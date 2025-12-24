Netflix, platforma de streaming cu milioane de abonați în lumea întreagă, a lansat pentru filmul „Peaky Blinders: The Immortal Man”. Pelicula va fi lansată oficial la începutul primăverii.

Netflix a lansat trailerul pentru „Peaky Blinders: The Immortal Man”

În ajun de Crăciun, platforma de streaming le-a făcut o surpriză fanilor serialului care a pus în scenă aventurile celei mai notorii din Birmingham. Netflix a lansat primul trailer al „Peaky Blinders: The Immortal Man”. Se întâmpla la patru ani după ce a difuzat ultimul episod al serialului, încheind povestea clanului Shelby.

Filmul, continuare a serialului de succes, va fi lansat în 6 martie, în anumite cinematografe. Ulterior, pelicula va fi disponbilă pentru fanii seriei, pe platforma de streaming, începând cu 20 martie.

În distribuția viitorului film a fost cooptat, din nou, Cillian Murphy pentru rolul Tommy Shelby.

„Se pare că Tommy Shelby nu a terminat cu mine… Este foarte satisfăcător să colaborez din nou cu Steven Knight şi Tom Harper la versiunea cinematografică a «Peaky Blinders». Este un film pentru fani”, a declarat actorul.

Serialul a avut premiera în 2013

Inițial, serialul „Peaky Blinders” a fost lansat, în premieră, pe BBC, în anul 2013. Serialul a fost creat de scenaristul britanic Steven Knight. Ulterior, Netflix a achiziționat drepturile pentru Statele Unite, iar seria a avut șase sezoane. Aventurile clanului Shelby s-au încheiat în 2022.

În distribuție au fost cooptați:

Cillian Murphy, câştigător al Premiului Oscar (Oppenheimer, A Quiet Place Part II);

Rebecca Ferguson (Dune, Mission Impossible);

Tim Roth, nominalizat la Premiul Oscar® (Reservoir Dogs, The Hateful Eight);

Sophie Rundle (After the Flood, Gentleman Jack); Ned Dennehy (Culprits, The Peripheral);

Packy Lee (Blue Lights); Ian Peck (His Dark Materials, Robin Hood);

Jay Lycurgo (Steve, Half Bad: The Bastard Son & The Devil Himself);

Barry Keoghan, nominalizat la Premiul Oscar (Saltburn, The Banshees of Inisherin) şi câştigătorul Premiului Emmy;

Stephen Graham (Adolescence, A Thousand Blows).

Producători sunt Guy Heeley, Cillian Murphy, Steven Knight, Patrick Holland. Producători Executivi sunt Andrew Warren, Caryn Mandabach, Jamie Glazebrook, Tom Harper şi David Kosse.

Netlfix, marea lansare din universul Peaky Blinders

a făcut anunțul oficial despre lansarea filmului după o lungă perioadă de zvonuri și de promisiuni amânate. Serialul despre aventurile gangsterului Tommy Shelby va avea și un film, produs de Netflix.

Potrivit reprezentanților platformei, „Peaky Blinders: The Immortal Man” va rula în de pe 6 martie 2026, iar din 20 martie 2026 va fi disponibil global pe platformă. Este pentru prima dată când o producție din acest univers ajunge mai întâi pe marele ecran. Această decizie marchează o schimbare majoră în strategia francizei create de Steven Knight.

De această dată, Steven Knight a transmis că noua poveste va exploara „o poveste nespusă din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial”. va da piept cu un alt tip de pericol, complet diferit de ceea ce a înfruntat anterior.

În Statele Unite, pelicula a primit clasificarea „R” în SUA, că va fi la fel de brutal și de dur precum seriile distribuite pe platforma de streaming.