Ce-a pățit o româncă, la scurt timp după ce a mers să-și facă unghiile cu ojă semipermanentă. Femeia a confirmat toate simptomele

O femeie a povestit pentru că a mers să-și facă unghiile cu ojă semipermanentă. La scurt timp, ea a mărturisit cât de periculoase sunt efectele soluțiilor din oja respectivă.

„Am zis mereu că renunț, de fiecare dată mă trezesc cu mâncărime, roșeață și senzația că trebuie să mă scarpin non-stop”, a mărturisit ea. Experiența sa reflectă un fenomen mai larg, care a atras atenția autorităților europene.

Începând cu 1 septembrie 2025, Uniunea Europeană a interzis utilizarea unei substanțe chimice frecvent întâlnite în gelurile și lacurile de unghii semipermanente: TPO (trimethylbenzoyl diphenylphosphine oxide).

Cuprins:

De ce a fost interzis TPO în UE

Ce poate provoca oja semipermanentă cu TPO

Cum să te protejezi și să eviți produsele periculoase

De ce a fost interzis TPO în UE

TPO era folosit ca fotoinițiator pentru a polimeriza gelul sub lămpile UV sau LED, oferind unghii rezistente și lucioase. Totuși, legislația europeană l-a clasificat ca substanță CMR1B, adică potențial cancerigenă, mutagenă sau toxică pentru reproducere.

Ca urmare:

Saloanele nu mai au voie să folosească produse care conțin TPO.

nu mai au voie să folosească produse care conțin TPO. Producătorii trebuie să retragă de pe piață orice stoc existent.

trebuie să retragă de pe piață orice stoc existent. Consumatorii trebuie să verifice etichetele și să folosească doar geluri „TPO-free”.

Aceste măsuri respectă principiul precauției, protejând sănătatea publică de efecte nocive care pot apărea după expuneri repetate.

Ce poate provoca oja semipermanentă cu TPO

Expunerea la TPO poate provoca mai multe efecte, cum ar fi:

Iritații și mâncărimi în jurul unghiilor și pe degete

Roșeață și erupții cutanate

Unghii fragile sau deformate după utilizare repetată

Sensibilizări alergice persistente, în cazuri mai severe

Femeia a confirmat toate aceste simptome: „Îmi vine să mă scarpin non-stop, unghiile sunt casante și îmi fac probleme de fiecare dată când aplic gelul”.

Cum să te protejezi și să eviți produsele periculoase

Pentru a preveni problemele de sănătate:

Verifică etichetele înainte de achiziție, căutând mențiunea „TPO-free”. Evită aplicarea gelurilor în saloane care folosesc produse necertificate. Informează-te despre alternative sigure și recomandate de autorități.

Respectarea acestor reguli este esențială pentru sănătatea unghiilor și pentru a evita iritațiile și alergiile cauzate de substanțele chimice periculoase.