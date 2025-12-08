B1 Inregistrari!
Netflix anunță data lansării unui mult așteptat film. Cât mai au de așteptat fanii

Netflix anunță data lansării unui mult așteptat film. Cât mai au de așteptat fanii

Adrian Teampău
08 dec. 2025, 15:05
Sursa foto: Shutterstock
Cuprins
  1. Netflix anunță marea lansare din universul Peaky Blinders
  2. Tommy Shelby revine în cinematografe

Netflix, gigantul de streaming anunță data de lansare a unui mult așteptat film. Este vorba despre pelicula „Peaky Blinders: The Immortal Man” (Peaky Blonders: Omul nemuritor).

Netflix anunță marea lansare din universul Peaky Blinders

Platforma de streaming a făcut anunțul oficial, după o lungă perioadă de zvonuri și de promisiuni amânate. Serialul despre aventurile gangsterului Tommy Shelby va avea o continuare. Nu va fi o nouă serie, ci un film din universul „Peaky Blinders” pe care Netlfix a anunțat că-l va lansa peste câteva luni. Reprezentanții platformei au confirmat că filmul așteptat cu nerăbdare, „The Immortal Man” va debuta pe 6 martie, în cinematografe

Această producție reprezintă primul pas al francizei spre marele ecran. Cinefilii sunt de părere că se deschide o nouă etapă pentru cei care urmăresc saga familiei Shelby. De altfel, fanii au sperat la un film încă înainte de încheierea sezonului șase. Proiectul nu s-a concretizat, însă, până acum. Lucrurile par să se fi accelerat, astfel că universul „Peaky Blinders” intră într-o nouă fază.

Potrivit Netflix „Peaky Blinders: The Immortal Man” va rula în cinematografe de pe 6 martie 2026, iar din 20 martie 2026 va fi disponibil global pe platformă. Este pentru prima dată când o producție din acest univers ajunge mai întâi pe marele ecran. Această decizie marchează o schimbare majoră în strategia francizei create de Steven Knight.

Tommy Shelby revine în cinematografe

Legendarul gangster Tommy Shelby revine în „Peaky Blinders: The Immortal Man” a anunțat Netflix. Filmul va fi lansat în cinematografe din 6 martie 2026 și pe Netflix din 20 martie 2026 au confirmat reprezentanții platformei. În Statele Unite, pelicula a primit clasificarea „R” în SUA, că va fi la fel de brutal și de dur precum seriile distribuite pe platforma de streaming.

De această dată, Steven Knight a transmis că noua poveste va exploara „o poveste nespusă din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial”. Clanul Shelby va da piept cu un alt tip de pericol, complet diferit de ceea ce a înfruntat anterior.

În noua producție vor reveni actori precum Sophie Rundle, Stephen Graham și Ned Dennehy. De asemenea, se vor alătura distribuției și alte figuri importante ale cinematografiei precum Rebecca Ferguson, Barry Keoghan și Tim Roth.

