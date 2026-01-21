Mulți iubitori de cafea obișnuiesc să adauge zahăr pentru a-și îndulci băutura, însă această practică poate afecta sănătatea pe termen lung. Un simplu condiment din , scorțișoara, poate înlocui zahărul și poate transforma experiența cafelei într-una mai aromată și mai benefică organismului.

Scorțișoara

Scorțișoara adaugă un gust dulce-natural și o aromă plăcută cafelei, eliminând nevoia de zahăr sau siropuri. Această combinație oferă o experiență gustativă intensă, reducând totodată aportul caloric, conform Healthline, citat de Click.

În plus, aroma caldă și ușor picantă a scorțișoarei poate transforma fiecare ceașcă de cafea într-un moment plăcut de răsfăț.

Antioxidanți care protejează celulele

Atât cafeaua, cât și scorțișoara sunt surse bogate de antioxidanți, compuși care luptă împotriva radicalilor liberi și reduc stresul oxidativ.

Scorțișoara conține polifenoli și alți compuși bioactivi cu efect antiinflamator. Împreună cu cafeaua, efectul sinergic susține sănătatea cardiovasculară și bunăstarea generală, oferind un plus de protecție pentru celule.

Reglarea glicemiei cu scorțișoară

Studiile arată că scorțișoara poate ajuta la menținerea unui nivel stabil al zahărului din sânge și la îmbunătățirea sensibilității la insulină.

Adăugarea unei cantități mici în cafea, ca parte a unui stil de viață sănătos, poate contribui la echilibrul glicemic pe parcursul zilei.

Beneficii pentru inimă și colesterol

Cercetările indică faptul că scorțișoara poate sprijini sănătatea inimii prin reducerea colesterolului LDL și a trigliceridelor, menținând în același timp nivelul colesterolului HDL.

Consumul moderat poate reduce riscul de boli cardiovasculare, fără a înlocui recomandările medicului sau tratamentele prescrise.

Precauții și consum responsabil

Este important ca aportul zilnic să fie moderat, mai ales în cazul scorțișoarei Cassia, care conține coumarin, compus ce poate afecta ficatul dacă este consumat în cantități mari. Variantele de scorțișoară Ceylon sunt mai sigure pentru consum frecvent.

Persoanele cu afecțiuni hepatice sau care urmează tratamente pentru diabet ar trebui să consulte medicul înainte de a consuma regulat acest condiment.

Obicei sănătos pe termen lung

Includerea scorțișoarei în rutina zilnică nu doar că ajută la reglarea glicemiei și protejarea inimii, dar poate deveni și un obicei care încurajează alegeri alimentare mai sănătoase pe termen lung.