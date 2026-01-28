B1 Inregistrari!
Adrian A
28 ian. 2026, 11:32
Dorințele românilor pentru 2026. Sfârșitul războiului din Ucraina, în topul dorințelor. Înainte de combarea corupției și îmbunătățirea sistemelor de sănătate și educație
Cuprins
  1. Dorințele românilor pentru 2026
  2. Metodologia sondajului

Conform unui sondaj realizat de INSCOP, în topul așteptărilor românilor pentru 2026 se regăsesc creșterea veniturilor, crearea de locuri de muncă și încheierea războiului din Ucraina.

Dorințele românilor pentru 2026

Întrebați care este cel mai important lucru pe care ar dori să îl vadă realizat în anul 2026, 15.6% dintre respondenți menționează creșterea veniturilor, 15.6% crearea de locuri de muncă, iar 15% încheierea războiului din Ucraina.

Aleg stabilizarea prețurilor și reducerea inflației – 14.7%, combaterea corupției – 14.5%, și îmbunătățirea sistemului de sănătate – 10.3%.

7.7% indică îmbunătățirea sistemului de educație, 1.6% creșterea siguranței și a ordinii publice, iar 0.7% protejarea mediului și combaterea schimbărilor climatice.

4.2% nu știu sau nu răspund.

Menționează creșterea veniturilor populației în special: votanții AUR, persoanele cu educație primară, locuitorii din urbanul mic.

Crearea de locuri de muncă este indicată mai ales de către: votanții AUR, tinerii sub 30 de ani, persoanele cu educație primară, locuitorii din urbanul mic și din mediul rural.

Votanții PSD și PNL, respectiv persoanele de peste 60 de ani aleg într-o proporție mai mare ca restul populației încheierea războiului cu Ucraina. Mai ales votanții PNL și USR, persoanele cu educație superioară și locuitorii din București și din urbanul mare precizează combaterea corupției drept o prioritate pentru anul 2026.

Metodologia sondajului

Datele au fost culese în perioada 12-15 ianuarie 2026 prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului simplu, stratificat fiind de 1100 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani
și peste.

Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 3%, la un grad de încredere de 95%.

