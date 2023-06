Suma impresionantă cu care s-ar putea licita „Doamna cu evantai” / Ar putea deveni cel mai scump tablou din Europa

Lăsat pe șevaletul lui Gustav Klimt la moartea artistului în 1918, „ ” ar putea fi cel mai scump tablou scos la licitație în Europa, evaluat la o sumă impresionantă, scrie Alephnews.ro.

Prețul impresionant cu care s-ar putea licita „Doamna cu evantai”

O lucrare care se afla pe șevaletul lui Gustav Klimt când a murit de pneumonie din cauza gripei, în februarie 1918, este cea care se așteaptă să obțină cel mai mare preț plătit vreodată pentru un tablou în Europa atunci când va fi vândută la licitație săptămâna viitoare.

Prețul tabloului „Dame mit Fächer” (Doamnă cu evantai), 1917-18, ar putea ajunge la 65 de milioane de lire sterline (83 de milioane de dolari).

„Doamna cu evantai” se numără printre puținele portrete ale lui Klimt, o figură de seamă a mișcării secesioniste de la Viena, care se află în proprietate privată. Ultima oară a fost vândut în 1994, când a fost adjudecat cu 11,6 milioane de dolari (9 milioane de lire sterline). Treizeci de ani mai târziu, se așteaptă ca această lucrare să fie vândută de aproape șapte ori mai mult, devenind probabil unul dintre cele mai scumpe portrete care au fost vreodată scoase la licitație.

Alături de lucrări mai cunoscute ale lui Klimt, cum ar fi The Kiss și Portrait of Adele Bloch-Bauer I, Lady with a Fan dezvăluie cât de departe a călătorit artistul din punct de vedere creativ în deceniul dinaintea morții sale. Lady with a Fan își bazează intensitatea pe estomparea texturilor, atât materiale, cât și psihologice.