Copii eroi în SUA. Mai mulți elevi au oprit un autobuz școlar după ce șoferița a leșinat la volan

Selen Osmanoglu
26 apr. 2026, 10:19
Foto ilustrativ: Shutterstock
Cuprins
  1. Incidentul de pe autostradă
  2. Intervenția copiilor: „Nu am avut timp să mă gândesc”
  3. Apelul la 911 și ajutorul acordat șoferiței
  4. Autobuzul a fost oprit în siguranță
  5. Recunoaștere pentru gestul eroic

Un grup de elevi din Mississippi a reușit să evite o tragedie pe o autostradă, după ce șoferița autobuzului școlar a leșinat în timpul cursei. Copiii, cu vârste între 12 și 15 ani, au intervenit rapid, au preluat controlul vehiculului și au salvat viața femeii.

Incidentul de pe autostradă

Totul s-a întâmplat miercuri, imediat după plecarea autobuzului de la Hancock Middle School, din comunitatea Kiln, statul Mississippi. Șoferița, Leah Taylor, a suferit un atac de astm și și-a pierdut cunoștința în timp ce conducea pe autostradă, conform The Guardian.

În acel moment, autobuzul a început să vireze periculos, iar elevii au realizat rapid că situația devine critică.

Intervenția copiilor: „Nu am avut timp să mă gândesc”

Unul dintre elevi, Jackson Casnave, în vârstă de 12 ani, a reacționat imediat și a apucat volanul pentru a stabiliza vehiculul.

„Nu am avut timp să-mi procesez emoțiile. Am vrut doar să mă asigur că nimeni nu a fost rănit”, a declarat băiatul pentru Associated Press.

În același timp, Darrius Clark, tot de 12 ani, a încercat să frâneze autobuzul, fără să știe că acesta era dotat cu frâne cu aer.

„Și apoi, ea a leșinat din nou și apoi autobuzul a început să se deplaseze înainte, și adică a început să prindă viteză, așa că nu știam că are frâne cu aer – așa că atunci când am apăsat frâna, aproape m-a aruncat pe parbriz”, a spus el.

Apelul la 911 și ajutorul acordat șoferiței

Sora lui Darrius, Kayleigh Clark, în vârstă de 13 ani, a sunat la 911, în timp ce în autobuz era haos.

„Mi-a fost frică, dar a trebuit să ajut”, a spus ea.

O altă elevă, Destiny Cornelius, în vârstă de 15 ani, a găsit nebulizatorul șoferiței și l-a folosit pentru a-i facilita respirația. Între timp, McKenzy Finch, 13 ani, a ținut-o pe Leah Taylor de cap și a comunicat situația cu districtul școlar.

Autobuzul a fost oprit în siguranță

Datorită intervenției rapide a copiilor, autobuzul a fost încetinit și oprit în siguranță pe marginea drumului. Echipele de intervenție au ajuns rapid la fața locului și i-au acordat ajutor medical șoferiței, care ulterior și-a revenit complet.

Leah Taylor a declarat ulterior că le este profund recunoscătoare elevilor: „Sunt foarte mândră de ei. Nu aș putea cere ca alți elevi ai mei să fie mai buni decât cei din autobuzul meu. Îi iubesc pe fiecare în parte. Mă voi gândi mereu la cum mi-au salvat viața”.

Recunoaștere pentru gestul eroic

Elevii au fost felicitați oficial în cadrul unui eveniment al școlii, unde acțiunea lor a fost prezentată drept un exemplu de curaj și reacție rapidă în situații de urgență.

Autoritățile locale au subliniat că intervenția copiilor a prevenit un posibil accident grav pe una dintre cele mai circulate autostrăzi din regiune.

