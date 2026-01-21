B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Cum să îți îndulcești cafeaua fără zahăr? Iată ce recomandă specialiștii

Cum să îți îndulcești cafeaua fără zahăr? Iată ce recomandă specialiștii

Selen Osmanoglu
21 ian. 2026, 10:15
Cum să îți îndulcești cafeaua fără zahăr? Iată ce recomandă specialiștii
Sursa Foto: freepik.com
Cuprins
  1. Scorțișoara
  2. Antioxidanți care protejează celulele
  3. Reglarea glicemiei cu scorțișoară
  4. Beneficii pentru inimă și colesterol
  5. Precauții și consum responsabil
  6. Obicei sănătos pe termen lung

Mulți iubitori de cafea obișnuiesc să adauge zahăr pentru a-și îndulci băutura, însă această practică poate afecta sănătatea pe termen lung. Un simplu condiment din bucătărie, scorțișoara, poate înlocui zahărul și poate transforma experiența cafelei într-una mai aromată și mai benefică organismului.

Scorțișoara

Scorțișoara adaugă un gust dulce-natural și o aromă plăcută cafelei, eliminând nevoia de zahăr sau siropuri. Această combinație oferă o experiență gustativă intensă, reducând totodată aportul caloric, conform Healthline, citat de Click.

În plus, aroma caldă și ușor picantă a scorțișoarei poate transforma fiecare ceașcă de cafea într-un moment plăcut de răsfăț.

Antioxidanți care protejează celulele

Atât cafeaua, cât și scorțișoara sunt surse bogate de antioxidanți, compuși care luptă împotriva radicalilor liberi și reduc stresul oxidativ.

Scorțișoara conține polifenoli și alți compuși bioactivi cu efect antiinflamator. Împreună cu cafeaua, efectul sinergic susține sănătatea cardiovasculară și bunăstarea generală, oferind un plus de protecție pentru celule.

Reglarea glicemiei cu scorțișoară

Studiile arată că scorțișoara poate ajuta la menținerea unui nivel stabil al zahărului din sânge și la îmbunătățirea sensibilității la insulină.

Adăugarea unei cantități mici în cafea, ca parte a unui stil de viață sănătos, poate contribui la echilibrul glicemic pe parcursul zilei.

Beneficii pentru inimă și colesterol

Cercetările indică faptul că scorțișoara poate sprijini sănătatea inimii prin reducerea colesterolului LDL și a trigliceridelor, menținând în același timp nivelul colesterolului HDL.

Consumul moderat poate reduce riscul de boli cardiovasculare, fără a înlocui recomandările medicului sau tratamentele prescrise.

Precauții și consum responsabil

Este important ca aportul zilnic să fie moderat, mai ales în cazul scorțișoarei Cassia, care conține coumarin, compus ce poate afecta ficatul dacă este consumat în cantități mari. Variantele de scorțișoară Ceylon sunt mai sigure pentru consum frecvent.

Persoanele cu afecțiuni hepatice sau care urmează tratamente pentru diabet ar trebui să consulte medicul înainte de a consuma regulat acest condiment.

Obicei sănătos pe termen lung

Includerea scorțișoarei în rutina zilnică nu doar că ajută la reglarea glicemiei și protejarea inimii, dar poate deveni și un obicei care încurajează alegeri alimentare mai sănătoase pe termen lung.

Tags:
Citește și...
Timiș: Doi adolescenți au omorât un copil și l-au îngropat în curtea unei case (VIDEO)
Eveniment
Timiș: Doi adolescenți au omorât un copil și l-au îngropat în curtea unei case (VIDEO)
Greșeala pe care o fac mulți după ce își cumpără iPhone 16
Eveniment
Greșeala pe care o fac mulți după ce își cumpără iPhone 16
Două cutremure slabe au zguduit România în aceeași zi. Unde au avut loc seismele și cât de puternice au fost
Eveniment
Două cutremure slabe au zguduit România în aceeași zi. Unde au avut loc seismele și cât de puternice au fost
Indianul-erou care a salvat fetița din lacul înghețat a fost externat: „Oamenii din România sunt foarte buni”
Eveniment
Indianul-erou care a salvat fetița din lacul înghețat a fost externat: „Oamenii din România sunt foarte buni”
Cum poți rămâne fără casa ta, chiar dacă ai toate actele în regulă. Legea care te poate lăsa fără locuință
Eveniment
Cum poți rămâne fără casa ta, chiar dacă ai toate actele în regulă. Legea care te poate lăsa fără locuință
Actele de identitate în 2026 și noile condiții de eliberare. Ce trebuie să știe cetățenii români
Eveniment
Actele de identitate în 2026 și noile condiții de eliberare. Ce trebuie să știe cetățenii români
Avertisment DNSC privind site-urile false din perioada promoţiilor. Ce metode folosesc atacatorii pentru a fura date personale
Eveniment
Avertisment DNSC privind site-urile false din perioada promoţiilor. Ce metode folosesc atacatorii pentru a fura date personale
Proiect pilot extins de Ministerul Sănătății. Farmaciile ar putea deveni centre de vaccinare antigripală
Eveniment
Proiect pilot extins de Ministerul Sănătății. Farmaciile ar putea deveni centre de vaccinare antigripală
Au apărut noi detalii. Cine este, de fapt, Andrei, tânărul care și-a ucis mama. Tatăl lui este foarte cunoscut
Eveniment
Au apărut noi detalii. Cine este, de fapt, Andrei, tânărul care și-a ucis mama. Tatăl lui este foarte cunoscut
Accident feroviar lângă București. Maşină lovită de un tren la Chiajna. Un persoană este încarcerată
Eveniment
Accident feroviar lângă București. Maşină lovită de un tren la Chiajna. Un persoană este încarcerată
Ultima oră
10:24 - Timiș: Doi adolescenți au omorât un copil și l-au îngropat în curtea unei case (VIDEO)
10:19 - Criză de securitate nucleară în Ucraina. Centrala de la Cernobîl a rămas fără curent după atacuri rusești asupra infrastructurii
10:15 - Vara lui 2026 va intra în istorie. Ce anunță meteorologii: Doar de trei ori s-a mai înregistrat așa ceva
09:53 - Greșeala pe care o fac mulți după ce își cumpără iPhone 16
09:44 - „Mâncăm pateu, dar avem BMW”. De ce gândesc așa muncitorii din diaspora
09:37 - Cea mai mare centrală nucleară din lume va fi repornită miercuri în Japonia
09:34 - Surpriză! Primul cuplu de la Desafio! Cum au fost surprinși cei doi concurenți
09:31 - Două cutremure slabe au zguduit România în aceeași zi. Unde au avut loc seismele și cât de puternice au fost
09:08 - Indianul-erou care a salvat fetița din lacul înghețat a fost externat: „Oamenii din România sunt foarte buni”
08:59 - Ger dimineața, soare și temperaturi mai blânde la prânz. Cum va fi vremea în fiecare regiune a țării