Netflix elimină o funcție importantă. Abonații au fost luați prin surprindere

Adrian Teampău
02 dec. 2025, 19:59
Sursa foto: Shutterstock
Cuprins
  1. Netflix taie o funcție importantă
  2. Utilizatorii sunt nemulțumiți
  3. Utilizatorii așteaptă clarificările Netflix

Netflix, platforma de streaming a stârnit nemulțumiri în rândul abonaților după ce a eliminat o funcție importantă. Decizia a venit pe neașteptate, fără un anunț prealabil de avertizare.

Netflix taie o funcție importantă

Conducerea platformei de streaming a decis să elimine, pe neașteptate, o funcție pe care abonații o foloseau destul de des. Decizia celor de la Netflix a provocat nemulțumire în rândul utilizatorilor care au fost luați prin surprindere. Aceștia nu vor mai avea posibilitatea să redea filme și seriale pe televizor direct din aplicația de mobil. Este vorba despre funcția de casting care a fost disponibilă  pentru majoritatea dispozitivelor.

Pe pagina oficială, reprezentanții platformei au confirmat această schimbare și a anunțat că ține de o nouă abordare. Aceasta presupune folosirea telecomenzii televizorului sau a dispozitivului de streaming pentru navigarea în aplicație. Eliminarea funcției îi afectează, în special, pe utilizatorii care s-au obișnuit să își controleze vizionările exclusiv de pe smartphone.

Funcția „a dispărut” din 10 noiembrie, iar acest lucu a dat naștere la numeroase comentarii pe platformele de chat precum Reddit. Funcția a dispărut odată cu actualizarea aplicației.

Trebuie spus că oficialii Netflix nu au oferit o explicație pentru această decizie. Este posibil ca eliminarea funcției să fie justificată prin faptul că nu poate fi garantată calitatea serviciului pe toate dispozitivele. Este o explicație la care s-a apelat și în 2019 când a fost eliminat suportul AirPlay, conform playtech.ro.

Utilizatorii sunt nemulțumiți

Decizia Netflix a provocat un val de nemulțumire în rândul utilizatorilor. Supărarea a venit, mai ales, din faptul că schimbarea a fost implementată fără să existe un avertisment. Pentru mulți abonați, funcția permitea controlul conținutului de pe televizor rapid, fără a naviga în interfețe uneori lente sau neintuitive.

Schimbarea îi afectează, în special pe utilizatorii care au televizoare mai vechi cu sau interfețe care nu rulează Netflix fluent. Ei trebuie să se bazeze doar pe telecomandă pentru a naviga în aplicația TV. De asemenea, funcția era folosită și de cei care redau conținutul pentru copii. Ei foloseau telefonul ca telecomandă alternativă.

Specialiștii sunt de părere că eliminarea acestei funcții ar putea fi parte a unei strategii mai ample de a reduce fragmentarea tehnică și de a orienta utilizatorii către aplicațiile oficiale de TV. Astfel, Netflix își poate controla mai bine performanța, reclamele și interfața.

Utilizatorii așteaptă clarificările Netflix

Abonații dezamăgiți așteaptă, totuși, clarificări din partea oficialilor platformei de streaming. Nu este exclus nici ca Netflix să revină la asupra deciziei care a nemulțumit atât de mulți utilizatori. La fel de bine este posibil să clarifice motivele tehnice în perioada următoare.

Până atunci, abonații sunt obligați să se adapteze schimbării, chiar dacă nu au nici o explicație rezonabilă.

Eliminarea acestei funcții, extrem de folosită, reprezintă o mișcare surprinzătoare și controversată. Iar felul în care a fost primită poate fi sesizat, deja, din comentariile utilizatorilor.

