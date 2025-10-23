Dosarul Ferma Băneasa se rejudecă. Înalta Curte de Casație și Justiție a decis să admită în principiu cererea de revizuire depusă de omul de afaceri Remus Truică, în dosarul privind retrocedarea Fermei Regale Băneasa. Hotărârea deschide drumul unei rejudecări complete a unuia dintre cele mai mediatizate și controversate cazuri din justiția românească postdecembristă.

Decizia a fost pronunțată în ședință publică joi, 23 octombrie 2025, și este definitivă. În esență, Înalta Curte a constatat că există probe noi care nu au fost analizate la momentul condamnării inițiale. Aceste documente, depuse de apărătorii lui , ar demonstra că rechizitoriul DNA din 2015 s-a bazat pe presupuneri eronate și interpretări excesive ale faptelor, potrivit .

Dosarul Ferma Băneasa se rejudecă. Ce înseamnă decizia ÎCCJ și ce urmează acum

Prin admiterea cererii „în principiu”, instanța supremă a constatat că există indicii serioase de eroare judiciară, motiv pentru care procesul va fi reluat la Curtea de Apel Ploiești. Concret, judecătorii au dispus desființarea sentinței din 30 mai 2025 și reanalizarea completă a cauzei, conform prevederilor art. 453–459 din Codul de procedură penală.

Revizuirea este una dintre cele mai importante căi extraordinare de atac prevăzute de lege. Ea poate fi formulată doar atunci când apar probe, fapte sau împrejurări noi, care nu au fost cunoscute la momentul pronunțării hotărârii și care pot schimba radical soluția. Practic, dosarul Ferma Regală Băneasa se rejudecă de la zero.

Dosarul „Ferma Băneasa” a vizat retrocedarea unor terenuri din domeniul fostei proprietăți regale, în care mai multe persoane, între care Remus Truică și oameni de afaceri străini, au fost condamnate definitiv în 2020. Ulterior, cazul a fost puternic contestat de mediul juridic, în special după condamnarea avocatului Robert Roșu, partener la Țuca Zbârcea & Asociații, care fusese acuzat pentru activități strict profesionale în reprezentarea clientului.

Cum a devenit cazul Robert Roșu un simbol al abuzurilor judiciare

Rejudecarea dosarului readuce în atenție și cazul avocatului Robert Roșu, condamnat în 2020 în același dosar, deși acționase exclusiv în calitate de apărător legal al clienților săi.

Condamnarea sa a fost considerată de Uniunea Națională a Barourilor din România drept „un precedent periculos”, iar reacția lumii juridice a fost una fără precedent. Ulterior, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a fost sesizată, iar probele reanalizate au demonstrat că Roșu nu a comis nicio infracțiune. El a fost eliberat și reabilitat profesional, devenind simbolul luptei împotriva abuzului de putere în justiție.