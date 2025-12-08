Netflix a făcut recent valuri în industria globală de streaming prin achiziția anunțată a studiourilor Warner Bros și a platformei HBO Max, într-o tranzacție de peste 80 de miliarde de dolari. În ciuda magnitudinii acestei afaceri, compania a clarificat că serviciile de streaming vor rămâne separate pentru moment, în timp ce autoritățile de reglementare analizează acordul. Investitorii și consumatorii urmăresc cu atenție cum va evolua această combinație, în timp ce președintele SUA, Donald Trump, a ridicat întrebări privind impactul asupra concurenței.

Cum vor funcționa Netflix și HBO Max după achiziție

Netflix a transmis abonaților săi din SUA că „Astăzi nu se schimbă nimic. Ambele servicii de streaming vor continua să funcționeze separat. Mai avem pași de parcurs înainte ca tranzacția să fie finalizată, inclusiv aprobări din partea autorităților de reglementare și a acționarilor. Veți primi vești de la noi când vom avea mai multe informații de împărtășit. Între timp, sperăm că veți continua să vă bucurați de vizionare cât doriți, oricând doriți – totul pe abonamentul dumneavoastră actual”.

David Zaslav, CEO-ul Warner Bros Discovery, a confirmat și el că „HBO Max va rămâne”, adăugând că producția de conținut va continua atât pentru HBO și Netflix, cât și pentru alți parteneri. De asemenea, el a subliniat că, până la finalizarea achiziției, consumatorii vor plăti în continuare abonamente separate către fiecare platformă.

Ce conținut va ajunge pe Netflix

Netflix a adăugat deja în biblioteca sa mai multe seriale de la HBO, achiziționând drepturi de difuzare prin licențiere, fără a deține proprietatea intelectuală a acestora.

„Această achiziție reunește două companii de pionierat în domeniul divertismentului, combinând inovația, acoperirea globală și serviciul de streaming de top al Netflix cu moștenirea de un secol a Warner Bros în spunerea de povești de clasă mondială. Francize, seriale și filme îndrăgite, precum The Big Bang Theory, The Sopranos, Game of Thrones, The Wizard of Oz și DC Universe se vor alătura portofoliului extins al Netflix, care include Wednesday, Money Heist, Bridgerton, Adolescence și Extraction, creând o ofertă de divertisment extraordinară pentru publicul din întreaga lume”, se arată în comunicatul oficial, potrivit hotnews.ro.

Pe termen lung, este posibil ca HBO Max să fie integrat treptat în platforma , ca parte a strategiei de optimizare a costurilor estimate la 2-3 miliarde de dolari. „O parte din aceste economii ar veni, cel mai probabil, dintr-un serviciu de streaming unificat. Dacă Netflix ar integra HBO Max, acest lucru ar duce probabil la o creștere a prețului pentru consumatori”, notează . Aprobările finale din partea autorităților antitrust americane sunt așteptate în al treilea trimestru al anului viitor, înainte ca integrarea să poată fi implementată efectiv.

Ce spun autoritățile și factorii politici

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că Netflix are o „cotă mare de piață” și că dimensiunea combinată a celor două firme „ar putea fi o problemă”. În plus, Trump a spus că va fi implicat personal în evaluarea acordului și a subliniat că co-CEO-ul Netflix, Ted Sarandos, „a făcut una dintre cele mai mari treburi din istoria filmului”, relatează ziare.com.

Blair Westlake, fost președinte al grupului de televiziune Universal Studios, a explicat că „singurele două elemente care contează” în ceea ce privește concurența sunt combinarea Netflix cu afacerea HBO a Warner Bros, menționând că „Netflix nu este în afacerea producției de studio așa cum este Warner Brothers, și chiar și dimensiunea bibliotecii de filme și programe de televiziune pe care Netflix o deține pălește în comparație cu Warner”.

Bill Kovacic, fost președinte al Comisiei Federale pentru Comerț, a adăugat că „negocierile privind orice probleme legate de acord vor trece prin Casa Albă”, indicând un nivel „fără precedent de control prezidențial” asupra procesului de aprobare.

Ce urmează pentru abonați și piața de streaming

În timp ce tranzacția este analizată de autorități și posibilele obstacole legale persistă, abonații Netflix și vor continua să beneficieze de serviciile lor obișnuite, cu acces la conținutul existent și la noile seriale licențiate. Această achiziție promite să transforme oferta de divertisment globală și să creeze unul dintre cei mai mari giganți media, combinând moștenirea cinematografică a Warner Bros cu acoperirea globală și platforma digitală a Netflix.