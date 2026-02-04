Bogdan Ivan (PSD), ministrul Energiei, a explicat măsurile pe care le ia în calcul, în contextul în care plafonarea facturilor la gaze naturale pe 31 martie. Printre aceste măsuri se numără și o schemă de sprijin pentru românii cu venituri sub 2.500 de lei.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Talk B1”, moderată de Gabriela Mihai pe B1 TV.

Cum vrea Ivan să evite creșterea substanțială a facturilor la gaze

„Chiar azi am mai multe discuții tehnice cu operatorii din piață pe acest subiect. Caut varianta în care să păstrăm calendarul eliminării plafonului la 31 martie, cum era stabilit anul trecut, fără să crească prețul cu mai mult de 10% la consumator.

Dacă nu există această variantă, iau în calcul serios să facem o reducere eșalonată a plafonului timp de un an, pentru a nu afecta buzunarul românilor.

Iar pentru cei care au venituri până în 2.500 de lei, am pregătit o schemă de sprijin pe perioada sezonul rece, cuprinsă între 1 octombrie și 31 martie. Pe această perioadă, iarna viitoare, oamenii care au până în 2.500 de lei venituri per membru de familie să beneficieze de o reducere de 100 de lei la factura la gaze naturale”, a explicat Bogdan Ivan.

Ministrul dă asigurări că sunt bani pentru schema de sprijin

Întrebat dacă măsura are sprijinul premierului Ilie Bolojan (PNL), Ivan s-a limitat la a spune că e susținută de PSD și „sigur va întruni suportul întregii coaliții de guvernare”.

Bogdan Ivan a mai spus că există bani la buget pentru această măsură, căci doar din creșterea accizelor la începutul acestui an „s-au câștigat în plus la bugetul general al statului 1,2 miliarde”, or schema de sprijin are un impact de 800 de milioane de lei.