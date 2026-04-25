Rețeaua feroviară din România continuă să se reducă de la an la an. Creșterea din ultimul an este minoră și nu schimbă tendința. În ultimii șase ani, s-au pierdut 154 km de cale ferată.

Cum a evoluat rețeaua feroviară din România în ultimii ani

Deși la prima vedere datele recente par stabile, realitatea din teren arată o reducere treptată a infrastructurii feroviare. La finalul anului 2024, rețeaua totală ajungea la 10.615 km, cu un plus aproape neglijabil de doar 4 km față de anul anterior.

În contrast, raportat la 2020, când existau 10.769 km, pierderea totală este de 154 km. Cele mai afectate au fost liniile cu ecartament standard, unde s-au pierdut 116 km, informează .

Scăderi s-au înregistrat și în cazul liniilor cu ecartament larg, în ciuda promisiunilor autorităților de a le repune în funcțiune, mai ales în contextul Războiul din Ucraina. Per ansamblu, creșterea minoră din ultimul an nu reușește să schimbe direcția descendentă a rețelei.

Cât de mare este, de fapt, pierderea rețelei feroviare din România

Declinul nu este doar treptat, ci are și momente de cădere abruptă. Anul 2022 a marcat cel mai puternic regres, când nu mai puțin de 149 km de cale ferată au dispărut din statistici într-un singur an. Privită pe termen lung, evoluția este și mai clară.

Din 1990 până în prezent, rețeaua feroviară a României s-a redus semnificativ. De la 11.348 km existenți la începutul anilor ’90, s-a ajuns la aproximativ 10.611 km. În total, asta înseamnă o pierdere de 737 km de infrastructură feroviară, un recul consistent care arată cât de mult s-a contractat acest sector în ultimele decenii.