterior, G4Media.ro a scos la lumină mecanismul din spatele acestui fake de campanie. Sursa menționată a dezvăluit și numele persoanelor implicate. Cu toate acestea, o întrebare esențială rămâne fără răspuns: cine a finanțat operațiunea menită să influențeze rezultatul scrutinului în care Dan și Ponta erau candidați?
Un detaliu relevant este că rolul lui Nicușor Dan din fotografii a fost interpretat de actorul Răzvan Florin Bratu. Acesta este născut în 1998 și a absolvit Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale”. Activ în zona teatrului independent, el a colaborat cu proiecte precum Compania de Teatru pentru Copii și Adolescenți și Improteca.
Contactat de sursa menționată, actorul Răzvan Florin Bratu a adoptat o poziție rezervată: „Nu cred că am voie să fac vreo declarație, având în vedere că este o investigație în curs”, confirmând totuși că a fost audiat la DIICOT.
Acesta a susținut că a fost vorba despre un simplu job ocazional. A precizat că nu le cunoaște pe celelalte două persoane din fotografii, Cristian Alexandru Năstăsoiu, cel care l-ar fi interpretat pe Victor Ponta, și Marian Cojocaru, în rolul lui Florian Coldea.
În același dosar au mai fost audiați Andrei-Gabriel Bicuți, administrator al SC Training Private Group SRL, și tatăl său, Gheorghe Liviu Bicuți. Există indicii că aceștia ar fi organizat realizarea filmării încă de la începutul lunii aprilie 2025.
În paralel, ies la iveală și detalii care ridică semne de întrebare în jurul lui Gheorghe Liviu Bicuți. Potrivit informațiilor obținute de G4Media.ro, pe 27 septembrie 2025, acesta și-a cedat, împreună cu un co-asociat, părțile sociale din Esvida Pharma SRL către Matei Andrei Ajoghin, un tânăr de 23 de ani din Pantelimon.
La acel moment, Ajoghin era deja inculpat, după ce ar fi vândut, în timpul nopții și pentru 1.100 de lei, un Range Rover care nu îi aparținea, dintr-o parcare a unui complex rezidențial. Mașina a fost ulterior preluată pe o platformă și revândută unui terț. Ulterior, Ajoghin a fost trimis în judecată pentru instigare la furt calificat, iar dosarul se află în prezent în pronunțare.
De asemenea, Gheorghe Liviu Bicuți a avut probleme cu legea, potrivit informațiilor din dosar. La finalul anului 2025, Judecătoria Ploiești i-a anulat cartea de identitate, instanța menționând în motivare că speța fusese anterior analizată de Parchet. În iulie 2023, procurorii dispuseseră începerea urmăririi penale pentru fals material în înscrisuri oficiale. Totuși, în decembrie 2024, cauza a fost clasată, după ce a intervenit termenul de prescripție. Contactat de G4Media.ro pentru un punct de vedere, Bicuți nu a răspuns apelurilor și mesajelor.