George Buhnici a fost amendat cu o sumă uriașă de CNCD, după declarațiile făcute vizavi de femei

George Buhnici pentru declarațiile pe care le-a făcut despre femei, discursul său critic la adresa celor care nu au un corp perfect aducându-i o amendă de 20.000 de lei, notează , care citează Adevărul.

l-a chemat la audieri ca urmare a scandalului pe care l-a provocat vara aceasta în urma declarațiilor pe care le-a făcut publice în timp ce participa la festivalul Neversea și, deși exista varianta ca acesta să scape de amendă și să fie avertizat doar verbal, se pare că lucrurile nu stau chiar așa, iar vloggerul va scoate o sumă uriașă din buzunar pentru afirmațiile sale.

George Buhnici, amendat de CNCD

Buhnici a fost amendat cu 20.000 de lei pentru declarațiile făcute, după ce săptămâna trecută s-a și prezentat în fața anchetatorilor, lucru pe care nu îl făcuse în cazul primei convocări.

CNCD a analizat situația care s-a creat, precum și gravitatea ei, iar Buhnici a fost sancționat pentru acuzele pe care le-a făcut în urmă cu mai bine de o lună.

„Se va analiza limita libertății de exprimare în raport cu dreptul la demnitate al femeilor și în general al oamenilor din perspectiva aspectului fizic. O astfel de analiză durează 90 de zile în principiu, dar când e vorba mesaje publice, ne străduim să dăm o soluție cât mai repede”, declara la acea vreme Csaba Asztalos, președintele CNCD.

Ce a decarat Buhnici încât a pus o țară pe foc

„Am văzut şi fete care nu arată bine şi nu aş vrea să se interpreteze, dar suntem la festival şi putem da vina pe orice. E după ora la care puteam să şi fi consumat, habar n-am.

Dar, serios, mai mergeţi pe la sală, fetelor! Venim la mare ca să vedem piele şi aş vrea ca pielea aia să nu aibă vergeturi. Deci, dacă aţi investi în săliţă cât investiţi în tatuaje, cred că am fi toţi mai bine. Încurajez pe toată lumea să dea un pic pe la sală. Eu am norocul că am o soţie care arată ca o minoră. Asta e şansa vieţii mele, jur. Uită-te la ea! Câţi ani îi dai?”, a declarat Buhnici în cadrul festivalului Neversea.