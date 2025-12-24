Netflix, platforma de streaming cu milioane de abonați în lumea întreagă, a lansat primul trailer oficial pentru filmul „Peaky Blinders: The Immortal Man”. Pelicula va fi lansată oficial la începutul primăverii.
În ajun de Crăciun, platforma de streaming le-a făcut o surpriză fanilor serialului care a pus în scenă aventurile celei mai notorii bande de infractori din Birmingham. Netflix a lansat primul trailer al „Peaky Blinders: The Immortal Man”. Se întâmpla la patru ani după ce a difuzat ultimul episod al serialului, încheind povestea clanului Shelby.
Filmul, continuare a serialului de succes, va fi lansat în 6 martie, în anumite cinematografe. Ulterior, pelicula va fi disponbilă pentru fanii seriei, pe platforma de streaming, începând cu 20 martie.
În distribuția viitorului film a fost cooptat, din nou, Cillian Murphy pentru rolul Tommy Shelby.
„Se pare că Tommy Shelby nu a terminat cu mine… Este foarte satisfăcător să colaborez din nou cu Steven Knight şi Tom Harper la versiunea cinematografică a «Peaky Blinders». Este un film pentru fani”, a declarat actorul.
Inițial, serialul „Peaky Blinders” a fost lansat, în premieră, pe BBC, în anul 2013. Serialul a fost creat de scenaristul britanic Steven Knight. Ulterior, Netflix a achiziționat drepturile pentru Statele Unite, iar seria a avut șase sezoane. Aventurile clanului Shelby s-au încheiat în 2022.
În distribuție au fost cooptați:
Producători sunt Guy Heeley, Cillian Murphy, Steven Knight, Patrick Holland. Producători Executivi sunt Andrew Warren, Caryn Mandabach, Jamie Glazebrook, Tom Harper şi David Kosse.
Platforma de streaming a făcut anunțul oficial despre lansarea filmului după o lungă perioadă de zvonuri și de promisiuni amânate. Serialul despre aventurile gangsterului Tommy Shelby va avea și un film, produs de Netflix.
Potrivit reprezentanților platformei, „Peaky Blinders: The Immortal Man” va rula în cinematografe de pe 6 martie 2026, iar din 20 martie 2026 va fi disponibil global pe platformă. Este pentru prima dată când o producție din acest univers ajunge mai întâi pe marele ecran. Această decizie marchează o schimbare majoră în strategia francizei create de Steven Knight.
De această dată, Steven Knight a transmis că noua poveste va exploara „o poveste nespusă din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial”. Clanul Shelby va da piept cu un alt tip de pericol, complet diferit de ceea ce a înfruntat anterior.
În Statele Unite, pelicula a primit clasificarea „R” în SUA, că va fi la fel de brutal și de dur precum seriile distribuite pe platforma de streaming.