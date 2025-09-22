Mai multe școli și spitale din București și din țară au primit încă de duminică e-mail-uri de ameninţare pe adresele oficiale. „Voi provoca un adevărat masacru”, se arată în mesaj. Forțele de ordine asigură patrule în jurul unităților respective. Georgian Drăgan, purtător de cuvânt al Poliției Române, a transmis că mesajele de amenințare nu sunt reale, iar autoritățile îl caută acum pe autorul lor.

Ce mesaj de amenințare au primit școlile și spitalele

De exemplu, un spital a primit pe mailul oficial următorul mesaj: „Luni dimineaţă, voi intra în spitalul vostru cu două pistoale Beretta Px4 Storm şi voi încerca să fac cât mai mult rău. Nu mă voi opri, voi omorî foarte mulţi pacienţi voi provoca un adevărat masacru, iar când va ajunge poliţia mă voi sinucide. Pregătiţi-vă pentru masacrul de luni. Toţi meritaţi să suferiţi eu îndur durere în fiecare zi, îmi urăsc viaţa, aşa că este timpul să vă simţiţi şi voi la fel. Abia aştept să vă omor”.

Astfel de mail-uri de amenințare au primit mai multe școli și spitale din București, Mureș, Prahova, Braşov şi Cluj.

Ce a spus Drăgan (Poliția Română) despre mail-urile de amenințare

Surse din rândul autorităților au declarat pentru că sursa mail-ului este un IP din străinătate.

„Sunt zeci de adrese, în principal în capitală și în județul Mureș în ceea ce privește unitățile școlare, iar unităților medicale din Prahova, Cluj, Brașov. Cu siguranță, polițiștii se vor deplasa din oficiu și în zona celorlalte unități școlare pentru că Ministerul Afacelor Interne a demarat o campanie pentru siguranța elevilor, cadrelor medicale și profesorilor. Din verificările noastre ale Poliției Române, împreună cu Serviciul Român de Informație, au reieșit elemente că acest mesaj este unul fals și că amenințarea nu va fi pusă în aplicare. Sunt mai multe piste cu privire la identitatea persoanei pe care colegii mei le au în acest moment. Cu siguranță când vom avea elemente suplimentare vom reveni și vom comunica public”, a declarat Georgian Drăgan de la Poliția Română, pentru Digi24.

El i-a îndemnat pe români să fie calmi, să nu se îngrijoreze, pentru că nu există motiv.

„Aș dori să precizez faptul că mail-urile au început să fie primite de către unitățile medicale și de către spitale încă de ieri. Au fost primite și în această dimineață în capitală, spre exemplu la unități medicale și unități școlare în Mureș, la unități școlare și unități medicale din Prahova, spre exemplu, din Cluj, din Brașov. Cu siguranță polițiștii vor continua verificările”, a mai spus Drăgan.

Cum a reacționat Ministerul Educației la amenințările primite de școli

Ministerul Sănătății a cerut spitalelor publice și private să dispună de urgență măsuri preventive pentru siguranța pacienților, aparținătorilor și a personalului medical pentru perioada următoare.

La rândul lor, reprezentanţii Ministerului Educaţiei au transmis că sunt în contact permanent cu anchetatorii. Și ei cer directorilor de școli să se asigure de respectarea cu stricteţe a regulilor de acces în unităţile de învăţământ, stabilite prin procedurile proprii elaborate în acest sens, precum şi, în colaborare cu autorităţile publice locale şi Politia Locală, de asigurarea securităţii perimetrului şcolar.

„De asemenea, facem un apel către personalul din unităţile de învăţământ – directori, profesori – ca, dacă se impune, să comunice cu elevii şi părinţii, pentru a menţine în şcoală un climat de calm si echilibru”, a mai transmis ministerul.