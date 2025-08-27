B1 Inregistrari!
Newsweek: Pensie majorată cu peste 1200 de lei după trecerea la „limită de vârstă". Cât au contat anii în plus

Newsweek: Pensie majorată cu peste 1200 de lei după trecerea la „limită de vârstă”. Cât au contat anii în plus

Ana Beatrice
27 aug. 2025, 13:30
Newsweek: Pensie majorată cu peste 1200 de lei după trecerea la „limită de vârstă”. Cât au contat anii în plus
Un pensionar a reușit printr-o simplă cerere depusă la casa de pensii să obțină o pensie mai mare cu 1.200 lei. Aceste cazuri sunt din ce în ce mai frecvente în rândul pensionarilor care au făcut socilitări pentru pensie limită de vârstă.

În 2025 pensionarii din România au fost mai mult vitregiți de noile măsuri fiscale impuse de Guvern. Pe lângă plata CASS și a impozitului la pensie pentru pensionarii care iau 3.000 lei, foarte mulți dintre ei au avut de suferit deoarece nu au mai primit nici indexarea de la 1 ianuarie.

Mai multe detalii pe newsweek.ro.

