Caz șocant în Marea Britanie. O femeie susține că renunțarea la genele false i-a salvat viața. Iată ce s-a întâmplat, de fapt

Selen Osmanoglu
05 apr. 2026, 14:21
Sursa foto: Freepik
Cuprins
  1. Semnalul de alarmă venit din familie
  3. Posibila legătură cu anticoncepționalele
  4. Avertismentele autorităților medicale

O femeie din Anglia spune că a descoperit la timp o tumoare cerebrală după ce a renunțat la genele false pe care le purta de ani de zile. Acestea i-ar fi ascuns o modificare vizibilă la nivelul ochiului, observată abia de mama sa, ceea ce a dus la un diagnostic care i-a schimbat viața.

Semnalul de alarmă venit din familie

Jenny Keepe, în vârstă de 34 de ani, se afla la un grătar cu familia în iunie 2020 când mama ei a observat că ochiul drept părea ușor ieșit în evidență. Femeia nu sesizase nimic neobișnuit până atunci, întrucât purta gene false lungi de mai mulți ani, care acopereau parțial zona ochilor, potrivit The Mirror.

La scurt timp după acest moment, Jenny a decis să meargă la un control oftalmologic de rutină, fără să bănuiască gravitatea situației.

Posibila legătură cu anticoncepționalele

După operații, medicii au discutat cu pacienta despre o posibilă legătură între meningiom și utilizarea pe termen lung a injecțiilor contraceptive cu medroxiprogesteron, pe care Jenny le folosea de aproximativ 10 ani.

„Am fost șocată, nu mă așteptam la așa ceva. A fost înfricoșător. Nu aveam alte simptome, nici măcar dureri de cap. Chirurgul a menționat injecția după ambele operații. Până atunci, încă o luam. Mai târziu, chirurgul a spus că există șansa ca tumoarea să fie legată de injecție și mi-a recomandat să încetez imediat. Am făcut asta imediat”, a spus femeia.

Potrivit autorităților sanitare din Marea Britanie, utilizarea îndelungată a acestui tip de anticoncepțional poate crește ușor riscul de meningiom, însă cazurile sunt rare.

Avertismentele autorităților medicale

În octombrie 2024, compania Pfizer și Agenția de Reglementare pentru Medicamente și Produse de Îngrijire a Sănătății (MHRA) au confirmat existența unui risc ușor crescut de meningiom în cazul utilizării pe termen lung a medroxiprogesteronului, mai ales în doze mari.

Institutul Național pentru Sănătate și Excelență în Îngrijire (NICE) recomandă întreruperea tratamentului în cazul diagnosticării acestei afecțiuni și subliniază că riscurile absolute rămân reduse.

Cazul lui Jenny Keepe atrage atenția asupra importanței controalelor medicale regulate și a monitorizării atente a schimbărilor fizice, chiar și a celor aparent minore.

