Magiunul de prune Topoloveni confirmă încă o dată valoarea produselor românești autentice. adăugat și obținut exclusiv din prune, acest preparat tradițional a fost desemnat numărul unu în lume de către .

Recunoașterea vine din partea uneia dintre cele mai respectate platforme internaționale dedicate gastronomiei tradiționale. Aceasta promovează rețete autentice din toate colțurile lumii.

Ce face din magiunul de prune Topoloveni un campion mondial

Succesul acestui produs românesc se reflectă în obținerea a două medalii de aur. În plus, a ocupat primul loc la categoriile Best Jams and Marmalades Types in the World și Best Fruit Product Types in the World. Performanța este cu atât mai impresionantă cu cât a fost desemnat numărul unu în lume timp de patru ani consecutivi de către TasteAtlas.

„Această recunoaştere internaţională validează nu doar calitatea produselor noastre, ci şi valoarea patrimoniului gastronomic românesc. Demonstrează că tradiţia, autenticitatea şi respectul pentru ingrediente pot concura şi câştiga la cel mai înalt nivel internaţional. Prin această performanţă, produsele Topoloveni devin ambasadori ai brandului de ţară, oferind românilor un motiv real de mândrie şi confirmând că valorile locale pot genera excelenţă recunoscută la nivel global”, a spus directorul comercial al Sonimpex Topoloveni, notează Agerpres.

Mai mult, magiunul este realizat după o rețetă tradițională, fără zahăr adăugat și fără aditivi sau conservanți. Este obținut exclusiv din prune proaspete, prin fierbere lentă. Este și primul produs alimentar din România certificat cu Indicație Geografică Protejată (IGP) de Uniunea Europeană, încă din 2011.