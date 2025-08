Ion Iliescu a acceptat să dea un interviu pentru celebra revistă Playboy, numărul apărând în 2007, după Crăciun. Ani distanță, fostul președinte a explicat de ce i s-a părut o idee bună. Iliescu a vorbit despre firea lui și a avut cuvinte de laudă și pentru revista în cauză: „Mă felicit pentru el, am setat un standard, păcat că presa în print nu a rezistat pe măsura standardului”.

Cuprins

De ce a acceptat Iliescu interviul pentru Playboy

Ce întâmplare amuzantă a fost invocată de Iliescu

De ce a acceptat Iliescu interviul pentru Playboy

Întrebat de Ionuț Vulpescu de ce a acceptat să acorde interviul pentru PlayBoy, Ion Iliescu a răspuns: „O întrebare ludică… vedeți, a existat un timp în România în care până și publicațiile acestea, siropoase, cum li se spune, aveau publicul lor și erau în print. Era o revistă dedicată sexului frumos, dar nu făcea rabat de producție culturală în jurul unui anumit tip de imaginar vizual, specific profilului revistei. Pare ciudat, dar în paginile acelei reviste erau și idei, și nu erau deloc goale de conținut. Era o publicație despre Eros în multiplele lui forme, și fără să fim ipocriți, face parte din viață. În plus, și eu am fost un player, adică un jucător, boy nu prea mai eram, și poate și asta a făcut experiența să fie interesantă pentru public”.

Acesta a admis, totuși, că a avut și un consilier care l-a convins că e „o mișcare inspirată”, notează

Ce întâmplare amuzantă a fost invocată de Iliescu

Fostul președinte a rememorat și un moment amuzant: „Îmi amintesc și acum că printre fotografiile selectate pentru interviu era o poză cu mine în papuci, așa cum era condiționat accesul vizitei la muzeu, lângă portretul lui Marilyn Monroe. Două zâmbete iconice, pentru cârcotași”.

„Acum nu știu de ce și-au închipuit unii că sunt vreun pudibond, sau mai rău, că habar nu am de Playboy, am zis-o și atunci, știam de Playboy cum știam de capitalism… Întrebările au fost mai mult decât decente, au fost provocatoare în sensul bun politic. Numărul cu pricina a apărut după Crăciun, în 2007, și întrebările variau de la Crăciunul revoluționar la cel postdecembrist, de la meciurile de fotbal favorite la cele politice incomode, de la secretele mele culinare la crapul la carton… Am zis de ce nu?”, a mai spus Ion Iliescu în dialogul cu Ionuț Vulpescu, potrivit Click!.