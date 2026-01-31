Mai multe regiuni din Republica Moldova, inclusiv municipiul Chișinău, au rămas fără energie electrică sâmbătă, din cauza problemelor grave în rețeaua electrică din . Tensiunea a căzut pe linia de 400 kV Isaccea-Vulcăneşti-MGRES, provocând deconectări masive ale sistemului electroenergetic.

Deconectări și trafic afectat

Sâmbătă, în jurul orei 11:00, municipiul Chișinău și alte localități au fost afectate de o pană de curent, scrie Adevărul.

Primarul Capitalei, Ion Ceban, a făcut apel la calm și a informat că a convocat responsabilii pentru gestionarea situației.

„Deconectări de energie electrică în cea mai mare parte a Chișinăului. De urgență am adunat responsabilii pentru a vedea situația și pentru a fi conectate generatoarele unde este necesar. Rugăm de urgență să se autosesizeze poliția pentru a ieși în intersecții și a gestiona traficul unde nu funcționează semafoarele, iar cei de la centru să vină cu explicații privind situația. În multe zone, troleibuzele staționează. Rugăm cetățenii să fie liniștiți și calmi”, a scris edilul pe Facebook.

Autoritățile energetice lucrează la remediere

Ministerul Energiei al Republicii Moldova a cerut intervenții urgente din partea operatorilor de distribuție.

Dorin Junghietu, reprezentant Moldelectrica, a explicat: „Din cauza problemelor grave în reţeaua electrică din Ucraina, în dimineaţa zilei de sâmbătă, 31 ianuarie, la ora 10.42, a căzut tensiunea pe linia de 400 kV Isaccea-Vulcăneşti-MGRES, provocând deconectarea avariată a sistemului electroenergetic. Operatorul sistemului de transport lucrează la remedierea situaţiei, în unele localităţi tensiunea deja fiind restabilită. Vom reveni în scurt timp cu informaţii suplimentare”.

Poliția intervine pentru siguranța rutieră

Din cauza întreruperilor masive, semafoarele nu funcționează, iar traficul rutier este afectat, crescând riscul accidentelor. Poliția Națională a Republicii Moldova a intervenit și este prezentă în intersecțiile aglomerate pentru a fluidiza circulația și a preveni incidentele.

„Polițiștii vor acorda tot suportul necesar pânǎ la remedierea situației”, a transmis autoritatea.

Cetățenii sunt sfătuiți să rămână calmi, să evite zonele aglomerate și să folosească prudență maximă până la restabilirea completă a energiei electrice.