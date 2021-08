Medicul Cristian Oancea: Comunicarea cu privire la imunizarea împotriva COVID-19, mai importantă ca restricțiile pentru persoanele nevaccinate (VIDEO)

Medicul infecționist Cristian Oancea, de la Spitalul Victor Baveș din Timișoara, este de părere că o comunicare foarte bună, bazată de vectori de opinie și personalul din sistemul sanitar ar fi mai eficient ca restricțiile, în stimularea vaccinării anti-COVID din România.

„Cred că factorii de opinie ar trebui să se alieze și să susțină mesajele medicale. (…) Trebuie ca omul să ia decizia în cunoștință de cauză. La o informație medicală apar cel puțin 20 de știri false care contrazic acea informație medicală. Cred că trebuie să mergem de la om la om și să explicăm ce este cu acest proces de vaccinare.

Comunicare, factor cheie în campania de vaccinare

Înainte de a începe vaccinarea, aveam o intenție de 50%, iar vorbind cu oamenii, în spital, am ajuns la o intenție de vaccinare de peste 90%. Cer este că am dus campanii de informare în ceea ce privește procesul de vaccinare în companii, în fabrici, firme private, unde am mers în fața oamenilor și le-am răspuns la întrebări cu subiect și predicat.

Credem că o informare corectă, mai ales în zona rurală, ar putea să crească marja de vaccinare”, a explicat medicul Cristian Oancea, de la Spitalul Victor Babeș din Timișoara, în direct pe B1 TV.

Oancea: Restricțiile nu își au locul în acest moment

Medicul Cristian Oancea este de părere că restricțiile nu sunt o soluție în acest moment, în campania de vaccinare din România.

„Restricțiile nu cred că își au locul în acest moment, chiar dacă valul patru începe să crească. Prima dată ar trebui să încercăm să comunicăm, să ducem informația la oameni și să fie un efort comun al sistemului medical”, a mai adăugat medicul Cristian Oancea.