Robot umanoid, ghid la muzeu în Torino. Cum interacționează R1 cu vizitatorii și operele de artă

Selen Osmanoglu
26 apr. 2026, 09:12
Sursa foto: NO COMMENT TV
Un robot umanoid a fost angajat temporar ca ghid la un muzeu din Torino, unde oferă informații vizitatorilor și îi ajută să descopere exponatele. Dispozitivul, dotat cu un sistem avansat de adaptare, poate interacționa natural cu oamenii și se descurcă autonom chiar și în spații aglomerate.

R1, ghidul „viitorului” la muzeu

Robotul, numit R1, a fost integrat în activitatea Muzeului Palazzo Madama, unde are rolul de a ghida vizitatorii printre operele de artă și artefactele expuse. Acesta a fost dezvoltat de Institutul Italian de Tehnologie din Genova, conform Știrile ProTv.

Dispozitivul folosește un sistem inovator care îi permite să-și corecteze comportamentul în funcție de context, să se reorienteze dacă se pierde și să se adapteze la diferite provocări din mediul în care operează.

Testat într-un mediu complex și aglomerat

Tehnicienii au ales muzeul din Torino pentru a testa robotul într-un spațiu dificil, unde operele sunt fragile și nu toate sunt protejate de vitrine.

Anna Follo, responsabil digital pentru Fundația Muzeelor din Torino, a declarat: „Nu ne e teamă că R1 ar putea provoca pagube în muzeu, fiindcă Institutul de Tehnologie a muncit din greu pentru a crea sistemul și ne-a dat multiple asigurări în acest sens”.

Aceasta a explicat că robotul a fost mutat într-o zonă mai expusă: „Am mutat robotul R1 la etajul întâi al muzeului, unde operele nu sunt protejate de vitrine, unde multe sculpturi sunt expuse în spațiu deschis și unde, în plus, este prezent un număr mult mai mare de vizitatori.”

Cum interacționează robotul cu oamenii

R1 este capabil să detecteze prezența vizitatorilor și să inițieze interacțiuni folosind limbaj natural.

Lorenzo Natale, coordonator al proiectului CONVINCE, a explicat: „Robotul este capabil să detecteze prezența oamenilor, să își orienteze capul către ei, pentru a crea impresia că dorește să interacționeze cu oamenii. Apoi, folosind un limbaj natural, explică ceea ce se află în săli, povestește istoria diferitelor încăperi și ceea ce poate fi văzut în interiorul acestora.”

În plus, robotul poate evita obstacolele și se poate orienta singur în muzeu: „Robotul poate utiliza camera video pentru a privi pereții și, folosind informații anterioare, va identifica dacă se află într-o anumită sală sau într-alta”.

