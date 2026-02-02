B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Românii au din nou motiv de mândrie! Magiunul de prune Topoloveni a fost desemnat numărul unu în lume

Românii au din nou motiv de mândrie! Magiunul de prune Topoloveni a fost desemnat numărul unu în lume

Ana Beatrice
02 feb. 2026, 12:55
Românii au din nou motiv de mândrie! Magiunul de prune Topoloveni a fost desemnat numărul unu în lume
Sursă Foto: Facebook - Magiun din prune Topoloveni
Cuprins
  1. Ce face din magiunul de prune Topoloveni un campion mondial
  2. Ce mai ascunde povestea succesului Topoloveni

Magiunul de prune Topoloveni confirmă încă o dată valoarea produselor românești autentice. Fără zahăr adăugat și obținut exclusiv din prune, acest preparat tradițional a fost desemnat numărul unu în lume de către TasteAtlas.

Recunoașterea vine din partea uneia dintre cele mai respectate platforme internaționale dedicate gastronomiei tradiționale. Aceasta promovează rețete autentice din toate colțurile lumii.

Sursă Foto: Facebook – Magiun din prune Topoloveni

Ce face din magiunul de prune Topoloveni un campion mondial

Succesul acestui produs românesc se reflectă în obținerea a două medalii de aur. În plus, a ocupat primul loc la categoriile Best Jams and Marmalades Types in the World și Best Fruit Product Types in the World. Performanța este cu atât mai impresionantă cu cât a fost desemnat numărul unu în lume timp de patru ani consecutivi de către TasteAtlas.

„Această recunoaştere internaţională validează nu doar calitatea produselor noastre, ci şi valoarea patrimoniului gastronomic românesc. Demonstrează că tradiţia, autenticitatea şi respectul pentru ingrediente pot concura şi câştiga la cel mai înalt nivel internaţional. Prin această performanţă, produsele Topoloveni devin ambasadori ai brandului de ţară, oferind românilor un motiv real de mândrie şi confirmând că valorile locale pot genera excelenţă recunoscută la nivel global”, a spus directorul comercial al Sonimpex Topoloveni, notează Agerpres.

Mai mult, magiunul este realizat după o rețetă tradițională, fără zahăr adăugat și fără aditivi sau conservanți. Este obținut exclusiv din prune proaspete, prin fierbere lentă. Este și primul produs alimentar din România certificat cu Indicație Geografică Protejată (IGP) de Uniunea Europeană, încă din 2011.

În plus, un studiu clinic realizat de Institutul Național NC Paulescu de Diabet și Nutriție arată că produsul poate fi consumat și de persoanele cu diabet, cu acordul medicului. Această validare medicală îi adaugă un plus important de credibilitate. Totodată, reușita transformă magiunul într-un adevărat ambasador al României și într-un motiv real de mândrie națională.

Ce mai ascunde povestea succesului Topoloveni

Dincolo de celebrul magiun de prune, Sonimpex Topoloveni a creat o gamă variată de produse din fructe și legume. Aceasta include dulcețuri, gemuri, zacuscă și alte preparate realizate după rețete proprii. Toate sunt 100% naturale, fără zahăr adăugat, fără E-uri, conservanți sau aditivi, punând accent pe gustul autentic și pe ingrediente curate.

La rândul său, TasteAtlas este o platformă internațională dedicată promovării gastronomiei tradiționale din întreaga lume. Clasamentele sale sunt realizate pe baza evaluărilor utilizatorilor, a opiniilor experților culinari și a cercetării documentate. Tocmai de aceea, aceste topuri sunt considerate un reper important în recunoașterea valorii gastronomice la nivel global.

Tags:
Citește și...
Japonia anunță zăcăminte uriașe de pământuri rare, suficiente pentru sute de ani
Eveniment
Japonia anunță zăcăminte uriașe de pământuri rare, suficiente pentru sute de ani
Cum arată harta infracționalității din Capitală. Care este cel mai periculos sector din București
Eveniment
Cum arată harta infracționalității din Capitală. Care este cel mai periculos sector din București
Top 5 factori esențiali înainte să cumperi haine de lucru
Eveniment
Top 5 factori esențiali înainte să cumperi haine de lucru
Cum să alegi materiale textile de calitate atunci când cumperi online?
Eveniment
Cum să alegi materiale textile de calitate atunci când cumperi online?
România rămâne „campioană” la mortalitatea rutieră. Accidentele ușoare sunt în creștere
Eveniment
România rămâne „campioană” la mortalitatea rutieră. Accidentele ușoare sunt în creștere
Cele mai iubite ciorbe de români. Află dacă favorita ta se află în top
Eveniment
Cele mai iubite ciorbe de români. Află dacă favorita ta se află în top
Tragedie în nordul Italiei. Un șofer român de TIR a fost găsit mort în cabină
Eveniment
Tragedie în nordul Italiei. Un șofer român de TIR a fost găsit mort în cabină
Cum să reduci consumul de energie fără să stai în frig? Recomandările specialiștilor
Eveniment
Cum să reduci consumul de energie fără să stai în frig? Recomandările specialiștilor
Pâinea de casă, ca pe vremuri. Rețeta din 1930 care a cucerit generații întregi. Așa o făceau bunicile noastre
Eveniment
Pâinea de casă, ca pe vremuri. Rețeta din 1930 care a cucerit generații întregi. Așa o făceau bunicile noastre
Călin Georgescu, în fața judecătorilor. Decizie definitivă în dosarul de propagandă extremistă. Noi atacuri la adresa statului (VIDEO)
Eveniment
Călin Georgescu, în fața judecătorilor. Decizie definitivă în dosarul de propagandă extremistă. Noi atacuri la adresa statului (VIDEO)
Ultima oră
14:06 - Cu ce dietă a slăbit Luminița Anghel 30 de kilograme: „Vreau să mă apropii de vremea când aveam 51 de kilograme”
14:05 - Japonia anunță zăcăminte uriașe de pământuri rare, suficiente pentru sute de ani
13:51 - Jeffrey Epstein și Bill Gates discutau despre o „simulare pandemică”. Ce arată noile e-mailuri apărute recent
13:37 - Ilie Bolojan bagă conducerea PNL în ședință. Cere vot de încredere pentru a rămâne la Palatul Victoria (VIDEO)
13:35 - Peste 70% dintre români anticipează creșterea chiriilor anul acesta. Ce prețuri sunt deja în București și în țară
13:11 - Gina Pistol: „Nu pot să spun că sunt mama perfectă. Mai am momente când mă enervez”. Întrebarea care a făcut-o să plângă
13:06 - Cum arată harta infracționalității din Capitală. Care este cel mai periculos sector din București
12:59 - Top 5 factori esențiali înainte să cumperi haine de lucru
12:56 - Cum să alegi materiale textile de calitate atunci când cumperi online?
12:43 - Dosarele Epstein: Cine sunt românii care apar în documentele desecretizate