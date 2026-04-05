În primul său mesaj pascal „Urbi et Orbi”, Papa Leon al XIV-lea a lansat un apel ferm către liderii globali să renunțe la conflicte și să aleagă calea dialogului, într-un context internațional tensionat, marcat de războaie și instabilitate.

„Cei care au puterea de a începe războaie să aleagă pacea”

De la balconul central al Bazilica Sfântul Petru, în fața a zeci de mii de credincioși adunați în Piața Sfântul Petru, suveranul pontif a transmis un mesaj neobișnuit de direct, conform Agerpres.

„Cei care țin arme în mâini ar trebui să le lase jos. Cei care au puterea de a începe războaie ar trebui să aleagă pacea. Nu o pace impusă prin violență, ci prin dialog”, a declarat Papa Leon al XIV-lea.

Critici la adresa „indiferenței” față de război

În discursul său, liderul Bisericii Catolice a condamnat obișnuința societății cu violența și suferința provocate de conflicte.

„Ne resemnăm și devenim indiferenți. Indiferenți față de moartea a mii de oameni. Indiferenți față de consecințele urii și diviziunii pe care le aduc conflictele”, a spus acesta, reluând ideea „globalizării indiferenței”, promovată anterior de Papa Francisc.

Un mesaj fără referiri directe la conflicte

Spre deosebire de tradiția predecesorilor săi, Papa Leon al XIV-lea nu a menționat explicit niciun conflict sau regiune, deși celebrările pascale au fost umbrite de tensiunile din Orientul .

Mesajul „Urbi et Orbi” – care înseamnă „Către oraș și către lume” – a fost mai scurt și mai concentrat pe ideea universală de pace și responsabilitate colectivă.

Prima Liturghie de Paște ca papă

Suveranul pontif a oficiat pentru prima dată Liturghia de Paște în această calitate, după alegerea sa din mai 2025. Potrivit Vatican News, aproximativ 50.000 de credincioși au fost prezenți în piață, iar alte mii au urmărit ceremonia din exterior.

În omilia sa, papa a deplâns nedreptatea, opresiunea și violența: „Din exterior, moartea pândește mereu. O vedem în nedreptăți, în oprimarea celor săraci, în violența războiului care ucide și distruge.”

Rugăciune pentru pace

Papa Leon al XIV-lea a anunțat organizarea unei slujbe speciale de rugăciune pentru pace pe 11 aprilie, tot în Piața Sfântul Petru.

Pe parcursul Săptămânii Mari, acesta a adoptat gesturi simbolice puternice: a spălat picioarele a 12 preoți în Joia Mare și a purtat personal crucea în timpul procesiunii „Calea Crucii”, marcând o abordare mai tradițională față de stilul predecesorului său.