Newsweek: Ponta și-a luat apartamente în Dubai și Istanbul de 1.000.000€ într-un singur an. Declară 4.000€ salariu/lună

Ana Beatrice
06 mart. 2026, 15:02
Newsweek: Ponta și-a luat apartamente în Dubai și Istanbul de 1.000.000€ într-un singur an. Declară 4.000€ salariu/lună
Foto: Inquam Photos / George Călin

Victor Ponta declară venituri de 4.000 de euro pe lună. Totuși, în numai un an și-a cumpărat un apartament la Dubai și un altul în Turcia, care costă între 600.000 și 1.000.000 de euro. Ponta a avut o firmă de consultanță și a luat bani de la chinezi și de la turci.

Victor Ponta a revenit în centrul atenției ieri seară. Ponta a spus că fiicei sale i-ar fi fost refuzată îmbarcarea într-un avion care transporta copii din Dubai, cu escală în Oman. Ministrul de externe, Oana Țoiu, spune că nu a intervenit pentru a scoate pe cineva din avion.

