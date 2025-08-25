Experiment B1tv.ro: Cu cât s-a scumpit coșul de cumpărături în august 2025, față de august 2024, după majorarea TVA și a inflației. Produsele cu cele mai mari creșteri de prețuri

Site-ul B1tv.ro a început să monitorizeze, lunar, prețurile mai multor produse de bază pentru români, din luna noiembrie 2023 până în luna septembrie 2024, mai exact, la alimente, produse de curățenie, de igienă personală, medicamente, combustibil etc.

Monitorizarea a avut ca scop observarea unei evoluții a prețurilor în timp. Am dorit să vedem dacă scad, cresc sau stagnează odată cu trecerea timpului.

Unde s-a înregistrat cea mai mai creștere a prețurilor

Odată cu măsurile de austeritate impuse, cu creșterea TVA-ului, am dorit să vedem, din nou, cât de mult s-au schimbat prețurile în ultimul timp.

Amintim că prin acest tip de monitorizare nu intenționăm să prezentăm o competiție între marile magazine sau să arătăm unde sunt produsele mai ieftine sau mai scumpe, ci dorim doar să urmărim dinamica pieței din punctul de vedere al unui român care vrea să își facă cumpărăturile de zi cu zi.

De asemenea, subliniem faptul că produsele nu se pot compara între hypermarket-uri deoarece, de multe ori, poate fi vorba de game diferite, producători diferiți și chiar de gramaje diferite ale produselor.

O altă remarcă pe care o facem este cea legată de modul cum am făcut monitorizarea prețurilor, mai exact, am realizat-o online. Am selectat site-urile marilor magazine Carrefour Orhideea, Auchan Militari, dar și site-urile Farmacia Tei, site-ul Dr. Max, Cinema City Afi Palace Cotroceni. Monitorizarea s-a făcut pe data de 21.08.2025.

Tot online am verificat și prețurile la benzină și motorină standard. Monitorizarea s-a realizat la stațiile Petrom B-dul Timisoara nr. 8C, Sect 6, și Mol Calea Giulesti, nr.39, Podul Grant.

Menționăm un alt lucru important, și anume aceea că prețurile regăsite în articolele noastre sunt cele inițiale de pe site-urile marilor magazine, fără a fi aplicată vreo reducere, în cazul în care un produs are un preț redus. Motivul pentru care am ales să facem acest lucru este datorită faptului că această facilitate poate fi temporară.

În luna august 2025, au existat câteva produse care s-au scumpit, față de prețurile existente în luna august a anului trecut.

De asemenea, menționăm că sunt și produse ale căror prețuri au scăzut în acest an, comparativ cu luna august a anului trecut.

Cea mai mare creștere o putem observa la categoria de produse de curățenie, mai exact, cu aproape 13%.

a) Cum s-au modificat prețurile la lista alimente Carrefour + Auchan

Click pe poză pentru a o putea vizualiza la dimensiune mai mare

La Carrefour, prețul total al coșului cu alimente a scăzut în luna august 2025 față de aceeași lună a anului trecut, cu 3,87 lei, adică cu 2,44%.

La Auchan, prețul total al coșului cu alimente a crescut în luna august 2025, comparativ aceeași lună a anului trecut, mai exact, cu 8,78 de lei, adică cu 5,77%.

Dacă e să comparăm prețurile cu luna noiembrie 2023, când am început monitorizarea, la Carrefour prețurile au scăzut în august 2025 cu 2,74 de lei, adică cu 1,74%.

În schimb, la Auchan, prețurile au crescut în luna august 2025, comparativ cu noiembrie 2023, cu 8,06 lei, adică cu 5,27 lei.

b) Cum s-au modificat prețurile la produse de curățenie Carrefour + Auchan

Click pe poză pentru a o putea vizualiza la dimensiune mai mare

Și prețurile produselor de curățenie s-a modificat. La Carrefour, a crescut cu 4,55 lei, adică cu 9,35%, iar la Auchan, a crescut cu 6,17 lei, mai exact cu 12,57%.

Dacă e să comparăm cu luna noiembrie 2023, la Carrefour prețurile au crescut în august 2025 cu 1,51 lei, adică cu 2,92%, iar la Auchan au crescut cu 6,42 de lei, adică cu 13,14%.

Menționăm că la categoria de produse de curățenie am înlocuit balsamul. Mai exact, am înlocuit Balsam de rufe Lenor Spring Awakening 900ml, 36 spalari, cu Balsam de rufe Lenor Fragrance Therapy Gold Orchid & Vanilla, 59 spalari, 1.239 l, ca urmare a indisponibilității prodsului.

c) Cum s-au modificat prețurile la produse de igienă personală Carrefour + Auchan

Click pe poză pentru a o putea vizualiza la dimensiune mai mare

La categoria de produse de igienă personală, la Carrefour, produsele s-au scumpit în luna august 2025, comparatic cu august 2024, cu 6,03 lei, mai exact, cu 8,68%.

În schimb, la Auchan, prețurile au scăzut în augus 2025, comparativ cu august 2024, cu 0,52 lei, mai exact, cu 0,72%.

Dacă e să comparăm august 2025 cu noiembrie 2023, la Carrefour prețurile s-au majorat cu 13,03 lei, adică cu 20,85%, iar la Auchan s-au mărit cu 9,43 lei, adică cu 15,10%.

d) Cum s-au modificat prețurile la medicamente de bază Farmacia Tei + Site-ul Dr Max

Click pe poză pentru a o putea vizualiza la dimensiune mai mare

Prețurile la medicamentele selectate au crescut în luna august 2025, față de august 2024.

Mai exact, la Farmacia Tei, prețurile au crescut cu 2,50 de lei, adică cu 4,10%, iar la Dr Max au crescut cu 2,81 lei, adică cu 4,61%.

Comparând august 2025 cu noiembrie 2023, prețurile au crescut la aceste produse, la Farmacia Tei, cu 11,50 lei, adică cu 22,12%, iar la Dr Max, cu 10,31 lei, adică cu 19,29%.

e)Cum s-au modificat prețurile la rechizitele pentru școală Carrefour + Auchan

Click pe poză pentru a o putea vizualiza la dimensiune mai mare

Și la rechizite au crescut prețurile.

Mai exact, în august 2025, spre deosebire de august 2024, la Carrefour, prețurile au crescut cu 1,10 lei, adică cu 6,33%.

În schimb, la Auchan, prețurile au scăzut cu 0,20 lei, respectiv, 1,40%.

Comparând august 2025 cu noiembrie 2023, prețurile au crescut la aceste produse, atât la Auchan, cât și la Carrfour.

La Carrefour, prețurile au crescut cu 1,60 lei, adică cu 9,47%, iar la Auchan, cu 0,58 lei, adică cu 4,30%.

f) Cât de mult au crescut prețurile la combustibil în august 2025

Click pe poză pentru a o putea vizualiza la dimensiune mai mare

Pentru a vedea noile prețuri la combustibil, am ales stațiile Petrom B-dul Timișoara nr. 8C, Sect 6 și Mol Calea Giulești.

La Petrom B-dul Timisoara nr. 8C, Sect 6, prețul la motorină a crescut în august 2025 față de august 2024, cu 0,21 lei, adică 2,85%.

Și la Mol Calea Giulești a crescut prețul la motorină în august 2025 față de august 2024, mai exact cu 0,27 lei, adică cu 3,61%.

De asemenea, și prețul benzinei standard a crescut. La Petrom B-dul Timisoara nr. 8C, Sect 6, prețul a crescut în luna august 2025 față de august 2024, cu 0,01 lei, adică 0,14%.

Și la Mol Calea Giulesti, prețul benzinei a crescut în această lună față de august 2024, mai exact, cu 0,04 lei, mai precis cu 0,54%.

Dacă e să comparăm prețurile din luna august 2025, la motorină, cu cele din luna noiembrie 2023, la Petrom B-dul Timisoara nr. 8C, Sect 6, prețul la motorină a crescut cu 0,25 lei, mai precis cu 3,41%, iar la benzină a crescut cu 0,63 lei, adică cu 9,40%.

La fel, comparând prețurile din luna august 2025, la combustibil, cu cele din luna noiembrie 2023, la Mol Calea Giulesti, prețul la motorină a crescut cu 0,31 lei, mai precis cu 4,17 %, iar la benzină a crescut cu 0,65 lei, adică cu 9,54%.

g) Cât a ajuns să coste un bilet la cinema

Pentru a vedea cât costă un bilet la film la Cinema, am selectat Cinema City Afi Palace Cotroceni. Prețul unui bilet la film pentru un adult în august 2025 variază între 40 și 43 de lei. În august 2024, prețul unui bilet era între 31,50 lei și 40 de lei.