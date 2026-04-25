Acasa » Eveniment » Rețeaua feroviară din România, în declin: 737 kilometri pierduți din 1990 până azi

Rețeaua feroviară din România, în declin: 737 kilometri pierduți din 1990 până azi

Ana Beatrice
25 apr. 2026, 23:52
Rețeaua feroviară din România, în declin: 737 kilometri pierduți din 1990 până azi
Sursa foto: Freepik / @bedneyimages
Cuprins
  1. Cum a evoluat rețeaua feroviară din România în ultimii ani
  2. Cât de mare este, de fapt, pierderea rețelei feroviare din România

Rețeaua feroviară din România continuă să se reducă de la an la an. Creșterea din ultimul an este minoră și nu schimbă tendința. În ultimii șase ani, s-au pierdut 154 km de cale ferată.

Cum a evoluat rețeaua feroviară din România în ultimii ani

Deși la prima vedere datele recente par stabile, realitatea din teren arată o reducere treptată a infrastructurii feroviare. La finalul anului 2024, rețeaua totală ajungea la 10.615 km, cu un plus aproape neglijabil de doar 4 km față de anul anterior.

În contrast, raportat la 2020, când existau 10.769 km, pierderea totală este de 154 km. Cele mai afectate au fost liniile cu ecartament standard, unde s-au pierdut 116 km, informează Club Feroviar.

Scăderi s-au înregistrat și în cazul liniilor cu ecartament larg, în ciuda promisiunilor autorităților de a le repune în funcțiune, mai ales în contextul Războiul din Ucraina. Per ansamblu, creșterea minoră din ultimul an nu reușește să schimbe direcția descendentă a rețelei.

Cât de mare este, de fapt, pierderea rețelei feroviare din România

Declinul nu este doar treptat, ci are și momente de cădere abruptă. Anul 2022 a marcat cel mai puternic regres, când nu mai puțin de 149 km de cale ferată au dispărut din statistici într-un singur an. Privită pe termen lung, evoluția este și mai clară.

Din 1990 până în prezent, rețeaua feroviară a României s-a redus semnificativ. De la 11.348 km existenți la începutul anilor ’90, s-a ajuns la aproximativ 10.611 km. În total, asta înseamnă o pierdere de 737 km de infrastructură feroviară, un recul consistent care arată cât de mult s-a contractat acest sector în ultimele decenii.

