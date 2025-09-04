Ce-a pățit o româncă, la scurt timp după ce a mers să-și facă unghiile cu ojă semipermanentă. Femeia a confirmat toate simptomele

O femeie a povestit pentru Click! că a mers să-și facă unghiile cu ojă semipermanentă. La scurt timp, ea a mărturisit cât de periculoase sunt efectele soluțiilor din oja respectivă.
„Am zis mereu că renunț, de fiecare dată mă trezesc cu mâncărime, roșeață și senzația că trebuie să mă scarpin non-stop”, a mărturisit ea. Experiența sa reflectă un fenomen mai larg, care a atras atenția autorităților europene.
Începând cu 1 septembrie 2025, Uniunea Europeană a interzis utilizarea unei substanțe chimice frecvent întâlnite în gelurile și lacurile de unghii semipermanente: TPO (trimethylbenzoyl diphenylphosphine oxide).
TPO era folosit ca fotoinițiator pentru a polimeriza gelul sub lămpile UV sau LED, oferind unghii rezistente și lucioase. Totuși, legislația europeană l-a clasificat ca substanță CMR1B, adică potențial cancerigenă, mutagenă sau toxică pentru reproducere.
Ca urmare:
Aceste măsuri respectă principiul precauției, protejând sănătatea publică de efecte nocive care pot apărea după expuneri repetate.
Expunerea la TPO poate provoca mai multe efecte, cum ar fi:
Femeia a confirmat toate aceste simptome: „Îmi vine să mă scarpin non-stop, unghiile sunt casante și îmi fac probleme de fiecare dată când aplic gelul”.
Pentru a preveni problemele de sănătate:
Respectarea acestor reguli este esențială pentru sănătatea unghiilor și pentru a evita iritațiile și alergiile cauzate de substanțele chimice periculoase.