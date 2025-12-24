B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Surpriză de Crăciun de la Netflix. Primul trailer oficial al filmului „Peaky Blinders: The Immortal Man” (VIDEO)

Surpriză de Crăciun de la Netflix. Primul trailer oficial al filmului „Peaky Blinders: The Immortal Man” (VIDEO)

Adrian Teampău
24 dec. 2025, 17:27
Surpriză de Crăciun de la Netflix. Primul trailer oficial al filmului „Peaky Blinders: The Immortal Man” (VIDEO)
Cillian Murphy, extrem de apreciat pentru rolurile jucate în Oppenheimer și Peaky Blinders. Sursa foto: Hepta.ro / Abaca Press / Aurore Marechal
Cuprins
  1. Netflix a lansat trailerul pentru „Peaky Blinders: The Immortal Man”
  2. Serialul a avut premiera în 2013
  3. Netlfix, marea lansare din universul Peaky Blinders

Netflix, platforma de streaming cu milioane de abonați în lumea întreagă, a lansat primul trailer oficial pentru filmul „Peaky Blinders: The Immortal Man”. Pelicula va fi lansată oficial la începutul primăverii.

Netflix a lansat trailerul pentru „Peaky Blinders: The Immortal Man”

În ajun de Crăciun, platforma de streaming le-a făcut o surpriză fanilor serialului care a pus în scenă aventurile celei mai notorii bande de infractori din Birmingham. Netflix a lansat primul trailer al „Peaky Blinders: The Immortal Man”. Se întâmpla la patru ani după ce a difuzat ultimul episod al serialului, încheind povestea clanului Shelby.

Filmul, continuare a serialului de succes, va fi lansat în 6 martie, în anumite cinematografe. Ulterior, pelicula va fi disponbilă pentru fanii seriei, pe platforma de streaming, începând cu 20 martie.

În distribuția viitorului film a fost cooptat, din nou, Cillian Murphy pentru rolul Tommy Shelby.

Se pare că Tommy Shelby nu a terminat cu mine… Este foarte satisfăcător să colaborez din nou cu Steven Knight şi Tom Harper la versiunea cinematografică a «Peaky Blinders». Este un film pentru fani”, a declarat actorul.

Serialul a avut premiera în 2013

Inițial, serialul „Peaky Blinders” a fost lansat, în premieră, pe BBC, în anul 2013. Serialul a fost creat de scenaristul britanic Steven Knight. Ulterior, Netflix a achiziționat drepturile pentru Statele Unite, iar seria a avut șase sezoane. Aventurile clanului Shelby s-au încheiat în 2022.

În distribuție au fost cooptați:

  • Cillian Murphy, câştigător al Premiului Oscar (Oppenheimer, A Quiet Place Part II);
  • Rebecca Ferguson (Dune, Mission Impossible);
  • Tim Roth, nominalizat la Premiul Oscar® (Reservoir Dogs, The Hateful Eight);
  • Sophie Rundle (After the Flood, Gentleman Jack); Ned Dennehy (Culprits, The Peripheral);
  • Packy Lee (Blue Lights); Ian Peck (His Dark Materials, Robin Hood);
  • Jay Lycurgo (Steve, Half Bad: The Bastard Son & The Devil Himself);
  • Barry Keoghan, nominalizat la Premiul Oscar (Saltburn, The Banshees of Inisherin) şi câştigătorul Premiului Emmy;
  • Stephen Graham (Adolescence, A Thousand Blows).

Producători sunt Guy Heeley, Cillian Murphy, Steven Knight, Patrick Holland. Producători Executivi sunt Andrew Warren, Caryn Mandabach, Jamie Glazebrook, Tom Harper şi David Kosse.

Netlfix, marea lansare din universul Peaky Blinders

Platforma de streaming a făcut anunțul oficial despre lansarea filmului după o lungă perioadă de zvonuri și de promisiuni amânate. Serialul despre aventurile gangsterului Tommy Shelby va avea și un film, produs de Netflix.

Potrivit reprezentanților platformei, „Peaky Blinders: The Immortal Man” va rula în cinematografe de pe 6 martie 2026, iar din 20 martie 2026 va fi disponibil global pe platformă. Este pentru prima dată când o producție din acest univers ajunge mai întâi pe marele ecran. Această decizie marchează o schimbare majoră în strategia francizei create de Steven Knight.

De această dată, Steven Knight a transmis că noua poveste va exploara „o poveste nespusă din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial”. Clanul Shelby va da piept cu un alt tip de pericol, complet diferit de ceea ce a înfruntat anterior.

În Statele Unite, pelicula a primit clasificarea „R” în SUA, că va fi la fel de brutal și de dur precum seriile distribuite pe platforma de streaming.

Tags:
Citește și...
Demisie la TAROM. Directorul general și-a depus mandatul. Consiliul de Administrație va numi un interimar
Eveniment
Demisie la TAROM. Directorul general și-a depus mandatul. Consiliul de Administrație va numi un interimar
Avertizare de călătorie în Bulgaria. Restricții temporare de trafic pentru mai multe categorii de vehicule
Eveniment
Avertizare de călătorie în Bulgaria. Restricții temporare de trafic pentru mai multe categorii de vehicule
Horațiu Potra rămâne în arest de sărbători. Instanța i-a refuzat cererea de eliberare mercenarului lui Georgescu
Eveniment
Horațiu Potra rămâne în arest de sărbători. Instanța i-a refuzat cererea de eliberare mercenarului lui Georgescu
Sondajul realizat de CSM în rândul magistraților a ajuns la Nicușor Dan și la Ilie Bolojan. Acuzații grave din partea judecătorilor
Eveniment
Sondajul realizat de CSM în rândul magistraților a ajuns la Nicușor Dan și la Ilie Bolojan. Acuzații grave din partea judecătorilor
Gripa face prima victimă. O femeie din Cluj a fost ucisă de virusul gripal. Alertă epidemiologică în România
Eveniment
Gripa face prima victimă. O femeie din Cluj a fost ucisă de virusul gripal. Alertă epidemiologică în România
LIVE: Traseul lui Moș Crăciun în timp real. Urmărește sania Moșului și vezi când ajunge la tine
Eveniment
LIVE: Traseul lui Moș Crăciun în timp real. Urmărește sania Moșului și vezi când ajunge la tine
2026 vine cu noi reguli pentru medici și pentru pacienți. Dispar rețetele și biletele de trimitere. Anunțul ministrului Sănătății
Eveniment
2026 vine cu noi reguli pentru medici și pentru pacienți. Dispar rețetele și biletele de trimitere. Anunțul ministrului Sănătății
Ambasada SUA, mesaj special de Crăciun. Ce le transmit oficialii americani românilor (VIDEO)
Eveniment
Ambasada SUA, mesaj special de Crăciun. Ce le transmit oficialii americani românilor (VIDEO)
Unde pot face bucureștenii cumpărături la final de an. Program special pentru fiecare mall de sărbători
Eveniment
Unde pot face bucureștenii cumpărături la final de an. Program special pentru fiecare mall de sărbători
Ce farmacii sunt deschise non stop de sărbători în București. Programul farmaciilor în zilele de sfârșit de an
Eveniment
Ce farmacii sunt deschise non stop de sărbători în București. Programul farmaciilor în zilele de sfârșit de an
Ultima oră
17:05 - Demisie la TAROM. Directorul general și-a depus mandatul. Consiliul de Administrație va numi un interimar
16:34 - Schimbare majoră în cariera lui Radu Drăgușin. Românul este curtat de un important club italian (Presa)
16:11 - Avertizare de călătorie în Bulgaria. Restricții temporare de trafic pentru mai multe categorii de vehicule
15:48 - Mesajul de Crăciun al Custodelui Coroanei, Majestatea Sa Margareta: „Am încredere în naţiunea română şi în puterea ei de a merge mai departe”
15:27 - Horațiu Potra rămâne în arest de sărbători. Instanța i-a refuzat cererea de eliberare mercenarului lui Georgescu
14:49 - Sondajul realizat de CSM în rândul magistraților a ajuns la Nicușor Dan și la Ilie Bolojan. Acuzații grave din partea judecătorilor
14:28 - Gripa face prima victimă. O femeie din Cluj a fost ucisă de virusul gripal. Alertă epidemiologică în România
13:52 - LIVE: Traseul lui Moș Crăciun în timp real. Urmărește sania Moșului și vezi când ajunge la tine
13:22 - Zelenski a dezvăluit acordul de pace negociat cu SUA și propus Rusiei. Documentul care poate opri războiul
13:00 - Atacul lui Nicușor Dan la adresa lui Donald Trump face valuri. Comentariile jurnalistului Cristian Tudor Popescu